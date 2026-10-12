L'ALSF et le Royaume du Lesotho signent un Accord de partenariat stratégique pour renforcer l'appui juridique et technique

La Facilité africaine de soutien juridique (« ALSF ») et le Royaume du Lesotho ont signé, le 21 septembre, un Accord de partenariat stratégique (« APS ») destiné à encadrer les futures interventions d’assistance juridique et technique de l’ALSF auprès du Gouvernement du Lesotho.

Conclu pour une durée de trois ans, l’Accord s’inscrit dans le prolongement d’une coopération de longue date entre l’ALSF et le Royaume du Lesotho. Il vise à appuyer les projets de développement prioritaires du Gouvernement dans les secteurs qui requièrent une expertise juridique et technique spécialisée, notamment l’énergie, les ressources naturelles, les infrastructures et les finances souveraines.

Au titre de l’APS, les deux parties recenseront conjointement les projets appelant un appui de l’ALSF et les classeront par ordre de priorité. Cette démarche permettra d’améliorer la coordination et de garantir que l’assistance apportée répond aux priorités de développement du Gouvernement.

Au titre des engagements réciproques prévus par l’APS, le Royaume du Lesotho s’est engagé à contribuer aux ressources financières de l’ALSF au moyen d’une contribution annuelle et d’autres mécanismes convenus, conformément aux stipulations de l’Accord.

Réagissant à la signature de l’Accord, la ministre des Finances et de la Planification du développement du Lesotho, Dr Retšelisitsoe Matlanyane, a déclaré : « Le Lesotho salue la signature de cet Accord de partenariat stratégique avec la Facilité africaine de soutien juridique. L’Accord établit un cadre concret qui facilitera l’accès à un appui juridique et technique spécialisé pour les projets prioritaires d’intérêt national. Nous nous réjouissons de collaborer avec l’ALSF afin que les transactions complexes soient rigoureusement préparées, négociées avec soin et alignées sur les priorités de développement du Gouvernement. »

Olivier Pognon, Directeur général de l’ALSF, a salué cet Accord en soulignant que : « Cet Accord illustre tout l’intérêt d’une coopération inscrite dans la durée avec nos pays membres régionaux. Il permet à l’ALSF et au Gouvernement du Lesotho de mieux programmer leur appui, de cibler les besoins prioritaires et de déployer une assistance juridique et technique spécialisée là où elle produit des effets concrets. L’ALSF demeure résolue à accompagner les Gouvernements africains dans le renforcement de leurs capacités juridiques, l’amélioration des résultats de leurs transactions et la promotion d’un développement durable. »

L’APS traduit l’engagement constant de l’ALSF à accompagner les Gouvernements africains par une assistance juridique et technique de haut niveau dans les transactions commerciales complexes, les litiges avec les créanciers, le renforcement des capacités et la production de connaissances. Il conforte également l’approche partenariale de la Facilité, qui collabore avec les pays membres régionaux pour consolider les capacités juridiques et faire progresser les priorités de développement durable.

À propos de l’ALSF

Créée par la Banque africaine de développement en 2008, l'ALSF assiste les gouvernements Africains dans la négociation de transactions commerciales complexes, en leur fournissant une assistance juridique et technique et en développant des outils de renforcement de capacités dans les secteurs-clés des infrastructures et partenariats public-privé, de l’énergie, des ressources naturelles et extractives, ainsi que sur les questions de dette souveraine et de litiges avec les créanciers.