Africa Day 2026 - À Paris, 5 000 jeunes à la rencontre de l'Afrique qui crée et recrute

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Date : Samedi 3 octobre 2026

Lieu : Sciences Po – 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Inscriptions et programme complet : Africa Day

Ce samedi 3 octobre 2026, Sciences Po Paris accueillera la troisième édition de l'événement AFRICA Day. Organisée par la French-African Foundation, en partenariat avec le Groupe AXIAN et Sciences Po, la journée réunira plus de 5 000 étudiants et jeunes professionnels ainsi qu'une centaine de personnalités internationales majeures.

Avec une trentaine de tables-rondes, AFRICA Day confirme son statut de plus grand rendez-vous en Europe consacré aux réussites du continent : une journée entière dédiée à l'excellence africaine, aux grandes transformations de l'Afrique et aux opportunités qu'elles représentent pour la nouvelle génération.

Une génération africaine au cœur des transformations du continent

Le succès rencontré par AFRICA Day témoigne d’un intérêt croissant des jeunes générations pour les transformations à l’œuvre en Afrique, qu’il s’agisse d’économie, de technologie, de climat, d’industrie, d’agriculture, de culture ou encore de géopolitique.

Le programme entend précisément refléter cette diversité, à travers des keynotes, interviews, tables rondes, débats, échanges avec le public et séquences interactives qui permettront aux participants de croiser les points de vue et d’échanger directement avec les intervenants. L’objectif : donner aux jeunes les moyens de comprendre les mutations du continent à partir de celles et ceux qui les vivent et les accompagnent.

« L’Afrique n’est pas une promesse lointaine : elle est déjà un formidable espace de création, d’innovation et d’opportunités. AFRICA Day est d’abord une célébration de cette excellence et de celles et ceux qui la font vivre. Notre ambition est simple : permettre à 5 000 jeunes de rencontrer des leaders inspirants, mais surtout de repartir avec des perspectives, des contacts et des opportunités concrètes pour construire leur parcours en Afrique. », rappelle Nachouat Meghouar, Directrice Générale de la French-African Foundation.

Cette pluralité se retrouve dans les profils annoncés : dirigeants économiques, responsables politiques, entrepreneurs, scientifiques, acteurs culturels et personnalités internationales, une centaine d'intervenants viendront partager leur expérience et leur vision avec les jeunes. Des figures comme Tony Elumelu, Ngozi Okonjo-Iweala, Naguib Sawiris, Mostafa Terrab ou Hassanein Hiridjee seront présentes, certaines pour la deuxième fois, pour faire dialoguer plusieurs générations et secteurs qui font rayonner le continent.

Talent Fair : des opportunités inédites vers les carrières africaines

Se déroulant tout au long de la journée, de 10 h à 17 h 30, la Talent Fair constitue le pilier professionnalisant d'AFRICA Day pour convertir l’inspiration en opportunités tangibles.

Face à l'accroissement des besoins en compétences dans les économies africaines, cet espace réunit de grands groupes panafricains et des institutions internationales mobilisés pour l'emploi des jeunes.

L'édition 2026 élargit considérablement son périmètre en mettant l'accent sur les secteurs stratégiques d'avenir : l’énergie, le numérique, la finance et les infrastructures. Les étudiants et jeunes diplômés issus d'établissements prestigieux (Sciences Po, Polytechnique, HEC, Paris-Dauphine, CentraleSupélec) pourront y échanger directement avec les recruteurs d’acteurs majeurs comme le Groupe Axian, Rawbank, Africa Currency Network, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, OCP, Concerto, Jeune Afrique et Diaspora Connect.

En complément, une série de Career Talks et d'ateliers de mentorat permettra aux entreprises de détailler leurs métiers et d'exposer les trajectoires à fort impact qu'elles proposent sur le continent