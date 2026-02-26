Pesalink et PAPSS permettent désormais les paiements transfrontaliers en monnaies locales au Kenya

Le PDG de Pesalink, Gituku Kirika (à gauche), et le directeur général de PAPSS, Mike Ogbalu III (à droite), échangent les accords après la signature du partenariat à Nairobi, au Kenya

Virements bancaires instantanés 24h/24 et 7j/7 entre banques africaines dans différentes monnaies locales.

Paiements transfrontaliers simplifiés pour les particuliers, les entreprises et les PME.

Plus de 80 participants au réseau Pesalink sont désormais connectés à plus de 160 banques participantes au réseau PAPSS.

Pesalink, le réseau de paiement instantané de facto du Kenya, s'est associé au Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) afin de faciliter les paiements transfrontaliers et d'accélérer l'intégration financière régionale.

Ce partenariat permet aux participants au système PAPSS d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vers les banques et les opérateurs de services financiers mobiles du réseau Pesalink au Kenya, en monnaies locales. Cela réduit les exigences complexes en matière de correspondance bancaire ainsi que la dépendance à l'égard des devises de réserve étrangères.

Le PAPSS, une initiative de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en collaboration avec l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, permet des paiements transfrontaliers entre les pays africains. Pesalink est désormais un fournisseur de connectivité technique. Cela signifie que plus de 80 banques, fintechs, SACCO et opérateurs télécoms kenyans participant au réseau Pesalink seront connectés à plus de 160 banques commerciales et fintechs sur la plateforme PAPSS.

Les paiements transfrontaliers restent coûteux et lents pour de nombreuses entreprises africaines. Le rapport 2023 de la Banque mondiale sur les prix des transferts de fonds indique que l'envoi d'argent à travers les frontières africaines engendre en moyenne des frais de 7 à 8 % de la valeur totale envoyée (contre 6 à 7 % en moyenne mondiale). Le règlement peut également prendre entre trois et sept jours ouvrables.

Le partenariat Pesalink-PAPSS réduira les coûts, accélérera les règlements et aidera les particuliers, les PME et les entreprises à envoyer de l'argent plus efficacement à l'international.

Lors de la signature du partenariat dans les bureaux de Pesalink à Nairobi, Mike Ogbalu III, Directeur général de PAPSS, a déclaré : « Pour que PAPSS ait un réel impact, la collaboration avec des commutateurs nationaux et privés comme Pesalink est essentielle. Pesalink est le premier commutateur que nous avons testé pour la terminaison des transactions au Kenya, et nous constatons déjà une adoption croissante grâce à l'ouverture de nouveaux canaux pour des paiements transfrontaliers fluides en monnaie locale à travers l'Afrique ».

Gituku Kirika, PDG de Pesalink, a déclaré : « Les banques kenyanes pourront désormais offrir des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers. Elles aideront leurs clients à développer davantage de relations commerciales régionales et à prospérer dans une économie numérique plus intégrée ».

À propos de Pesalink :

Pesalink est le réseau de paiement instantané et interopérable du Kenya. Il facilite les paiements 24/7 entre comptes bancaires, portefeuilles d'argent mobile, fintechs et SACCO via des applications, en ligne ou par USSD. Pesalink est exploité par Integrated Payment services Limited (IPSL) et est détenu par Kenya Bankers Association (l'Association des banquiers kenyans.) L'IPSL a été créée en 2015 en vertu de la loi sur le système national de paiement. Avec plus de 80 institutions déjà intégrées, le réseau est devenu un pilier central de l'infrastructure de paiement en temps réel du Kenya.

Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).

Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) est une initiative d'Afreximbank, la principale institution de financement du commerce en Afrique, dont la mission est de stimuler l'expansion, la diversification et le développement du commerce africain. Le PAPSS permet des transferts de fonds efficaces et sécurisés à travers les frontières africaines, minimisant les risques et contribuant à l'intégration financière régionale. Plus de 160 banques commerciales utilisent actuellement sa plateforme.