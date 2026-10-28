Diplomatie de l'attractivité - La méthode Wadagni au service de l'expansion béninoise

Après une décennie passée à consolider les fondamentaux de l’économie béninoise et à bâtir la signature financière du pays, le président Romuald Wadagni marque sa diplomatie par la volonté de la mettre au service de l’attractivité du pays et continuer à faire connaître la marque Bénin auprès des investisseurs. Avec déjà des résultats importants à son actif.

De Paris à Abu Dhabi

Romuald Wadagni aborde la scène internationale avec un avantage dont disposent rarement les nouveaux chefs d'État : il connaît intimement la mécanique financière qu'il met au service de son mandat. Architecte de la politique budgétaire sous Patrice Talon entre 2016 et 2026, l'ancien ministre a piloté les grandes émissions obligataires du pays et conforté la notation souveraine auprès de Moody's et Standard & Poor's, tout en orientant les bailleurs multilatéraux vers des projets productifs. Cette réputation de sérieux permet aujourd'hui à la diplomatie béninoise d'aborder ses partenaires d'égal à égal, en signant des accords d'investissement répondant aux priorités de l'économie réelle.

Reçu à l'Élysée début octobre, le chef de l'État a concrétisé cette approche en mobilisant 65,5 milliards de francs CFA, soit près de 100 millions d'euros. Le montage financier associe un prêt concessionnel de l'Agence française de développement et un don de l'Union européenne. L'enveloppe cible deux urgences concrètes : 52,1 milliards de francs CFA sont affectés au programme PEDER+ pour raccorder 750 localités rurales au réseau électrique, tandis que 9,8 milliards soutiennent l'essor des filières piscicoles et avicoles dans les départements du Centre et du Nord. L'apport extérieur est ainsi directement injecté dans des infrastructures de base indispensables à la productivité des ménages et au désenclavement.

La signature, le 25 octobre à Abu Dhabi, d'un accord de partenariat économique global (CEPA) avec les Émirats arabes unis marque une seconde étape majeure. En devenant le premier pays de l'espace UEMOA à formaliser une telle entente commerciale avec le Golfe, le Bénin prend une avance stratégique sur les flux d'investissements Sud-Sud. L'accord s'appuie sur une dynamique bilatérale vigoureuse : les échanges hors pétrole ont progressé de 65 % en 2025 pour atteindre 2,15 milliards de dollars, avant de s'établir à 1,29 milliard au premier semestre 2026. L'abaissement des barrières douanières ouvre de nouveaux débouchés pour le coton, le soja, les amandes de cajou et le karité, tout en incitant les fonds souverains émiratis à investir dans les infrastructures logistiques et les énergies renouvelables.

Glo-Djigbé et l'hinterland : ancrer la valeur ajoutée dans les territoires

Cette quête d'investissements extérieurs s'articule directement avec les grands chantiers industriels nationaux. La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), développée en partenariat avec le groupe Arise IIP, rassemble déjà une vingtaine d'unités de transformation en activité et plus de 25 000 emplois directs dans la confection textile et l'agroalimentaire. Les débouchés négociés à Abu Dhabi consolident ce modèle en facilitant l'accès de la production locale aux circuits de distribution du Moyen-Orient.

Ces partenariats s'alignent avec la modernisation du Port autonome de Cotonou et les liaisons logistiques, pensés pour consolider la position du pays comme porte d'entrée maritime de la sous-région.

Pour le pouvoir central, l'enjeu consiste désormais à diffuser cette dynamique bien au-delà de la frange côtière. Le programme présidentiel prévoit de structurer le pays autour de six pôles régionaux de développement, valorisant les atouts agricoles, touristiques ou industriels de chaque zone. L'électrification rurale financée à Paris et l'implantation d'unités de première transformation dans le Borgou, les Collines ou l'Atacora visent à retenir la main-d'œuvre locale et à équilibrer durablement le territoire.

En liant partenariats extérieurs, libre-échange et aménagement régional, Romuald Wadagni confirme son cap : faire du crédit international de l'État le levier d'une croissance inclusive, attendue au-delà de 6,5 % en 2026.