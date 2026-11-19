La sixième édition du Cyber Africa Forum (CAF) s'est achevée ce mardi au Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, après deux journées d'échanges et de réflexions autour du thème "Construire la confiance numérique de demain". Réunissant plus de 1 700 participants, plus de 70 partenaires et des représentants de plus de 40 pays, le rendez-vous confirme la place du CAF parmi les grands événements africains consacrés à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique.

Organisé par Kaydan Groupe, avec le soutien des ministères béninois de la Transformation digitale et de l'Innovation et de l'Économie et des Finances, et l’appui d'acteurs clés de l'écosystème numérique béninois, notamment l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN), l'Association des Professionnels de la Sécurité de l'Information du Bénin (APSI-BJ) et le Centre National d'Investigations Numériques (CNIN), le CAF 2026 a réuni décideurs publics, dirigeants d'entreprises, investisseurs et experts internationaux. Pendant deux jours, les discussions ont portésur les moyens de renforcer la souveraineté numérique du continent, de mieux protéger seséconomies contre les cybermenaces et d'accélérer le développement de solutions technologiques adaptées aux réalités africaines.

Construire une souveraineté numérique fondée sur l'expertise et la coopération

La souveraineté numérique s'est imposée comme l'un des fils conducteurs de cette sixième édition. Dès l'ouverture, Mahuna Akplogan, ministre de la Transformation digitale et de l'Innovation du Bénin, a rappelé que "La souveraineté numérique ne consiste pas seulement à héberger nos données chez nous, mais à maîtriser les technologies dont nous dépendons."

Cette exigence a nourri les échanges sur la protection des infrastructures critiques, la gouvernance des données, la cyberdiplomatie et l'intelligence artificielle. Les discussions ont notamment souligné la nécessité de développer les compétences locales, de renforcer les mécanismes de coopération entreÉtats et de bâtir des cadres de gouvernance capables d'accompagner l'évolution des usages numériques.

Lors du panel inaugural, Chançard Moïse Kanga, Directeur général Afrique de HCLSoftware, a notamment mis l'accent sur les enjeux de gouvernance des infrastructures et des données, ainsi que sur la nécessité de développer les compétences locales pour renforcer la souveraineté numérique du continent.

Renforcer la résilience numérique pour protéger les économies et les citoyens

Face à la multiplication et à la sophistication des cybermenaces, les discussions ont souligné l'urgence pour les États et les entreprises africaines de renforcer leur capacitéàanticiper les attaques,àprotéger leurs infrastructures critiques et à garantir la continuité de leurs activités.

Ouanilo Medegan Fagla, Directeur général du Centre National d'Investigations Numériques (CNIN), a notamment rappelé que la réduction de la dépendance numérique de l'État constitue une prioritépour le Bénin. Les échanges ont également souligné l'importance de la transparence, de la continuitédes services et de la coopération entre institutions pour préserver la confiance des citoyens.

La présentation de l'étude "Cybersécurité Monde et Afrique 2026" de Deloittea mis en évidence les défis de maturité cyber auxquels font face les organisations. Selon les résultats rapportés pour le périmètre africain, 77 % des répondants se déclarent confiants dans leur capacitéàfaire face aux cyberattaques, tandis que 21 % seulement estiment leur stratégie de cybersécurité correctement appliquée. Cet écart souligne l'importance de dépasser les investissements technologiques pour renforcer la mise en œuvre effective des dispositifs de protection.

Kaspersky a, pour sa part, mis en avant le rôle du renseignement cyber dans l'anticipation des menaces, tandis que les échanges sur la cyberdiplomatie ont rappelé la nécessité de traduire les engagements internationaux en mécanismes de coopération opérationnels.

Faire de l'innovation numérique un levier de croissance et de compétitivité

Au-delà des enjeux de sécurité, le CAF 2026 a mis en lumière les conditions nécessaires au développement d'un écosystème numérique africain compétitif. Les discussions consacrées au financement de l'innovation ont notamment souligné l'importance de modèles économiques solides, d'une gouvernance transparente et d'une meilleure maîtrise des risques pour faciliter l'accès des entreprises technologiques aux capitaux.

Les échanges sur la transformation des entreprises ont également rappelé qu'une innovation ne peut produire un impact durable que si elle répond aux besoins réels des utilisateurs et s'inscrit dans les réalités économiques et sociales du continent.

Cette volonté de mettre le numérique au service des besoins concrets s'est également illustrée par la présentation de plusieurs initiatives, dont le«Baromètre de la signature électronique », porté par l'Agence pour le Développement du Numérique et l'ERSUMA-OHADA, ainsi que le Système d'information hospitalier (SIH), présenté par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Ignace Bodounrin Hounkpatin.

HackerLab 2026 : révéler les talents africains de la cybersécurité

La sixième édition du CAF a également mis à l'honneur les prochains champions africains du numérique et de la cybersécurité,àtravers la 9e édition du HackerLab, organisée par l'ASIN en partenariat avec le CAF.

Après des qualifications réunissant 1 284 participants, 80 finalistes répartis en 20 équipes se sont affrontés pendant 48 heures. L'équipe Ch0wn3rs a remporté la compétition, devant Saiyans et 7H3_D4RK_R007. Les trois équipes lauréates se sont partagées 6 millions de FCFA,àraison de 3 millions pour la première, 2 millions pour la deuxième et 1 million pour la troisième, ainsi que quatre accès d'un an à la plateforme Hack The Box et et quatre pockets Wi-Fi, par équipe.

Deux distinctions individuelles ont également été attribuées : Huzianne Tonawa, désignée meilleure révélation féminine, et Adegbola N. Leonard Durell, récompensé pour la meilleure performance jeune. Chacun recevant des lots comprenant : un ordinateur et un pocket Wi-Fi.

Àtravers cette compétition, le CAF et l’ASIN mettent en lumière une nouvelle génération de talents africains et contribue à renforcer le vivier de compétences dont le continent a besoin pour répondre aux défis de la cybersécurité.

Transformer les ambitions en réalisations concrètes

Au terme de ces deux journées, le CAF 2026 réaffirme l'importance d'une mobilisation collective pour bâtir un espace numérique africain plus sûr, résilient et inclusif. Une ambition qui repose sur le renforcement des partenariats public-privé, le développement des compétences, la mobilisation des investissements et la capacité à transformer les réflexions en initiatives concrètes.

«Cette sixième édition du Cyber Africa Forum a confirmé une conviction : la confiance numérique est désormais une condition essentielle de la souveraineté et du développement économique de notre continent. Les échanges menés à Cotonou ont montré que l'Afrique dispose des talents, des expertises et des ambitions nécessaires pour relever ces défis. Notre responsabilité collective est désormais de transformer cette dynamique en partenariats durables et en réalisations concrètes au service des économies et des populations africaines. », déclare Franck Kié, Commissaire général du Cyber Africa Forum.

Le Cyber Africa Forum entend poursuivre cette dynamique en renforçant les passerelles entre décideurs publics, entreprises, investisseurs et acteurs de l'innovation, afin de favoriser l'émergence de projets et de partenariats au service de la transformation numérique du continent.

Contacts presse

Lewis PAGORIWAN : lewis@cyberafricaforum.com

Marie-Gloria HODONOU : contact@cyberafricaforum.com Site officiel : www.cyberafricaforum.com

À propos du Cyber Africa Forum (CAF)

Fondé en 2020 par Franck Kié, Président de Ciberobs - Make Africa Safe - et Managing Partner Bénin de Ciberobs Consulting, le Cyber Africa Forum (CAF) est un forum annuel consacré aux enjeux du numérique, de la cybersécurité et de l’IA en Afrique. Il réunit des responsables publics, des dirigeants d'entreprise, des investisseurs, des entrepreneurs, des chercheurs et des experts internationaux afin de renforcer les partenariats public-privé, favoriser l'innovation et stimuler des opportunités d'affaires.

Au cours de ses cinq premières éditions, le CAF a rassemblé plus de 6 000 participants, plus de 100 partenaires et sponsors, ainsi que des représentants de plus de 50 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. Plus de 500 rendez-vous d'affaires y ont également été organisés.

Le Cyber Africa Forum (CAF) est organisé par Kaydan Groupe.