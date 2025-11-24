La Banque africaine de développement approuve un financement d'environ 68 millions de dollars pour sécuriser l'alimentation électrique de Bamako et réduire les coupures de courant

announcement

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 12 novembre 2025, à Abidjan, un financement de 68,26 millions de dollars américains au Mali pour mettre en oeuvre le Projet Boucle 225 kilovolts Nord de Bamako (PBNB).

Le projet bénéficie de prêts de 35,27 millions de dollars du Fonds africain de développement, guichet de prêts à taux concessionnel du Groupe de la Banque et 18,99 millions de dollars de la Facilité d'appui à la transition. Le Fonds d'investissement climatique octroie un prêt de 5 millions de dollars et un don de 6,8 millions de dollars ; et un autre don de 2,2 millions de dollars provient du Fonds vert pour le climat. Tout cet engagement représente 36,13% du coût total du projet évalué à 190 millions de dollars. Le co-financement est assuré avec la Banque ouest-africaine de développement (27,36%), la Banque islamique de développement (32,91%) et le gouvernement malien (3,6%).

L'initiative répond aux défis critiques du sous-secteur électrique, marqués par un faible taux d'accès à l'électricité (en 2023, 55,8 % au niveau national, 86,6 % en zone urbaine et 30,4 % en zone rurale), une hausse de la demande de 10 % en moyenne par an, une capacité de production insuffisante de 903,6 mégawatts en 2023 (dont plus de 54 % thermique), des pertes atteignant 22 % (dont 10 % techniques), une dépendance aux importations de combustibles et une pression financière nécessitant des subventions étatiques..

« Ce projet contribuera à sécuriser l'alimentation électrique de Bamako et garantir l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Aussi, devra-t-il booster les chaînes de valeur agricoles et l'emploi pour les jeunes et les femmes », a déclaré le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest du Groupe de la Banque, Lamin Barrow.

Le projet construira une ligne électrique double terne 225 kilovolts entre les postes de Kodialani et de Dialakorobougou, deux nouvelles sous-stations 225/33 kilovolts à Safo et Kénié ; il prévoit également l'extension de trois sous-stations existantes (Kodialani, Kambila et Dialakorodougou) et la réalisation des lignes de moyenne tension et basse tension pour reconfigurer le réseau et électrifier de nouveaux quartiers. Il connectera également 10 000 nouveaux ménages et usagers productifs, installera 2 000 compteurs intelligents pour clients haute tension, portera la capacité de transmission à 600 mégawatts, réduira les coupures longues de 92 à 64 minutes et fournira une énergie plus fiable et abordable à une quarantaine d'unités industrielles.

Environ 320 emplois temporaires (20 % pour les femmes) et 60 emplois permanents seront générés et des stages professionnels offerts à 60 jeunes diplômés (50 % de femmes), améliorant leur employabilité. Des mesures environnementales et sociales incluront des consultations publiques, un appui aux municipalités pour la gestion foncière et une formation pour les parties prenantes.

Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,12 MtCO2e par an, soit une réduction de plus de 50% des émissions que pourraient induire le système énergétique actuel si le projet n'est pas réalisé.

Prévu pour être exécuté sur cinq ans, de janvier 2026 à décembre 2030, le projet bénéficiera aux populations de toute la capitale, Bamako.