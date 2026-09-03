En Afrique, les incidents de conduite dangereuse ont reculé de 38 %, révèle le nouveau Rapport Sécurité de Yango Ride

Dans ce rapport tout juste dévoilé, le service de VTC attribue la baisse des incidents de sécurité à la modernisation de ses technologies de confidentialité, à ses systèmes anti-fraude et à une assistance d'urgence accessible en continu partout en Afrique

Yango Ride, service de VTC du groupe technologique international Yango Group, rend publics ce jour les résultats africains de son Rapport Sécurité 2024–2025. Le document détaille les technologies et les dispositifs d'assistance qui contribuent à sécuriser les trajets des passagers comme des chauffeurs partenaires sur le continent.

Entre 2024 et 2025, l'analyse renforcée du style de conduite et les nouveaux dispositifs de contrôle de la vitesse ont fait reculer de 38 % les incidents de conduite dangereuse sur le continent africain. La baisse est de 35 % en Côte d'Ivoire, de 49 % en Zambie, de 34 % en Angola et de 33 % au Sénégal.

Les données de 2026 font apparaître un autre effet : depuis le déploiement des technologies d'appel qui masquent les coordonnées personnelles, les plaintes pour contact après la course ont diminué de 11 % en Côte d'Ivoire, 22 % en Angola, 8 % au Sénégal et 4 % en Zambie.

L'assistance d'urgence reste accessible 24h/24 et 7j/7 sur tous les marchés. Si la technologie aide à repérer les demandes urgentes, l'appréciation des circonstances et la décision reviennent à des spécialistes formés. Dans 90 % des cas urgents recensés dans le monde, ces derniers visent un premier contact en moins de 5 minutes.

La technologie à l'œuvre du départ à l'arrivée

Ces résultats reposent sur un dispositif de sécurité qui couvre les trois temps du trajet. Avant la course, l'accès au service est conditionné par la vérification de l'identité et des documents : contrôle du permis de conduire, selfies de vérification à intervalles réguliers et systèmes anti-fraude.

Pendant le trajet, passagers et chauffeurs partenaires accèdent à un Centre de sécurité : ils peuvent y partager leur itinéraire avec des personnes de confiance, alerter l'assistance d'urgence en cas de litige et déclencher le bouton SOS pour joindre les secours locaux.

L'analyse du style de conduite et le contrôle de la vitesse par GPS détectent les comportements dangereux récurrents et entraînent des mesures graduées, du simple avertissement jusqu'à l'exclusion de la plateforme une fois la course terminée. À l'arrivée, chauffeur partenaire et passager sont invités à remplir un formulaire et à s'évaluer mutuellement, ce qui se répercute sur leur note.

Les appels passés depuis l'application transitent par des canaux protégés : personne n'a à communiquer son numéro personnel. La baisse des plaintes pour contact après la course enregistrée en Côte d'Ivoire, en Angola, au Sénégal et en Zambie mesure l'effet direct de ces technologies sur les sollicitations indésirables une fois le trajet achevé.

« Une baisse de 38 % des incidents de conduite dangereuse en Afrique ne s'obtient pas avec une fonctionnalité unique ni avec une solution taillée pour un seul marché. Elle résulte d'une technologie appliquée partout avec la même rigueur, doublée de l'expertise et de la connaissance du terrain que nos équipes apportent dans chaque pays. Ce dispositif vaut avant, pendant et après chaque course, dans tous les pays où nous sommes présents. Ce sont ces résultats qui nous confortent dans nos investissements en matière de prévention, de détection et d'assistance, pour offrir une meilleure expérience à tous nos utilisateurs », — commente Roman Karlash, Directeur général de Yango Ride

En dehors de l'application : partenariats et programmes de proximité

La sécurité ne se joue pas uniquement dans la technologie. Dans chacun de ses marchés, Yango Ride travaille avec des institutions publiques, des organisations de sécurité routière et des acteurs locaux afin d'étendre la portée de son dispositif. En Angola, un protocole d'accord signé avec le Centre intégré de sécurité publique ouvre un canal de coopération structuré sur les incidents concernés. En Zambie, l'initiative Safer Journeys to School, menée avec le Zambia Road Safety Trust, s'est traduite par des aménagements routiers et des actions de sensibilisation dans cinq écoles de Lusaka, auprès d'environ 8 000 élèves.

L'intégralité du Rapport Sécurité 2024–2025 de Yango Ride est accessible ici : [lien anglais , lien français ].

Méthodologie : Les chiffres portant sur les infractions graves au code de la route et les incidents de conduite dangereuse s'appuient sur les signalements de passagers, classifiés et transmis par les canaux intégrés à l'application. Pour permettre la comparaison d'une période et d'une région à l'autre, les taux sont rapportés à un million de courses.

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À propos de Yango Ride

Yango Ride est un service de VTC du groupe technologique international Yango Group. Il met les utilisateurs en relation avec des prestataires de transport locaux et aide les chauffeurs à trouver des clients. Ses technologies — cartographie, navigation et algorithmes intelligents de répartition des commandes — lui permettent d'offrir aux passagers un service pratique et abordable, tout en optimisant l'efficacité opérationnelle des chauffeurs partenaires. Yango Ride opère dans plus de 25 pays d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'autres régions.

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme des technologies venues du monde entier en services du quotidien adaptés aux réalités locales. Animés par une volonté constante d'innovation, nous adaptons et enrichissons les technologies les plus avancées pour en faire des services parfaitement intégrés aux usages de chaque région. Nos offres numériques couvrent notamment la mobilité, la livraison, la foodtech et le divertissement, dans plus de 35 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et d'autres régions.

Pour plus d'informations, merci de contacter : pr@yango.com