Le Salon des Industries Musicales d'Afrique Francophone (SIMA) annonce sa troisième édition et dévoile ses ambitions

Le Salon des Industries Musicales d'Afrique Francophone (SIMA) annonce la tenue de sa troisième édition, du 12 au 13 novembre 2026 à Cotonou, en République du Bénin. Après une précédente édition ayant rassemblé plus de 6 700 participants et plus de 3 000 professionnels, ce rendez-vous panafricain des industries culturelles et créatives revient autour d’une ambition forte : « Musique africaine : de la scène au pouvoir d’influence ».

Le SIMA 2026 bénéficie de l’appui de partenaires institutionnels et privés majeurs, parmi lesquels le Ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine du Bénin, le Ministère du Tourisme et du Commerce Extérieur du Bénin, l’Ambassade de France en Côte d’ivoire , la fondation BOAD ainsi que la SACEM, Sony Music et Warner Music Africa. Ces soutiens témoignent de l’intérêt croissant porté au développement et à la structuration des industries culturelles et créatives africaines.

Le choix du Bénin pour accueillir le SIMA, pour la deuxième fois consécutive s’inscrit dans la dynamique impulsée par le pays et qui vise à valoriser la place des industries culturelles et créatives dans les processus de transformation structurelle des économies et le rayonnement culturel du pays à l’échelle régionale et internationale.

Co-fondé en 2022 par l’entrepreneur culturel Mamby Diomandé et l’artiste-producteur Pit Baccardi, le SIMA s’affirme comme une plateforme de référence pour structurer, connecter et développer les écosystèmes créatifs africains. En plaçant la musique au cœur d’une réflexion plus large sur les transformations de la culture et des industries créatives, le SIMA entend également prendre en compte les mutations technologiques qui redessinent le secteur, de l’intelligence artificielle aux nouveaux modes de création, de diffusion et de consommation des contenus.

Dans un contexte où l’économie créative africaine pourrait générer jusqu’à 20 millions d’emplois à l’horizon 2030, l’édition 2026 entend franchir une nouvelle étape : contribuer à positionner la créativité africaine comme un véritable levier de soft power, de création de valeur et d’influence internationale.

« La musique africaine n’est plus seulement un phénomène culturel : elle est devenue une force d’influence. Notre enjeu est désormais de transformer cette influence en puissance économique durable. Le SIMA veut créer les connexions entre créateurs, investisseurs, institutions et marchés pour que la visibilité internationale de nos talents se traduise en données mesurables, en monétisation des contenus, en opportunités économiques , en emplois et création de valeur pour le continent. », Mamby Diomandé, co-fondateur du SIMA

Trois axes pour faire de la créativité une puissance économique

Pour répondre aux enjeux d’un marché mondial en pleine transformation, le SIMA 2026 articulera sa programmation autour de trois priorités.

Le premier axe porte sur la compétitivité et l’internationalisation, avec l’objectif de renforcer la performance économique des acteurs et de favoriser l’exportation des talents africains.

Le deuxième axe mise sur la synergie intersectorielle, en rapprochant la musique de la mode, du cinéma, du tourisme, du sport et des autres industries créatives afin de développer plus de revenus.

Enfin, le troisième axe concerne les politiques publiques en matière de propriété intellectuelle et les mécanismes de régulation, avec l’ambition de faire émerger des recommandations concrètes et de renforcer les cadres permettant au secteur de mieux capter la valeur qu’il génère.

Au-delà des débats et des échanges professionnels, le SIMA entend faire de la création un véritable moteur de connexion entre les acteurs de l’écosystème. À travers sa résidence artistique, ses sessions live et ses formats immersifs, le salon favorise les collaborations entre artistes, producteurs, professionnels et acteurs internationaux, tout en créant des passerelles entre les différents marchés africains et l’international.

Une semaine entre création, business et influence

Du 7 au 11 novembre 2026, le SIMA Lab. Music réunira artistes et beatmakers du continent autour d’une résidence artistique destinée à donner naissance à un EP collaboratif, avec une distribution envisagée par une major internationale.

Les 12 et 13 novembre 2026, les journées professionnelles et les panels réuniront les principaux acteurs de l’écosystème musical autour de grands enjeux qui façonnent l’avenir de l’industrie, parmi lesquels l’intelligence artificielle, les droits d’auteur, la mobilité, le financement et les nouvelles opportunités de marché.

À la croisée des industries culturelles et sportives, un temps fort sera également consacré à la convergence entre football et musique, deux puissants vecteurs d’influence du continent, avec la participation de dirigeants sportifs et de leaders d’opinion.

Dans cette dynamique, le Makaya, scène dédiée à la découverte, mettra à l’honneur les talents émergents du Togo, du Kenya, de Madagascar et d’autres pays du continent, offrant une nouvelle vitrine aux artistes de la relève. Le programme sera également marqué par la remise du Prix Hamed Bakayoko, distinction honorifique qui récompensera l’engagement d’un mécène en faveur du développement des industries culturelles et créatives en Afrique.

Le 14 novembre 2026, le SIMA prolongera l’expérience avec un circuit touristique organisé en collaboration avec Bénin Tourisme, invitant artistes, professionnels et invités internationaux à découvrir le patrimoine et les sites emblématiques du Bénin. Cette immersion offrira aux participants l’occasion de mieux appréhender la richesse culturelle, historique et touristique du pays hôte, tout en prolongeant les rencontres et les échanges au-delà du cadre professionnel du salon.

À propos du SIMA

Créé et initié par des experts de l’industrie musicale, le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA) promeut l’industrie musicale africaine, forme les acteurs de son écosystème et favorise les rencontres d’affaires entre acteurs africains et internationaux. Véritable plateforme d’interconnexion des industries culturelles et créatives, le SIMA offre aux acteurs de l’écosystème un espace pour créer, apprendre, partager, se rencontrer et faire émerger de nouvelles collaborations, tout en contribuant à la réflexion sur les enjeux culturels, économiques et technologiques qui façonnent les industries créatives africaines et leur rayonnement international.