ICIEC et Afreximbank concluent un partenariat stratégique pour stimuler le commerce et l'investissement arabo-africain

La Société islamique d'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (ICIEC), assureur multilatéral opérant selon les principes de la charia et membre du Groupe de la Banque islamique de développement, et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) ont le plaisir d'annoncer la signature d'un Protocole d'accord (MoU) en vue de renforcer leur coopération dans la promotion des flux commerciaux et d'investissement dans les pays arabes et africains.

Le Protocole d'accord a été signé au Caire, en Égypte, le 27 octobre 2025 par M. Yasser Alaki, Directeur du Département du Développement commercial de l'ICIEC, et M. Kofi Asumadu Addo, Directeur des Garanties et des Finances spécialisées d'Afreximbank, qui représentait le Vice-président exécutif de la Global Trade Bank, M. Haytham ElMaayergi.

Le partenariat fournit un cadre solide de collaboration, permettant aux deux parties d'harmoniser leurs efforts pour soutenir les entreprises arabo-africaines à la recherche d'opportunités de marché régionales tout en facilitant l'échange d'informations pratiques dans les domaines où l'accès aux renseignements sur le commerce et l'investissement a été limité. Grâce à cette coopération, l'ICIEC et Afreximbank aligneront leurs outils stratégiques d'aide à la décision et développeront des synergies afin de mieux servir les acteurs des secteurs public et privé dans leurs réseaux respectifs.

Les domaines de coopération couverts par le Protocole d'accord comprennent les mécanismes de partage des risques, qui soutiendront les efforts d'Afreximbank pour mobiliser des financements en faveur du commerce ; un échange structuré d'informations visant à renforcer la portée et la connaissance des deux institutions ; le soutien aux plateformes numériques d'Afreximbank ; l'accès des deux partenaires aux offres du TRADAR Club, telles que TRADAR Intelligence (TIP) et TRADAR Regulations (TRIP) ; des services conjoints de renforcement des capacités et de conseil ; une collaboration dans le domaine du marketing, de la promotion et du développement de produits ; et le déploiement de l'initiative AfrexInsure afin de maximiser les outils d'atténuation des risques et de financement du commerce.

L'ingénieur Yasser Alaki, Directeur du Département du Développement commercial de l'ICIEC, a déclaré : « Ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement commun en faveur d'un commerce et d'investissements inclusifs et durables à travers le corridor arabo-africain. En combinant l'expertise de l'ICIEC en matière d'atténuation des risques avec la vaste plateforme de financement et de conseil d'Afreximbank, nous permettons aux entreprises de passer de l'ambition à l'action. Ensemble, nous ouvrirons de nouvelles opportunités et apporterons une valeur ajoutée stratégique aux flux commerciaux qui profiteront à nos pays membres et à nos partenaires du secteur privé ».

Commentant le protocole d'accord, M. Haytham ElMaayergi, Vice-président exécutif d'Afreximbank, en charge de la Global Trade Bank, a déclaré : « Ce protocole d'accord témoigne de la relation de longue date entre Afreximbank et l'ICIEC visant à approfondir le commerce arabo-africain. Il devrait générer des résultats mutuellement bénéfiques et significatifs dans des domaines tels que le développement des marchés, le partage des risques, l'innovation numérique et le renforcement des capacités. Les deux institutions se réjouissent à l'idée de faire progresser leurs initiatives communes, notamment la réalisation des objectifs stratégiques du pont commercial arabo-africain ».

A propos de la Société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (ICIEC) :

En tant que membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), l'ICIEC a commencé ses activités en 1994 afin de renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et de promouvoir le commerce et les investissements intra-OCI en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières. La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde. Elle a joué un rôle de premier plan dans la fourniture d'une gamme complète de solutions à ses homologues dans ses 51 États membres.

Pour la 18e année consécutive, l'ICIEC a conservé la note de crédit « Aa3 » attribuée par Moody's pour sa solidité financière en matière d'assurance, ce qui la place parmi les meilleures sociétés du secteur de l'assurance-crédit et de l'assurance contre les risques politiques (CPRI). De plus, S&P a réaffirmé pour la deuxième année consécutive la note «AA- » attribuée à l'ICIEC pour sa solvabilité à long terme et sa solidité financière, avec une perspective stable.

La résilience de l'ICIEC repose sur sa souscription solide, son réseau mondial de réassurance et ses politiques rigoureuses de gestion des risques. Au total, l'ICIEC a assuré plus de 121 milliards de dollars US dans le domaine du commerce et de l'investissement. Les activités de l'ICIEC couvrent plusieurs secteurs : l'énergie, l'industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l'agriculture.