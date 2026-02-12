À Mining Indaba 2026, la SMB présente sa vision pour la prochaine décennie du secteur minier guinéen

La Société Minière de Boké (SMB) a participé à l’édition 2026 de Mining Indaba, le plus grand rendez-vous annuel de l’industrie minière en Afrique, qui s’est tenue au Cap, en Afrique du Sud. À cette occasion, la SMB a été représentée par une délégation de haut niveau, venue partager sa vision d’un développement minier fondé sur la performance industrielle, la valorisation des ressources et la création de valeur durable pour la Guinée et le continent africain.

Ouvrir un nouveau chapitre pour le secteur minier guinéen

Après plus d’une décennie d’existence, la SMB aborde une nouvelle étape : consolider ses réalisations, renforcer ses standards et se projeter dans la prochaine décennie. À travers sa participation à Mining Indaba 2026, l’entreprise met en lumière un modèle industriel intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur – de l’extraction aux infrastructures logistiques et portuaires, ainsi que sur une conviction : faire des ressources naturelles un levier de développement économique, industriel et territorial au service des générations futures.

Avec plus de 5 500 collaborateurs directs et des milliers d’emplois indirects, la SMB est aujourd’hui un acteur économique majeur en Guinée. Ses investissements dans les infrastructures structurantes, notamment les corridors ferroviaires et portuaires, participent à l’ouverture des territoires, au renforcement des échanges et à l’émergence de nouvelles dynamiques locales, au-delà du seul secteur minier.

Une vision portée par la performance, l’innovation et la responsabilité

À Mining Indaba 2026, la SMB a présenté sa trajectoire de croissance et sa feuille de route pour la prochaine décennie, marquée par une exigence renforcée en matière de sécurité, de standards opérationnels, de protection de l’environnement et de création de valeur locale. Cette trajectoire inclut notamment l’optimisation des corridors logistiques, l’amélioration des standards environnementaux et le développement des compétences locales techniques et managériales

Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB, déclare : « La prochaine décennie sera déterminante pour l’industrie minière africaine et pour la place que la Guinée occupera dans les chaînes de valeur mondiales. À Mining Indaba, la SMB a partagé une vision fondée sur la performance, l’innovation et la responsabilité. Notre ambition est de continuer à bâtir un modèle industriel solide, créateur de valeur pour le pays, pour nos partenaires et pour les communautés qui nous accompagnent au quotidien. »

À propos de la Société Minière de Boké (SMB)

Fondée en 2014, la Société Minière de Boké (SMB) est aujourd’hui le premier producteur et exportateur de bauxite de Guinée. Pionnière dans le développement des infrastructures routières, ferroviaires et logistiques dédiées la chaîne de valeur de la bauxite, la production de la SMB s’élève à 75 millions de tonnes en 2025. Aujourd’hui, la contribution de la SMB représente 45% de la production nationale et 45% des exportations annuelles de bauxite de la Guinée, faisant d’elle un opérateur minier incontournable et un moteur du positionnement du pays parmi les leaders mondiaux de la bauxite.