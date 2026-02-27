HEC Paris célèbre 5 ans d'impact entrepreneurial en Afrique avec son programme Challenge +

Cinq ans après son lancement à Abidjan, Challenge+ Afrique, programme d’accompagnement entrepreneurial porté par HEC Paris, a célébré son anniversaire lors d’une soirée réunissant entrepreneurs, alumni, partenaires institutionnels et acteurs de l’écosystème. Organisé le 5 février, l’événement a permis de dresser un bilan et d’esquisser les perspectives à venir, tout en faisant écho aux 35 ans du programme historique français, créé en 1990. Cette célébration a également officialisé l’entrée de la 5e promotion, confirmant le rôle structurant de Challenge+ Afrique dans l’écosystème de l’innovation en Afrique de l’Ouest.

Lancé à Abidjan en 2021, puis déployé à Dakar en 2023, ce dispositif s’est imposé comme un catalyseur des dynamiques entrepreneuriales en Afrique francophone. Son ambition : structurer des projets innovants à fort potentiel de croissance, en s’appuyant sur des fondamentaux économiques solides et un accompagnement inscrit dans la durée.

Un impact mesurable et durable

En cinq ans, Challenge+ Afrique a accompagné 117 entrepreneurs, répartis sur 6 promotions (4 à Abidjan, 2 à Dakar), et contribué au développement de 93 projets. Selon le rapport d’impact publié à l’occasion de cet anniversaire, 84% des participants estiment que leur projet n’aurait pas connu la même trajectoire sans le programme, et 95% le recommandent. Des chiffres qui traduisent un ancrage réel dans les marchés locaux et son impact direct sur la structuration des projets.

Des parcours inspirants et des réussites concrètes

La soirée a été rythmée par les prises de parole des co-directeurs académiques du programme, Etienne Krieger, Talibi Haidra et Adama Touré, aux côtés de Daouda Coulibaly, président du Chapter des Alumni en Côte d’Ivoire, et d’Alexis John Ahyee, directeur général du Bureau régional Afrique de l'Ouest et Centrale de HEC Paris. Tous ont réaffirmé une ambition commune : favoriser l’émergence de start-ups solides, durables et ancrées dans leurs marchés.

Le Professeur Etienne Krieger, également fondateur du programme en France, s’est dit particulièrement impressionné par l’énergie entrepreneuriale du continent : “L’Afrique connaît une dynamique entrepreneuriale puissante. L’enjeu n’est plus de prouver l’existence du talent, mais de lui donner les cadres et les réseaux nécessaires pour changer d’échelle. C’est ce que permet le réseau HEC et ce qui fait la force de Challenge + Afrique : une communauté d’entrepreneurs expérimentés qui s’engagent pour structurer durablement l’écosystème.”

De son côté, Alexis John Ahyee a rappelé la conviction fondatrice du programme : “Challenge+ Afrique repose sur une certitude : les talents sont là. L’enjeu est de créer les conditions qui permettent de les révéler et de les structurer. Depuis cinq ans, nous n’avons pas seulement accompagné des projets ; nous avons aidé des femmes et des hommes à clarifier leur vision, à confronter leurs idées au marché et à consolider leur modèle. L’entrepreneuriat africain n’a pas besoin de compassion, mais de méthode, de confiance et d’alliés engagés.”

Cette philosophie a été illustrée par le pitch d’Aziz Daïfi et Thibaut Cathenoz, alumni de la cohorte 2023-2024 et fondateurs de Leya, fintech opérant en Côte d’Ivoire. Leur solution, fondée sur la data et l’intelligence artificielle, vise à optimiser la gestion de la liquidité des agents de mobile money. Dans un secteur qui compte plus de 7,7 millions de points de vente en Afrique et représente un marché mondial estimé à 1 100 milliards de dollars, Leya s’attaque à un frein structurel majeur : l’inefficience opérationnelle liée à la gestion de la liquidité des agents, qui limite les volumes de transactions et la performance des réseaux.

L’impact du programme HEC Challenge + Afrique a également été mis en lumière par Tchancia Yoro, fondatrice et dirigeante de Maison Abylou, marque de parfumerie de luxe récemment enrichie de deux nouvelles fragrances. Lauréate du Prix Impact lors du Demo Day 2024, elle a souligné le rôle déterminant du programme dans la structuration de son projet et son accès à des décideurs internationaux : “HEC Challenge + Afrique a été un accélérateur décisif dans mon parcours entrepreneurial. Le programme m’a permis de structurer mon projet, d’affiner ma vision stratégique et d’accéder à un réseau d’acteurs influents dans mon secteur. Une expérience transformative qui m’a fait passer de l’idéation à la manifestation concrète.” Elle a également insisté sur la force du réseau développé, qu’elle considère comme un levier déterminant de son développement.

Ce constat est largement partagé. En effet, beaucoup ont souligné lors de l’événement que le programme leur a permis de construire une véritable vision entrepreneuriale, de structurer leur projet, de clarifier leur stratégie, de consolider leur modèle économique et de sécuriser leurs premiers clients. Tous mettent en avant l’exigence du dispositif, la qualité des experts mobilisés, la richesse du réseau ainsi que son fort ancrage dans les réalités africaines. Au-delà de l’accompagnement des projets, Challenge+ Afrique contribue à accélérer la trajectoire des entrepreneurs eux-mêmes, en leur apportant une meilleure compréhension des défis propres à l’entrepreneuriat sur le continent.

Par ailleurs, présentée lors de cette célébration, la nouvelle et 5e promotion d’Abidjan illustre la vitalité de l’écosystème entrepreneurial africain. Elle rassemble 26 entrepreneurs pour 24 projets, issus de secteurs stratégiques tels que l’énergie, la santé, l’agro-industrie, les services, le luxe, le tourisme, l’éducation et l’immobilier. Avec 46 % de femmes, cette cohorte affiche une parité supérieure à celle du programme historique, soulignant le rôle moteur des femmes dans l’entrepreneuriat sur le continent.

Un programme ancré en Afrique, inscrit dans une histoire globale de 35 ans

L’anniversaire d’Abidjan s’inscrit dans une trajectoire plus large : celle des 35 ans du programme Challenge+, créé en France en 1990. En trois décennies, Challenge+ a contribué à la création de plus de 1 000 projets, permis la levée de fonds de plus de 1 milliard d’euros auprès d’investisseurs privés, donné lieu à 7 introductions en bourse et au dépôt de plus de 1 000 brevets. Une expérience qui nourrit aujourd’hui le déploiement africain du programme, en l’adaptant aux réalités économiques locales.

En conclusion de la soirée, un message s’est imposé : oser et faire preuve d’audace. Oser entreprendre, ajuster, transformer. Fidèle à la devise d’HEC Paris, “Apprendre à oser”, Challenge+ Afrique accompagne cette nouvelle génération d’entrepreneurs africains dans la transformation d’idées ambitieuses en entreprises pérennes.