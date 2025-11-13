Le Groupe de la Banque africaine de développement accorde un prêt de 100 millions de dollars à l'EAAIF pour le développement d'infrastructures durables

Le Groupe de la Banque africaine de développement stimule le développement d'infrastructures durables en Afrique grâce à un nouveau prêt de 100 millions de dollars accordé à l'Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund (EAAIF).

Ce financement, approuvé par le Conseil d'administration du Groupe de la Banque, aidera le l'EAAIF à attirer des investissements privés et à soutenir des projets dans les énergies renouvelables, la connectivité numérique, les transports et d'autres secteurs clés qui favorisent une croissance inclusive et la résilience climatique.

L'EAAIF est une société du Private Infrastructure Development Group (PIDG), gérée par la société d'investissement Ninety One. Le prêt du Groupe de la Banque permettra au Fonds de continuer à mobiliser des capitaux privés pour des projets à fort impact qui élargissent l'accès aux services essentiels et favorisent une transformation économique durable en Afrique.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme plus large de levée de fonds de l'EAAIF, qui vise à obtenir un financement à long terme de 300 millions de dollars en 2025 et à investir plus de 850 millions de dollars dans les infrastructures en Afrique et en Asie d'ici à 2027. Il s'agit du quatrième prêt de ce type accordé par le Groupe de la Banque au Fonds.

« Ce partenariat avec l'Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund nous permet de débloquer des financements à long terme pour des projets essentiels qui stimulent les économies, créent des emplois et améliorent les conditions de vie en Afrique », a déclaré Mike Salawou, directeur du Département des infrastructures et du développement urbain de la Banque africaine de développement. Avant d'ajouter : « Il contribue également à combler le déficit de financement des infrastructures du continent en attirant des capitaux privés vers des projets à fort impact dans les marchés émergents et frontières. »

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec la Banque africaine de développement, a salué Sumit Kanodia, directeur chez Ninety One. Ce prêt nous permettra de financer davantage de projets dans les énergies renouvelables, le numérique et les transports, qui favorisent une croissance inclusive, créent des emplois et renforcent la résilience climatique dans la région. »

À propos de l'Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund

L'Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund (EAAIF) est un véhicule de financement mixte qui lève et déploie des capitaux d'emprunt publics et privés pour financer des projets d'infrastructure transformateurs en Afrique, dans la région du Levant et en Asie du Sud et du Sud-Est. L'EAAIF propose divers produits de dette à des conditions commerciales pour des projets d'infrastructure principalement détenus, gérés activement et exploités par les meilleurs experts du secteur privé. Le Fonds contribue à créer le cadre infrastructurel indispensable pour stimuler la stabilité économique, la confiance des entreprises, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Le portefeuille de prêts engagés par l'EAAIF s'élève à 1,6 milliard de dollars, investis dans 25 pays et 10 secteurs d'infrastructure. L'EAAIF, qui fait partie du Private Infrastructure Development Group (PIDG), a été créé et financé en grande partie par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède. En outre, il lève des capitaux d'emprunt auprès de bailleurs de fonds publics et privés. L'EAAIF est géré par Ninety One.

Pour en savoir plus : www.eaif.com

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la première institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigéria. Présent dans 41 pays africains et disposant d'un bureau de représentation asiatique au Japon, le Groupe de la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. Plus d'informations : www.afdb.org