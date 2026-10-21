Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et Ethiopian Airlines ont conclu un partenariat visant à offrir une réduction de 20 % sur les billets d'avion aux participants à la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026) qui financent eux-mêmes leur participation.

La conférence se tiendra du 23 au 27 novembre 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, sous le thème « Sécurité et souveraineté sanitaires de l'Afrique ». Elle réunira des responsables de la santé publique, des décideurs politiques, des chercheurs, des scientifiques, des partenaires au développement et d'autres acteurs venus d'Afrique et du monde entier afin de faire avancer les échanges sur les priorités sanitaires du continent.

Dans le cadre de ce partenariat, les participants autofinancés voyageant avec Ethiopian Airlines bénéficieront d'une réduction de 20 % sur les billets d'avion éligibles en utilisant le code promotionnel CPHIA2026 lors de la réservation, sous réserve des conditions générales applicables.

En tant que première compagnie aérienne africaine, Ethiopian Airlines joue un rôle essentiel dans la connectivité du continent et facilite les déplacements à l'occasion de conférences internationales et de grands événements. Ce partenariat témoigne d'un engagement commun à favoriser la participation à la CPHIA 2026 et à renforcer les échanges au sein de la communauté africaine de la santé publique.

Africa CDC encourage les participants potentiels qui financent eux-mêmes leurs déplacements à profiter de cette offre lors de la préparation de leur voyage à Addis-Abeba.

Les participants peuvent consulter le site officiel de la conférence pour s'inscrire et accéder aux dernières informations : https://cphia.africacdc.org

Code promotionnel : CPHIA2026

Les conditions d'éligibilité aux réservations, les itinéraires concernés, les modalités de réduction et la période de validité sont soumis aux conditions communiquées par Ethiopian Airlines.