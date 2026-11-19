Déclaration d'Africa CDC sur l'article de Health Policy Watch du 16 novembre 2026

Addis-Abeba, le 17 novembre 2026. Africa CDC rejette l'article publié par Health Policy Watch le 16 novembre 2026. Cet article repose sur des manipulations de sources anonymes, contient des erreurs factuelles et ignore les documents officiels qu'Africa CDC avait remis à son auteur avant la publication. Africa CDC y voit une attaque aux motivations politiques contre une institution africaine et un dirigeant africain.

Africa CDC appartient à l'Afrique. Institution autonome de l'Union africaine depuis février 2022, il est régi par un Statut adopté par les États membres. Il rend compte au Président de la Commission de l'UA pour les questions administratives et financières, à son Conseil d'administration, au Comité des chefs d'État et de gouvernement (CHSG) et à la Conférence de l'UA.

Africa CDC est consterné par la conduite de l'auteur, qui a demandé des réponses et des documents à la fin de la semaine dernière pour ensuite les ignorer ; par l'hostilité des propos tenus contre Africa CDC et son Directeur général ; par la déformation des faits ; et par la volonté d'imposer à l'Afrique, à ses institutions et à ses dirigeants une opinion personnelle et le choix de ceux qui dirigent les institutions de l'UA.

Une institution attaquée au moment où l'Afrique en a le plus besoin

Africa CDC dirige la riposte continentale contre Ebola et d'autres menaces de santé publique. Il s'attend à la critique et répond à toute critique légitime. Il en va autrement des allégations anonymes relayées par des journalistes aux motivations politiques et par leurs commanditaires : elles visent à affaiblir une institution africaine en pleine épidémie. Trop longtemps, d'autres ont prétendu décider qui peut diriger les institutions africaines et comment elles doivent être jugées. Ce paternalisme n'a plus sa place en 2026. Les États membres africains sont les juges d'Africa CDC, et ils se sont exprimés par la voix de leurs organes.

Voici, point par point, les faits, et ce que l'article en a fait pour servir des motivations politiques.

1. Une suspension du Directeur général qui n'a jamais eu lieu

Le fait. Le Directeur général n'a jamais été suspendu, sanctionné ni mis en congé depuis sa prise de fonctions en avril 2023. Selon les articles 73 à 75 du Statut et Règlement du personnel de l'UA, la suspension d'un responsable élu exige des charges formelles, une procédure régulière, une décision écrite et la désignation d'un intérimaire. Rien de tout cela n'existe, car aucune procédure de ce type n'a jamais eu lieu. L'auteur semble dépeindre l'UA comme une institution sans loi, où des femmes diplomates pourraient être menacées sans qu'aucune mesure administrative ou disciplinaire ne soit prise, tandis que le Directeur général concerné recevrait dans le même temps la mention « Performance exceptionnelle » à l'issue d'une évaluation formelle conduite par le Président de la Commission de l'UA. Un tel portrait est un affront aux institutions et aux procédures de l'UA, et un profond manque de respect envers ses dirigeants et celles et ceux qui la servent.

Ce que l'article en a fait. L'auteur reconnaît qu'Africa CDC a démenti cette allégation par écrit avant la publication, cité les textes applicables et demandé la décision invoquée. L'article répète pourtant l'allégation sans produire aucune décision. Il s'empare ensuite de la mention « Performance exceptionnelle » attribuée en avril 2026 par le Président de la Commission de l'UA, autorité de tutelle statutaire d'Africa CDC, pour la présenter sept mois plus tard, à quelques jours de la réunion du Conseil d'administration, comme une manoeuvre en vue du renouvellement. L'auteur semble souhaiter qu'Africa CDC soit dirigé par des dirigeants faibles, comme pour confirmer que les Africains seraient incapables de diriger une agence continentale. Le Directeur général ne s'excusera pas d'exceller dans son travail. C'est la marque d'un article aux motivations politiques, et une offense à l'Union africaine, à ses règles et à ses dirigeants.

2. Le renouvellement du Directeur général relève des organes de l'Afrique

Le fait. Le renouvellement est régi par le Statut d'Africa CDC et relève du seul Conseil d'administration, du CHSG et de la Conférence de l'UA. Le Directeur général ne choisit ni les membres du Conseil ni ceux du CHSG : il s'agit de chefs d'État et de ministres de la Santé désignés par leurs Régions.

Ce que l'article en a fait. Une publication à quelques jours de la réunion du Conseil d'administration ne doit rien au hasard. C'est une tentative irrespectueuse d'influencer un processus statutaire depuis l'extérieur des institutions qui en ont la charge, et c'est ce qui donne à l'article ses motivations politiques. L'Union africaine n'agit pas sous le diktat de journalistes occidentaux. Elle agit selon son Statut.

3. Personnel : une institution que l'on rejoint, non que l'on fuit

Le fait. Africa CDC est passé de 262 agents en 2023 à 620 en 2026 : 358 collègues supplémentaires, soit une hausse de 137 % en trois ans, alors que les institutions mondiales de santé supprimaient des postes. Sur la même période, seuls 7 cadres supérieurs (P5 et au-delà) ont démissionné, soit moins de 5 % par an, tandis que 18 autres étaient recrutés au même niveau. Tous les recrutements respectent le Statut et Règlement du personnel de l'UA.

Les États membres représentés au sein du personnel sont passés de 21 à 49 sur 55, le meilleur résultat de tous les organes de l'UA après la Commission.

La part des femmes aux postes P5 et au-delà est passée de 11 % à 38 %.

Les États membres ne financent que 37 des 155 postes approuvés. Africa CDC a mobilisé des financements de partenaires pour les 583 autres postes, sans charge supplémentaire pour les États membres.

Ce que l'article en a fait. L'auteur a reçu ces chiffres et les rapports officiels qui les étayent, et a choisi d'écrire sur 14 départs, dus à des raisons ordinaires telles que de meilleures opportunités, la famille ou la santé, comme si Africa CDC était la seule institution au monde que l'on quitte. Le doublement de la représentation des États membres et la progression des femmes aux postes de direction ont été passés sous silence. Voilà comment un article aux motivations politiques traite les preuves qui ne servent ni son objectif ni ses commanditaires.

4. Directeurs régionaux : une décision du Président, pleinement respectée

Le fait. Le redéploiement des trois directeurs régionaux a été décidé par le Président de la Commission de l'UA, qui exerce l'autorité de tutelle sur Africa CDC en vertu de l'article 8ter du Statut. Il a agi sur la base de faits établis, dans le cadre des pouvoirs que lui confère le Statut et Règlement du personnel de l'UA. La décision a préservé le grade, le salaire et les avantages des intéressés.

Ce que l'article en a fait. Il attribue au Directeur général une décision qui porte la signature du Président. Un changement de lieu d'affectation, pratique courante dans les organisations internationales, est présenté comme une sanction. Seul un article aux motivations politiques irait jusqu'à contester l'autorité statutaire du Président pour atteindre le Directeur général.

5. Audit : la meilleure opinion possible, cachée derrière un titre

Le fait. Le titre évoque des « conclusions d'audit défavorables ». En mai 2026, le Conseil des vérificateurs externes de l'UA a émis sur les états financiers 2025 d'Africa CDC une opinion non modifiée (sans réserve), la plus haute qu'un auditeur puisse délivrer. Africa CDC compte parmi les institutions les plus auditées du continent et s'en félicite : 10 audits pour la seule année 2025. Comme tout audit, ceux-ci ont formulé des recommandations, sur les rapprochements bancaires, le contrôle interne et les voyages, qu'Africa CDC a acceptées et met en oeuvre. Les 23 millions de dollars d'éléments en rapprochement, antérieurs à l'autonomie d'Africa CDC, ont depuis été régularisés. Africa CDC a créé son propre Bureau du contrôle interne en 2025, a réussi les évaluations des piliers du Royaume-Uni, de Gavi, d'Unitaid et du Fonds de lutte contre les pandémies, et a été félicité par la Banque mondiale pour sa gestion d'une subvention de 100 millions de dollars.

Ce que l'article en a fait. Il a placé « défavorables » dans le titre et omis l'opinion sans réserve dans le texte. Il a cité 23 millions de dollars sans dire que ces montants avaient été régularisés. Il a gardé le silence sur 10 audits en un an. Quand une institution africaine gère l'argent selon les normes les plus élevées, un article aux motivations politiques n'a que faire de ce fait ; alors le fait disparaît.

6. Voyages

Le fait. L'Afrique fait face à 200 épidémies par an en moyenne, et Africa CDC se déploie partout où les États membres l'appellent. Environ 88 % du budget de voyage 2025 ont été consacrés à la riposte aux urgences et au renforcement des capacités des États membres. Les droits en matière de voyage sont fixés par le Statut et Règlement du personnel de l'UA. L'audit n'a formulé aucune observation sur les droits du Directeur général ou du personnel. Il a relevé des réservations tardives et un suivi insuffisant des billets ; Africa CDC assure désormais le suivi des billets non utilisés et des remboursements, et renforce la conformité.

Ce que l'article en a fait. Il présente les voyages comme un luxe, sans égard pour les pays frappés par les épidémies. Il ne dit pas à ses lecteurs que près de neuf dollars sur dix ont financé la riposte aux urgences et le renforcement des capacités, ni que les auditeurs n'ont rien relevé contre les droits du Directeur général. Un article aux motivations politiques a besoin d'insinuations ; il écarte donc ce constat.

7. Budget

Le fait. L'article place un portefeuille de subventions de 463 millions de dollars à côté d'un solde de trésorerie de fin d'exercice de 52,9 millions de dollars, comme si l'un devait égaler l'autre. Un portefeuille est la valeur totale des accords de subvention, engagements pluriannuels compris. Un solde de trésorerie est l'argent détenu à une date donnée. Ni l'un ni l'autre n'est une recette ou une dépense annuelle.

Ce que l'article en a fait. Il a invité ses lecteurs à soupçonner un écart dont tout étudiant en première année de comptabilité sait qu'il n'existe pas. Faite avec les bons chiffres en main, cette comparaison ne sert que les motivations politiques de l'article.

8. CPHIA 2026

Le fait. La Conférence sur la santé publique en Afrique est coorganisée par le Gouvernement éthiopien, l'Union africaine, Africa CDC et Ethiopian Airlines, dans le cadre d'un accord d'accueil signé. La première édition, en 2021, avait réuni 2 500 participants. Au 17 novembre 2026, une semaine avant l'ouverture de la cinquième, 39 069 personnes de 129 pays étaient inscrites. Elle est financée par les contributions du pays hôte, le parrainage d'Ethiopian Airlines, les frais d'inscription et d'exposition, des ressources institutionnelles et des apports en nature ; des partenaires parrainent des événements parallèles. La contribution de l'Éthiopie est la décision souveraine d'un État membre responsable. Un rapport audité sera remis aux États membres.

Ce que l'article en a fait. Il a transformé une conférence scientifique, sans aucun lien avec la nomination d'un Directeur général, en arme dans un débat sur le leadership. Personne ne s'émeut quand des dirigeants africains s'envolent vers d'autres continents pour discuter de la santé de l'Afrique. Quand un pays africain, l'Union africaine, Africa CDC et une compagnie aérienne africaine accueillent chez eux un événement de classe mondiale, les questions commencent. Ce deux poids, deux mesures est la signature d'un article aux motivations politiques. Africa CDC ne s'excusera pas d'organiser un événement de classe mondiale qui réunit les dirigeants africains en Afrique pour débattre des questions africaines. Qui a décidé que les Africains devaient toujours faire les choses au rabais ?

Le bilan que l'article a passé sous silence

L'auteur a reçu des politiques, des documents et des décisions des organes délibérants de l'UA. Voici les résultats que cet article aux motivations politiques a cachés à ses lecteurs :

Redressement institutionnel. Le portefeuille de subventions géré directement est passé de 52 à 463 millions de dollars, et le nombre de bailleurs de 7 à 44. Des partenaires ne multiplient pas leurs engagements envers une institution dont ils mettent la gouvernance en doute.

Le portefeuille de subventions géré directement est passé de 52 à 463 millions de dollars, et le nombre de bailleurs de 7 à 44. Des partenaires ne multiplient pas leurs engagements envers une institution dont ils mettent la gouvernance en doute. Sécurité sanitaire. Africa CDC a prononcé les premières déclarations d'urgence continentale, mis en place l'Équipe conjointe Africa CDC-OMS d'appui à la gestion des incidents, rendu opérationnel le Fonds africain de lutte contre les épidémies et dirige aujourd'hui 48 projets de recherche continentaux, contre aucun auparavant.

Africa CDC a prononcé les premières déclarations d'urgence continentale, mis en place l'Équipe conjointe Africa CDC-OMS d'appui à la gestion des incidents, rendu opérationnel le Fonds africain de lutte contre les épidémies et dirige aujourd'hui 48 projets de recherche continentaux, contre aucun auparavant. Souveraineté sanitaire. La production locale, le Mécanisme africain d'achats groupés et l'agenda de la santé numérique passent des déclarations aux actes, pour que l'Afrique n'attende plus jamais en bout de file comme pendant la COVID-19.

La production locale, le Mécanisme africain d'achats groupés et l'agenda de la santé numérique passent des déclarations aux actes, pour que l'Afrique n'attende plus jamais en bout de file comme pendant la COVID-19. Rayonnement mondial. Africa CDC représente les organisations régionales de santé du monde entier au sein du Groupe de travail de l'OMS sur la réforme de l'architecture mondiale de la santé. L'Afrique devient co-architecte de la santé mondiale, et non plus seulement bénéficiaire.

Telle est l'institution dont l'article demande à ses lecteurs de se méfier. Africa CDC appartient à l'Afrique. Il n'a pas été offert à ce continent par un journaliste occidental aux motivations politiques, ni par les commanditaires de l'article. Ses agents sont des fils et des filles de 49 nations africaines, et beaucoup sont aujourd'hui sur le terrain face à Ebola et à d'autres maladies.

Africa CDC ne se laissera pas détourner de sa mission par des journalistes aux motivations politiques et leurs commanditaires. Il défendra son institution, son personnel et son mandat, et continuera de protéger la santé de 1,4 milliard d'Africains. Comme l'a déclaré le Directeur général Kaseya : « L'avenir de la sécurité sanitaire de l'Afrique se décidera en Afrique, par les Africains, selon les règles de l'Afrique, avec l'appui des partenaires. »

Demandes des médias : Direction de la communication et de l'information publique, Africa CDC | E-mail : communications@africacdc.org | Tél. : +251 984 346 488