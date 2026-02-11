FANAF 2026 - Atlantic Re plaide pour un renforcement des capacités africaines de réassurance

Présente à la 50ᵉ Assemblée Générale de la FANAF organisée à Abidjan, Atlantic Re (ex-Société Centrale de Réassurance – SCR) a défendu une position claire: le développement de capacités africaines solides en réassurance constitue un enjeu stratégique pour la stabilité financière du continent.

Dans un contexte marqué par l’intensification des risques climatiques, industriels et technologiques, le réassureur estime que la question de la maîtrise continentale des risques devient centrale.

« La montée en puissance des économies africaines s’accompagne d’une complexification du profil de risque. Renforcer les capacités régionales de réassurance est une condition de stabilité et de conservation de valeur sur le continent », a déclaré Mme Ouafae Mriouah, Directrice Générale d’Atlantic Re.

Conserver davantage de valeur en Afrique

Selon Atlantic Re, une part significative des risques africains demeure encore cédée à des marchés extérieurs, entraînant une sortie de primes et de capacités financières hors du continent.

Le renforcement d’acteurs panafricains permettrait de conserver davantage de valeur localement, tout en améliorant la profondeur technique des marchés.

Leader national de la réassurance au Maroc, Atlantic Re opère aujourd’hui dans plus de 50 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Le groupe dispose notamment de bureaux à Abidjan, Kigali et au Caire.

En 2024, le réassureur a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 359 millions d’euros, en progression de 6 %, avec un ratio combiné de 84 %, illustrant une discipline technique maîtrisée.

Adapter les capacités aux nouveaux risques

Interrogée sur les risques émergents, Mme Ouafae Mriouah souligne que l’enjeu dépasse la simple augmentation des capacités.

« La résilience repose sur la qualité des décisions techniques. Il s’agit d’analyser finement les expositions, de structurer les programmes et d’accompagner les assureurs dans un environnement de risques de plus en plus complexe », explique la Directrice Générale.

Pour Atlantic Re, la structuration de capacités régionales en Non-Vie, notamment sur les branches énergie, engineering, agriculture ou aviation, constitue un axe prioritaire.

Une stratégie d’expansion continentale

Le changement d’identité de la SCR vers Atlantic Re en 2025 s’inscrit dans une stratégie de projection panafricaine assumée.

À travers sa feuille de route « Reach 2030 », le groupe ambitionne de renforcer son empreinte régionale et d’accompagner la montée en maturité technique des marchés africains.

À l’heure où la FANAF célèbre son cinquantenaire sous le thème « Bâtir le futur de l’assurance africaine », Atlantic Re estime que la consolidation des capacités de réassurance constitue l’un des leviers structurants de cette transformation.