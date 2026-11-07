De Lomé à Séoul, un mois d'octobre décisif pour le numérique togolais

Organisé par la Banque mondiale à Séoul, le Sommet mondial sur l’IA et le numérique portait sur une problématique majeure : 1,2 milliard de jeunes des pays en voie de développement entreront sur le marché du travail d’ici dix à quinze ans dans un contexte bouleversé par l’IA.

Cina Lawson, ministre de l’Efficacité du Service Public et de la Transformation Numérique du Togo, est intervenue pour présenter plusieurs initiatives nationales visant à faire de l’IA un vecteur d’opportunité pour la jeunesse et le continent. Parmi elles, un programme lancé à Lomé quelques semaines plus tôt : « Voix du Togo », qui veut apprendre à l’intelligence artificielle à parler les 50 langues nationales du pays.

Cinquante langues, une seule ambition

Au Togo, lorsqu’on est en famille, au marché ou dans les champs, on parle éwé, kabiyè ou moba. Les outils numériques, eux, ne connaissent pour l’heure que le français et l’anglais. Lancé le 2 octobre 2026, le Challenge national des langues locales, première étape de « Voix du Togo », veut combler cet écart afin que les services numériques mis en place par l’État profitent à tous.

Demain, un patient pourra décrire ses symptômes dans sa langue natale, même à un soignant qui ne la parle pas. Un usager des services publics effectuera facilement ses démarches à l’oral, qu’il sache lire ou non. Une plainte ou un témoignage sera traduit automatiquement en français. Le Togo entend ainsi devenir l’un des premiers pays d’Afrique de l’Ouest à engager un chantier autour des IA en langues locales.

Conduit par le Togo AI Lab, le programme s’étale sur trois ans. Sa première phase, de sept mois, s’ouvre sur un pilote d’un mois en éwé, en kabiyè et en moba, avant l’extension aux 47 autres langues. Les Togolais fournissent la matière première, en lisant, traduisant et validant des phrases en ligne, sous le contrôle de linguistes. Quatre compétitions serviront ensuite à entraîner les modèles, avant leur déploiement dans les services publics.

Autre bénéfice, plus discret : enregistrer et transcrire ces langues, c’est aussi les préserver. Certaines n’ont pas d’alphabet : le programme doit permettre de les écrire pour la première fois.

Du Kirghizistan à la Chine, le Togo diversifie ses partenariats numériques

Parmi les annonces à suivre, une coopération spatiale inédite entre le Togo et le Kirghizistan. Effective depuis le 1er octobre - date de mise en orbite du premier satellite national kirghiz - cette dernière prévoit un transfert de données, de technologies et de compétences entre les deux pays. Le Togo accède à des images d’observation de la Terre et formera ses équipes à leur usage : suivi des cultures, anticipation des sécheresses, mais aussi exploration des minéraux stratégiques et projets d’énergies renouvelables. Dans la région des Savanes, un projet soutenu par le PNUD et le Japon croise déjà données satellitaires et IA.

Le 16 octobre à Shenzhen, Faure Gnassingbé, Président du Conseil, a aussi signé avec Huawei un accord qui étend la coopération engagée en 2024 au-delà des télécommunications : énergie, transports intelligents, douane. De l’Asie centrale à la Chine, Lomé diversifie ses partenaires, avec un fil rouge : le transfert de compétences. Tout l’enjeu sera l’appropriation de ces outils par les administrations.

Séoul, la vitrine d’une méthode

Les initiatives présentées à Séoul résument la méthode togolaise. D’abord, connecter : soutenu par la Banque mondiale, le Programme d’Accélération Numérique (PANT) prévoit d’étendre le haut débit aux écoles, aux centres de santé et aux mairies. Ensuite, exploiter les données : pendant la pandémie, Novissi a identifié par le numérique les plus vulnérables pour leur verser une aide. Puis, former aux emplois de demain : grâce aux programmes de compétences numériques avec le soutien de partenaires de référence tels que l’Ecole 42. Enfin, adapter l’IA aux réalités locales, avec la multiplication de services publics et initiatives telles que « Voix du Togo ».

Une approche pragmatique où la technologie se juge à ce qu’elle apporte aux services publics et à l’emploi, avec pour ambition de faire du pays un pôle de référence en Afrique de l’Ouest d’ici 2030.