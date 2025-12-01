L'Africa Investment Forum 2025 mobilise 15,3 milliards de dollars pour 39 projets bancables à Rabat

Les Markets Days de l'Africa Investment Forum 2025 se sont clôturés vendredi à Rabat, au Maroc, avec près de 15,3 milliards de dollars d'intérêt d'investissement couvrant 39 projets bancables, soulignant un appétit mondial croissant pour les opportunités africaines.

Le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a annoncé les résultats à la clôture de cet événement de trois jours. « La conclusion des Journées du Marché du Forum africain de l'investissement 2025 marque un nouveau départ, plein d'optimisme, pour l'avenir de notre continent », a-t-il déclaré.

Sous le thème « Réduire les écarts : mobiliser les capitaux privés pour libérer tout le potentiel de l'Afrique », l'édition de cette année a attiré le soutien financier de 32 organisations mondiales du secteur privé -- soit le double par rapport à 2024 -- soulignant l'intérêt croissant pour cet événement qui se positionne désormais comme un rendez-vous incontournable de l'investissement en Afrique.

Durant ces trois jours, fournisseurs de capitaux privés, investisseurs internationaux, banques commerciales, institutions financières multilatérales de développement, entrepreneurs et représentants de pays ont, entre autres, échangé sur le montage de projets bancables, la mobilisation des capitaux ou encore l'accès des femmes aux financements.

Le président de la Banque a annoncé que les projets présentés dans les Boardrooms (salles de transaction), ont reçu un accueil très favorable des investisseurs parce que soutenus par des études d'impact social et environnemental et des modèles financiers bien structurés. Environ deux tiers des transactions proposées ciblaient les secteurs de l'énergie et des transports.

Le président de la Banque a annoncé de nouvelles mesures pour suivre la manière dont les engagements se transforment en projets réels. L'AIF va introduire un tableau de bord annuel pour suivre l'avancement des projets et le taux auquel l'intérêt des investisseurs se traduit en investissements effectifs.

La ministre marocaine de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, a déclaré aux délégués que l'AIF reflète « une Afrique qui assume son ambition... qui ne délègue plus sa confiance, et une Afrique qui ne se définit plus par ses contraintes mais par ses solutions. Nous devons mobiliser davantage de capitaux africains pour financer nos économies avec des partenaires qui respectent nos priorités, les comprennent et les soutiennent. »

L'événement a réuni des participants provenant de près de 80 pays, notamment le Japon qui a dépêché près de 100 délégués et figurait également parmi les principaux sponsors aux côtés du Fonds africain de garantie, Algest Investment Fund, Ashurst LLP, de la Banque européenne d'investissement et de la Société islamique pour le développement du secteur privé.

Le point fort de la séance plénière d'ouverture du Forum a été un dialogue ministériel sur l'accélération de l'investissement privé grâce à un environnement propice. Plusieurs autres sessions de haut niveau se sont concentrées sur l'attraction des investissements vers l'Afrique.

Créé en 2018, l'Africa Investment Forum est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui met en relation les investisseurs et les porteurs de projets. Il fournit un cadre pour accompagner les projets jusqu'à ce qu'ils atteignent la bancabilité et accélère la conclusion financière des transactions.

