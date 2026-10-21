Ebola - Africa CDC réunit les ministres africains de la Santé face à l'extension de l'épidémie à trois régions du continent

Addis-Abeba, Éthiopie, 21 octobre 2026

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) convoquent une réunion virtuelle de haut niveau des ministres africains de la Santé le mercredi 28 octobre 2026, face à l'aggravation de l'épidémie d'Ebola et à son extension géographique sur le continent.

Cinq mois après le début de la riposte, l'épidémie causée par le virus Bundibugyo continue de sévir en République démocratique du Congo (RDC), avec des cas désormais signalés au Kenya et au Nigeria. Cette extension à l'Afrique centrale, orientale et occidentale appelle une mobilisation urgente et coordonnée.

Depuis la déclaration de cette épidémie comme urgence de santé publique de sécurité continentale par Africa CDC, le 18 mai 2026, les États membres, les professionnels de santé et les partenaires ont déployé des efforts considérables. L'évolution de la situation exige aujourd'hui un engagement politique renforcé, une intensification de la riposte et une solidarité continentale accrue.

La réunion du 28 octobre permettra aux ministres de la Santé d'évaluer la situation, de renforcer la coordination transfrontalière, d'accélérer l'appui aux pays touchés et de consolider la préparation de l'ensemble du continent.

« Ebola franchit les frontières. Notre riposte doit aller plus vite, avec une meilleure coordination, une solidarité renforcée et un leadership politique déterminé. Nous disposons, en Afrique, de l'expertise et des capacités nécessaires. Nous devons les mobiliser ensemble pour mettre fin à cette épidémie et sauver des vies », a déclaré le Dr Jean Kaseya, Directeur général d'Africa CDC.

Cette réunion ministérielle contribuera également aux préparatifs d'un Sommet des chefs d'État et de gouvernement, sous le leadership de S.E. le Président Évariste Ndayishimiye du Burundi, Président en exercice de l'Union africaine.

Africa CDC appelle l'ensemble des États membres à renforcer la vigilance, la surveillance épidémiologique, la coopération transfrontalière, l'engagement communautaire et la protection des professionnels de santé en première ligne.

L'Afrique doit agir collectivement, avec urgence et détermination, pour mettre fin à cette épidémie.