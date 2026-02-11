Dans le cadre d'une initiative visant à transformer le réseau de transport des Caraïbes, la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé l'octroi d'une Facilité d'escompte de créances de 100 millions de dollars US à Bahamas Striping Group of Companies Ltd (BSGC). Ce financement vise à soutenir la réhabilitation et la construction de plus de 320 kilomètres d'infrastructures routières essentielles aux Bahamas.

Versés dans le cadre d'un accord-cadre signé avec le gouvernement des Bahamas en marge de la 48e Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM qui s'est tenue à Bridgetown, à la Barbade, en 2025, ces fonds devraient permettre à BSGC d'engager un vaste programme de réhabilitation des infrastructures nationales visant à garantir des réseaux routiers plus sûrs et plus durables qui stimuleront le commerce, le tourisme et la logistique dans tout l'archipel.

Afreximbank a agi en tant que prêteur pour cette opération, en fournissant le financement issu des contrats gouvernementaux permettant à BSGC d'accélérer l'exécution du projet et de recevoir un financement anticipé pour les travaux achevés et certifiés, notamment le pavage, le marquage routier, l'amélioration de la sécurité et l'entretien des routes sur plusieurs îles des Bahamas.

Commentant cette transaction, Okechukwu Ihejirika, directeur général par intérim d'Afreximbank pour la CARICOM, a déclaré que ce financement reflétait « l'engagement indéfectible d'Afreximbank à soutenir ses partenaires de l'Afrique Globale dans le développement d'infrastructures favorisant le commerce ».

« Ce mécanisme représente une approche novatrice du financement structuré dans le cadre de partenariats interrégionaux et s'aligne sur notre mandat de promouvoir une Afrique mondiale connectée intégrant la CARICOM. En rendant possible ces vastes travaux de réhabilitation routière, nous favorisons le développement durable et améliorons les opportunités économiques », a-t-il ajouté.

M. Ihejirika a réitéré l'engagement d'Afreximbank à s'appuyer sur les partenariats forgés lors des assemblées annuelles 2024 de la Banque et du Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement, qui s'est tenu à Nassau, aux Bahamas, soulignant que la transaction faisait suite à la signature d'un accord-cadre avec le gouvernement des Bahamas.

« Nous sommes reconnaissants à Afreximbank de nous avoir accompagnés à chaque étape du processus, et nous sommes fiers que cette transaction renforce notre capacité à exécuter des projets majeurs, à soutenir nos sous-traitants et nos fournisseurs, et à multiplier les opportunités », a déclaré Dominic Sturrup, président exécutif de BSGC.

Selon Atario Mitchell, président de la BSGC, la Facilité d'affacturage de créances de 100 millions de dollars US permettra à ces entreprises locales de remplir leurs obligations financières, telles que le paiement des salaires, l'achat de matériaux et l'expansion de leurs activités.

« Cette facilité donne à BSGC la capacité d'agir plus rapidement, de mieux planifier et d'exécuter ses projets avec encore plus de fiabilité au bénéfice de plusieurs îles », a déclaré Mr. Mitchell.

Cette facilité, liée à des contrats approuvés par le gouvernement, contribue directement à l'amélioration des réseaux routiers, y compris le revêtement, le marquage et l'entretien, qui sont essentiels pour le tourisme, le commerce et l'accès aux communautés, tout en créant des emplois et en favorisant l'autonomisation des communautés locales. Elle devrait contribuer à une croissance économique durable, notamment en renforçant la compétitivité des Bahamas en tant que plaque tournante du commerce et du tourisme.

BSGC est une entreprise locale appartenant à des Bahamiens fondée en 2010 qui a réalisé plus de 200 projets dans les régions de Nassau, Exuma et Eleuthera, employant plus de 300 personnes, y compris des sous-traitants.