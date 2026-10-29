CMA CGM lance un nouveau service ferroviaire au Kenya et renforce sa présence en Afrique de l'Est

CMA CGM lance son premier train de fret entre le port de Mombasa et le terminal intérieur de conteneurs de Nairobi-Embakasi, renforçant ainsi les connexions entre la principale porte d’entrée maritime du Kenya et les marchés de l’intérieur du pays.

Composé de 54 wagons et offrant une capacité de 108 EVP (équivalents vingt pieds), ce service fonctionnera initialement à raison d’un train par semaine, avec la possibilité d’augmenter la fréquence et de mettre en place un service retour.

Développée en partenariat avec la Kenya Ports Authority et Kenya Railways Corporation, cette initiative renforce l’offre logistique de CMA CGM et témoigne de son engagement à long terme au Kenya et en Afrique de l’Est.

Le 28 octobre, CMA CGM, acteur mondial des solutions de transport maritime, terrestre, aérien et de logistique, a inauguré son premier service de train de fret entre le port de Mombasa et le terminal intérieur de conteneurs (ICD) de Nairobi-Embakasi. Composé de 54 wagons et offrant une capacité de 108 EVP (équivalents vingt pieds), ce service renforce la connexion entre la principale porte d’entrée maritime du Kenya et son réseau logistique intérieur.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Mohamed Daghar, secrétaire principal chargé des Transports au ministère kényan des Routes et des Transports ; de Son Excellence Wadid Benaabou, ambassadeur de France au Kenya ; du capitaine William K. Ruto, directeur général de la Kenya Ports Authority (KPA) ; de Philip J. Mainga, directeur général de Kenya Railways Corporation (KRC) ; de Naveen Prabhu, directeur régional adjoint de CMA CGM pour l’Afrique de l’Est ; et de Benjamin Coston, directeur général du cluster Afrique de l’Est de CMA CGM.

Naveen Prabhu, directeur régional adjoint de CMA CGM pour l’Afrique de l’Est, déclare : « Le lancement de ce service constitue une étape importante pour CMA CGM au Kenya. Notre ambition est de renforcer la connectivité entre le transport maritime, les ports et les économies de l’intérieur du pays. Ce projet repose également sur un partenariat avec le gouvernement kényan, la Kenya Ports Authority, Kenya Railways et nos clients. Il témoigne de notre engagement à long terme au Kenya et de notre volonté de contribuer à la croissance du pays en reliant les populations, les entreprises et les opportunités. »

Une liaison ferroviaire entre Mombasa et Nairobi

Dans un premier temps, le service acheminera des conteneurs importés depuis Mombasa vers Nairobi-Embakasi, à raison d’un train dédié par semaine. Cette phase initiale permettra à CMA CGM d’évaluer la demande des clients et d’étudier les possibilités d’augmenter la fréquence du service et de mettre en place un train retour vers Mombasa.

En intégrant le fret ferroviaire à ses services maritimes, CMA CGM élargit les solutions de transport proposées à ses clients pour acheminer leurs marchandises entre les marchés internationaux et les principaux centres économiques de l’intérieur du Kenya. Ce service a été développé en coopération avec la KPA et la KRC.

Investir dans les compétences et les communautés locales

La présence de CMA CGM au Kenya va au-delà des infrastructures de transport. Le Groupe développe des solutions logistiques intérieures complémentaires à ses services maritimes, notamment avec le service Kilima, tout en contribuant au développement des compétences locales grâce au renouvellement de son partenariat avec la Bandari Maritime Academy. Ce partenariat participe à la formation de la prochaine génération de professionnels kényans du maritime et de la logistique.

Mohamed Daghar, secrétaire principal chargé des Transports au ministère kényan des Routes et des Transports, déclare : « Le développement de liaisons efficaces entre le port de Mombasa et les centres économiques de l’intérieur du pays est essentiel pour renforcer la chaîne logistique du Kenya. Les partenariats entre les acteurs du transport maritime et ferroviaire permettent de mieux connecter les infrastructures, les entreprises et les marchés. Cette initiative illustre l’importance de la coopération entre les acteurs publics et privés pour soutenir les échanges commerciaux et le développement économique du pays. »

À l’occasion de l’inauguration, les autorités kényanes et l’ambassadeur de France ont également visité le CMA CGM PALMYRE, un navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), illustrant les actions du Groupe visant à réduire l’empreinte environnementale du transport maritime.

Soutenir le développement local avec la Fondation CMA CGM

CMA CGM soutient également le développement local par l’intermédiaire de la Fondation CMA CGM. Depuis 2023, la Fondation accompagne l’ONG Croix-Rouge kényane dans le développement du centre d’innovation I.O.Me001 à Mombasa, auquel elle a fait don de 11 conteneurs maritimes aménagés. Le centre est consacré à l’entrepreneuriat et à la programmation informatique. En 2025, il a réuni 15 institutions et plus de 1 200 étudiants. En partenariat avec l’ambassade de France au Kenya, la Fondation fournit sept conteneurs supplémentaires afin d’accroître sa capacité d’accueil.

La Fondation CMA CGM soutient également la rénovation du terrain de football de l’Université de Nairobi, aux côtés de l’Université et de l’Agence française de développement (AFD). Ce projet vise à répondre aux défis liés au changement climatique et à bénéficier à près de 50 000 étudiants.

À propos du Groupe CMA CGM

Le Groupe CMA CGM est un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, fidèle à sa Raison d’être, We imagine better ways to serve a world in motion.

Présent dans 184 pays, il emploie 170 000 collaborateurs et près de 6 000 personnes à Marseille, où est situé son siège. 3e acteur mondial du transport maritime, CMA CGM dessert plus de 420 ports sur 5 continents avec une flotte de plus de 700 navires. En 2025, CMA CGM a transporté plus de 24 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). Sa filiale CEVA Logistics, un des cinq premiers acteurs mondiaux, exploite 1 000 entrepôts et a géré 15 millions d’expéditions en 2025. La division aérienne du Groupe exploite une flotte d’avions cargo, sous les marques CMA CGM AIR CARGO et Air Belgium. CMA Media, 3e groupe privé de médias en France, regroupe RMC-BFM et plusieurs titres de presse nationale et régionale (La Tribune Dimanche, La Tribune, La Provence et Corse Matin) ainsi que le média social Brut. Engagé dans la transition énergétique, le Groupe CMA CGM vise le Net Zéro Carbone d’ici 2050.

La Fondation CMA CGM apporte une aide humanitaire en situation de crise et s’engage en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances à travers le monde. À ce jour, la Fondation CMA CGM a transporté 120 000 tonnes d’aide humanitaire vers 106 pays et a soutenu plus de 630 projets en France, au Liban et dans le monde.