Sélectionnés parmi plus de 600 candidats, les participants du programme Yango Fellowship ont imaginé des réponses technologiques aux enjeux de transport, de santé, de finance, d’emploi, de gestion des déchets et d’accès à l’eau sur le continent

Ils étaient plus de 600 à postuler, 24 ont été retenus. Venus de Côte d’Ivoire, du Ghana, de Zambie, du Sénégal, d’Éthiopie et du Mozambique, les participants de l’édition 2026 du programme panafricain Yango Fellowship se sont retrouvés à Abidjan pour deux journées de clôture organisées par Yango Group, entre cérémonie de fin de promotion et Pitch Day. Objectif : présenter les projets technologiques qu’ils ont développés au fil du programme.

Des solutions pensées à partir des réalités du quotidien

Pendant douze semaines, répartis en six équipes multinationales, ils ont suivi toutes les étapes d’un projet, du cadrage du problème et de la recherche jusqu’à la conception de la solution, au modèle économique, au prototypage et au pitch final. Leurs projets touchent directement le quotidien des populations : paiement sans espèces dans les transports informels, identité financière numérique pour les commerçants du secteur informel, meilleure visibilité sur l’approvisionnement en médicaments pour les agents de santé communautaires, accès à l’emploi par-delà les frontières, collecte et recyclage intelligents des déchets, ou encore analyse à bas coût de la qualité de l’eau pour les communautés rurales.

À Abidjan, ces deux journées ont aussi été un temps de rencontres. Les participants ont pris part à une session consacrée à l’IA au service de l’impact avec Celina Lee, cofondatrice de Zindi, ont bénéficié d’ateliers pratiques de prise de parole en public et de coaching au pitch, et ont échangé avec des dirigeants de Yango Group issus de plusieurs marchés africains sur leur évolution de carrière, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises technologiques dans des contextes locaux différents.

Parmi eux, Fredrick Mwepu, étudiant zambien en STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), a remporté le prix du Meilleur projet individuel, doté de 1 500 dollars, pour RoboCore Zambia. Développée localement, cette plateforme de robotique vise à rendre l’enseignement pratique des STEM plus accessible et plus abordable.

« En grandissant, je ne voyais les outils pratiques des STEM qu’en vidéo. RoboCore Zambia est né pour combler ce manque, afin que le prochain élève qui a envie de construire quelque chose n’ait pas à attendre la chance que j’ai bien failli ne jamais avoir. Je suis heureux que mon projet ait pu voir le jour. Voyager, rencontrer des participants venus de tous les autres pays et apprendre directement auprès d’experts et de dirigeants de la tech et de l’IA a été une aventure formidable. C’est une expérience que je n’oublierai jamais », confie Fredrick Mwepu, étudiant zambien en STEM et lauréat du prix du Meilleur projet individuel.

Emploi, mobilité et déchets au cœur des projets récompensés

Lors du Pitch Day final, les six projets d’équipe et une sélection de projets individuels ont été présentés à un jury d’experts de la technologie, de l’investissement et de l’industrie. Au total, 12 000 dollars de prix ont récompensé les meilleurs projets. L’équipe Africoded a remporté le premier prix collectif (4 500 dollars), avec une plateforme assistée par l’IA qui ouvre aux chercheurs d’emploi africains des opportunités professionnelles transfrontalières, de travail à distance et de développement de carrière sur l’ensemble du continent. L’équipe Harambee s’est classée deuxième (2 500 dollars), avec une plateforme intelligente de collecte et de recyclage des déchets qui relie ménages, collecteurs et recycleurs, et l’équipe Bloom troisième (1 500 dollars), avec African Transit Payment Revolution, un système de paiement des trajets sans espèces pensé pour les transports publics informels d’Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Dans la catégorie individuelle, le Ghanéen Meshack Kwame Nartey a reçu le deuxième prix (1 000 dollars) pour Shuttle Smart Ghana, une application qui suit les navettes universitaires et informe les étudiants de leur arrivée en temps réel. Oulimata Rose Dia s’est vu décerner le prix de la Meilleure contribution technique/IA (1 000 dollars) pour Smart Bin Collection, un système fonctionnant à l’énergie solaire qui mesure en temps réel le niveau de remplissage des bacs à déchets et s’appuie sur la connectivité 2G pour rendre la collecte plus efficace.

« 600 candidatures pour 24 places : ce chiffre ne signifie pas que l’Afrique manque de talents, il montre combien de talents attendent un accès structuré au mentorat et aux opportunités. L’Afrique ne manque pas de jeunes brillants. Ce qui est plus difficile à trouver, c’est un mentor, un réseau et la possibilité de confronter une idée à un problème réel. C’est précisément ce manque que ce programme a vocation à combler », explique Shashi Singh, Directeur des opérations de Yango Ride pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie.

Renforcer les talents locaux pour accompagner la croissance numérique

Le programme répond à une réalité plus large : sur le continent, la croissance numérique repose sur les femmes et les hommes, et pas seulement sur les infrastructures. Concevoir et déployer des technologies à l’échelle locale exige des ingénieurs, des entrepreneurs et des professionnels de la tech dotés d’une expérience concrète et des personnes qui comprennent les réalités de leurs propres marchés. Pour Yango Group, investir dans ces talents est étroitement lié à sa manière de se développer en Afrique : chaque marché a ses propres infrastructures, ses usages et ses besoins, et des entreprises locales solides supposent une expertise locale tout aussi solide. Le programme Yango Fellowship est l’un des leviers par lesquels Yango contribue à renforcer ce vivier de talents, tout en tissant des liens au sein de l’écosystème technologique africain.

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme des technologies issues du monde entier en services du quotidien adaptés aux communautés locales. Animés par un engagement constant en faveur de l’innovation, nous adaptons et perfectionnons des technologies de pointe venues des quatre coins du monde pour les intégrer harmonieusement à la vie quotidienne de régions très diverses. Yango Group propose ses services numériques - mobilité, livraison, foodtech, divertissement, entre autres - dans plus de 30 pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans d’autres régions.