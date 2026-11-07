À Genève, Alassane Ouattara fait de l'emploi des jeunes la meilleure réponse au défi migratoire

Invité de la 8e Conférence présidentielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le 29 octobre à Genève, Alassane Ouattara a plaidé pour une Afrique qui transforme ses richesses sur place et crée ainsi les emplois dont sa jeunesse a besoin. Une ambition que la Côte d'Ivoire porte depuis plusieurs années, appuyée par un effort budgétaire en faveur des jeunes qui n'a cessé de croître.

Devant la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, et les représentants de la communauté internationale, Alassane Ouattara a plaidé pour une « re-globalisation » plus équitable, capable de faire des pays en développement des transformateurs doté d'une assise industrielle forte et non plus de simples fournisseurs de matières premières. Derrière ce plaidoyer se dessine la question de l'avenir d'une jeunesse qui représente 75 % de la population ivoirienne.

La conviction du Président ivoirien tient en une idée simple. Un investissement ne se juge pas au volume des capitaux mobilisés, mais aux emplois qu'il crée, aux technologies qu'il transmet et aux entreprises nationales qu'il fait grandir. La Côte d'Ivoire en offre l'illustration. Selon le chef de l'État, le taux de transformation locale du cacao est estimé à 41 % pour la campagne 2024-2025, et la part de noix de cajou transformée sur place avoisine désormais 43 %, contre 2 % en 2012. Derrière ces chiffres, ce sont des usines, des compétences et des débouchés nouveaux pour une population dont 75 % a moins de 35 ans.

Une parole de lucidité sur l'emploi des jeunes

C'est lors de l'échange avec la salle que la question de la jeunesse s'est posée. Interrogé sur l'héritage qu'il souhaite laisser, Alassane Ouattara n'a pas éludé. « L'héritage que nous souhaiterions laisser, c'est d'abord de leur permettre d'avoir des perspectives d'emploi », a-t-il répondu.

Retour accompagné d'une réinsertion professionnelle

Sur le plan des retours, l'État ivoirien a accéléré la cadence et a densifié ses mécanismes d'accompagnement. À la fin septembre 2026, les services sociaux recensaient 4 125 migrants pris en charge, contre 2 313 pour toute l'année 2025.

Pour aller plus loin, les autorités articulent désormais la réintégration aux filières prioritaires de l'économie nationale. Lancé fin octobre, le dispositif KITLANY illustre ce changement d'échelle : sur une période de 18 à 24 mois, il prévoit d'accompagner 300 personnes, réparties entre 200 migrants de retour et 100 jeunes des localités ciblées. Les bénéficiaires sont formés et orientés vers les secteurs de la mobilité verte et de l'écotourisme.

Réforme de l'enseignement supérieur

Constatant le décalage persistant entre cursus académiques traditionnels et besoins réels des employeurs, Abidjan a engagé une réorientation de son système éducatif. L'infrastructure scolaire s'est d'abord étendue : le nombre d'établissements secondaires est passé de 1 778 en 2018 à 3 901 en 2025, marquant une progression de 119 % qui a permis d'accroître massivement le taux de scolarisation dans l'intérieur du pays.

Cette massification s'accompagne d'un recentrage vers les disciplines techniques, scientifiques et professionnelles. L'exécutif a injecté des fonds spécifiques dans 154 établissements techniques pour moderniser leurs ateliers et adapter leurs filières aux standards industriels.

Sur le volet de l'insertion directe, l'État a débloqué 26,5 milliards de FCFA au titre du Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion pour l'exercice 2026. Cette ligne budgétaire a permis de placer 152 237 jeunes en entreprise, leur garantissant une première expérience pratique indispensable à l'insertion sur le marché du travail.

Un effort budgétaire de l'Etat qui change d'échelle

Cet effort sectoriel est porté par une mobilisation budgétaire continue. Entre 2023 et 2025, le Programme Jeunesse du gouvernement (PJGouv) a engagé 1 118 milliards de FCFA au bénéfice de 1,5 million de personnes. Pour la seule année 2023, 710 000 jeunes (dont 600 000 via les mécanismes d'insertion et 110 000 boursiers) ont été concernés, avec un objectif de création de 100 000 emplois ciblant les jeunes et les femmes. L'exécutif a plus que doublé la mise pour la séquence suivante. Le PJ Gouv 2026-2030 est doté d'une enveloppe de 2 869,4 milliards de FCFA, confirmant la priorité accordée à la stabilisation de l'emploi des jeunes.

Déploiement d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat des jeunes

Au-delà de l'emploi salarié, le Président souhaite stimuler l'auto-entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes. Les réformes amorcées par le « Startup Act » de 2023 ont trouvé leur prolongement financier dans l'article 35 de la Loi de finances 2026, qui met en place un régime fiscal sur mesure pour alléger les charges des PME durant leurs premières années d'exploitation. Cette incitation légale s'adosse à des infrastructures de pointe, à l'image de la Cité de l'innovation et de la culture inaugurée en 2025, qui réunit espaces d'incubation, équipements techniques et laboratoires créatifs. Ce dispositif est relayé en région par les pépinières d'entreprises implantées dans les 9 agropoles, qui accompagnent l'émergence d'entreprises locales dans la transformation et les services agricoles.

Des fondamentaux reconnus à l'international

Ces efforts reposent sur une trajectoire saluée à l'international. La Côte d'Ivoire figure au premier rang des pays d'Afrique subsaharienne pour la progression de son Indice de développement humain. La Banque mondiale lui a attribué la note de 4,0 sur 4,5 dans son évaluation CPIA 2025, la plaçant en tête des pays d'Afrique de l'Ouest pour la qualité de sa gouvernance économique. Première économie de l'UEMOA, le pays attire un flux croissant d'investisseurs dans l'agro-industrie, l'énergie et les infrastructures.

Le chantier demeure important, et le chef de l'État l'a lui-même reconnu à Genève. Mais entre la tribune de l'OMC et les programmes déployés sur le terrain, une même logique se dessine. Faire de la transformation locale une fabrique d'emplois, et de l'emploi la première digue contre l'exil.