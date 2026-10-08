Addis-Abeba — Les 54 pays africains reconnus par l'OMS représentent près de 30 % des membres de l'OMS. Par conséquent, lorsque les dirigeants de cette institution mondiale de santé sont choisis, les Africains devraient avoir la possibilité d'entendre directement les candidats présenter leur vision, leurs priorités et leurs engagements envers notre continent.

À la suite de consultations avec S.E. le Président Cyril Ramaphosa, Champion de l'Union africaine pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, et S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, les ministres africains de la Santé et des Finances ont convenu, lors d'une réunion du Comité ministériel africain de haut niveau (AHLMC) en août 2026, d'organiser un dialogue de haut niveau entre les ministres africains, les communautés africaines et les six candidats au poste de Directeur général de l'OMS.

23 novembre 2026 | Addis-Abeba, en marge de la Conférence sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026) organisée par Africa CDC : Dialogue avec les six candidats annoncés au poste de Directeur général de l'OMS, sous la conduite des ministres africains de la Santé et des Finances.

Ce dialogue offrira une plateforme équitable aux candidats pour présenter leur vision et répondre aux priorités de l'Afrique, notamment à l'agenda de la sécurité et de la souveraineté sanitaires de l'Afrique.

L'Afrique ne peut pas continuer à être spectatrice lorsque les dirigeants de la santé mondiale sont choisis. L'Afrique est un partenaire, un acteur décisionnel, elle mérite la transparence et constitue une force motrice du changement.