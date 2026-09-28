Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) salue le leadership des États-Unis dans la convocation de la Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 sur l'accélération de l'action collective pour vaincre Ebola, qui se tiendra le 23 septembre 2026 à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Africa CDC félicite les États-Unis d'avoir réuni les membres du G20, d'autres pays donateurs, les gouvernements des pays touchés et les organisations internationales afin de mobiliser davantage de soutien, de renforcer la coordination et d'accélérer l'action collective pour mettre fin à l'épidémie.

Africa CDC se félicite également de l'invitation reçue des États-Unis à participer à cette importante réunion. Alors que l'Afrique fait progresser son agenda pour la Sécurité et la Souveraineté Sanitaires de l'Afrique (AHSS), cet engagement réaffirme le rôle central des institutions africaines dans la conduite de réponses durables aux menaces de santé publique sur le continent, avec le soutien fort des partenaires internationaux.

Africa CDC sera représenté par son Directeur général, S.E. Dr Jean Kaseya, qui portera les priorités de santé publique des 55 États Membres ainsi que la voix de 1,5 milliard d'Africains. En sa qualité d'agence de santé publique continentale de l'Union africaine, Africa CDC apportera son leadership politique et technique ainsi que son mandat de coordination continentale, en complément de l'engagement de l'Union africaine en tant que membre permanent du G20.

Africa CDC salue la participation des autorités de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. La participation de l'Ouganda revêt une importance particulière après la fin de son épidémie d'Ebola, déclarée le 27 août 2026. Leur participation permettra de mieux relier les engagements internationaux aux priorités nationales, aux besoins des communautés affectées et à ceux des acteurs de première ligne.

Si les investissements consentis par les pays africains et les partenaires internationaux contribuent à des améliorations encourageantes dans certaines zones touchées, ces progrès ne doivent pas occulter la gravité de la situation. La transmission demeure active, les progrès sont inégaux et l'expansion géographique continue accroît le risque d'une propagation plus large. Les acquis enregistrés dans certaines parties de l'Ituri doivent être consolidés, tandis que les efforts de riposte doivent être intensifiés partout où la transmission persiste ou augmente. Le moment est venu de renforcer la riposte, et non de relâcher les efforts.

À la suite des orientations données par S.E. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, lors de la réunion du 5 août 2026, Africa CDC fait progresser l'approche centrée sur les villages dans la riposte, plaçant les communautés au coeur de l'action, rétablissant la confiance, renforçant la détection précoce et contribuant à interrompre les chaînes de transmission.

Africa CDC appelle tous les partenaires à transformer la solidarité en une mise en oeuvre plus rapide, transparente et redevable. Grâce au Mécanisme de suivi financier d'Africa CDC, les décaissements, les dépenses, les lieux de mise en oeuvre et les résultats doivent faire l'objet d'un suivi clair afin que les gouvernements puissent savoir où vont les ressources, identifier les lacunes et orienter les financements supplémentaires vers les priorités nationales, tout en assurant une meilleure articulation entre l'action de santé publique et l'action humanitaire et en maintenant les communautés au coeur de la mise en oeuvre.

« Africa CDC remercie les États-Unis d'avoir convoqué cette réunion cruciale ainsi que tous les partenaires qui se sont tenus aux côtés de l'Afrique. Notre responsabilité commune est désormais de veiller à ce que cette solidarité, ainsi que tout nouveau financement annoncé, se traduise rapidement par des ressources effectivement décaissées et des services disponibles en première ligne. Nous devons être en mesure de retracer chaque dollar, depuis le donateur, en passant par les partenaires de mise en oeuvre, jusqu'aux dépenses effectuées et aux résultats obtenus dans les communautés touchées. Les gouvernements doivent savoir quelles ressources soutiennent leur riposte. Nous devons cette transparence aux familles touchées, aux gouvernements qui dirigent la riposte et aux partenaires qui la financent. La transparence renforce la confiance, accélère l'action et sauve des vies. » - S.E. Dr Jean Kaseya, Directeur général d'Africa CDC

Africa CDC continuera de travailler avec les gouvernements des pays touchés, l'OMS, les organisations humanitaires et l'ensemble des partenaires autour d'un objectif commun : interrompre la transmission, protéger les pays voisins et mettre fin à cette épidémie.