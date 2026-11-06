CANEX WKND 2026 s'ouvre à Lagos et réunit créateurs, investisseurs et décideurs d'Afrique et de la diaspora

Quatre jours de rencontres avec des voix majeures du cinéma, de la musique, de la mode, du sport, de l'édition, de la gastronomie et des affaires, pour faire avancer le commerce, l'investissement et les opportunités de marché de l'économie créative africaine.

Le Creative Africa Nexus (CANEX) WKND 2026 s'est ouvert aujourd'hui à Lagos. Il réunit des créateurs, des investisseurs, des décideurs publics, des chefs d'entreprise et des figures culturelles venus de toute l'Afrique et de la diaspora, pour quatre jours de conversations, de transactions, de performances, d'expositions et de sessions professionnelles.

Accueilli par le Gouvernement fédéral du Nigéria et organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) à travers son programme Creative Africa Nexus (CANEX), l'événement se tient du 5 au 8 novembre sur le thème « Un seul peuple, uni par la culture, créant pour le monde ».

Un programme au croisement de la culture et des affaires

La programmation 2026 couvre le cinéma et la télévision, la musique, la mode, le sport, la littérature et l'édition, la gastronomie et les arts visuels. Elle met l'accent sur le financement, la propriété intellectuelle, la technologie, les compétences, l'investissement et l'accès aux marchés.

Pendant ces quatre jours, le CANEX WKND offrira des espaces de transactions, de dialogue sectoriel et d'échanges, dont la CANEX Deal Room, afin de transformer les talents et les idées créatives en entreprises, en partenariats et en opportunités commerciales plus solides.

Cette ambition prolonge l'engagement d'Afreximbank envers les industries culturelles et créatives africaines, pris en 2020, puis doublé à 1 milliard de dollars US, avant que l'engagement initial ne soit quadruplé pour atteindre 2 milliards de dollars US de financements disponibles. Cette montée en puissance reflète l'objectif plus large de la banque : aider les créateurs et les entreprises créatives africaines à bâtir des structures solides, à renforcer la maîtrise de leur propriété intellectuelle et à conserver une plus grande part de la valeur économique que génèrent la culture et la créativité africaines.

Une ouverture portée par des voix majeures

La cérémonie d'ouverture doit réunir les allocutions de ministres de la Culture et des Industries créatives de 11 pays africains, du Dr George Elombi, Président et Président du Conseil d'administration d'Afreximbank, de S.E. Dr Olajumoke Omoniyi Oduwole, ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, de S.E. Wamkele Mene, secrétaire général du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), et de S.E. Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l'État de Lagos, entre autres personnalités.

Le programme rassemble certaines des figures culturelles et professionnelles les plus influentes d'Afrique et de la diaspora : le prix Nobel de littérature, écrivain et dramaturge, le professeur Wole Soyinka ; l'actrice Uzo Aduba, lauréate d'un Emmy Award ; la réalisatrice et actrice Funke Akindele ; les acteurs Richard Mofe-Damijo et Thuso Mbedu ; les anciens footballeurs professionnels Didier Drogba et Jay-Jay Okocha ; ainsi que de grands noms de la musique, du cinéma, de la mode, du sport et des affaires créatives.

L'événement accueillera aussi des concerts et des apparitions d'artistes tels que Davido, Fally Ipupa, Flavour, Libianca et Charlotte Dipanda, qui illustrent l'alliance entre rencontres professionnelles et programmation culturelle en direct.

Financement, investissement et technologie

Au-delà des têtes d'affiche, le programme place l'économie réelle de la création africaine au centre.

Le 6 novembre, une conversation de haut niveau intitulée « One Market, One Culture: Building the Creative Economy of Global Africa » examinera les mesures nécessaires pour transformer l'influence mondiale croissante de la culture africaine en entreprises créatives, en exportations et en investissements plus solides. Parmi les intervenants figurent le professeur Wole Soyinka, des ministres chargés de la culture et des arts de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Rwanda, des représentants de la Société financière internationale (IFC) et d'Afreximbank.

Le financement occupera aussi une place centrale. Le Creative Economy Finance Summit, présenté par Afreximbank en partenariat avec la Creative Economy Practice de Co-Creation Hub, réunira institutions financières et investisseurs pour examiner comment structurer, financer et sécuriser les transactions de l'économie créative.

CANEX Creations Inc. animera les discussions sur le déblocage de l'investissement dans la propriété intellectuelle africaine, tandis que la CANEX Deal Room et les Creative Pitch Sessions mettront directement en relation les entrepreneurs créatifs avec des financeurs et des investisseurs intéressés par le cinéma et la télévision, la musique, la mode, le sport, l'édition, la gastronomie, les arts visuels et les infrastructures créatives.

La technologie et l'évolution de l'économie de la production créative seront à l'honneur. Des sessions aborderont l'intelligence artificielle, la paternité des œuvres et la propriété intellectuelle, l'usage de la technologie pour transformer les entreprises créatives, et la façon dont les créateurs africains peuvent se servir des outils numériques pour concevoir des produits compétitifs à l'échelle mondiale.

Le CANEX CreaThon, organisé avec l'entreprise technologique panafricaine Gebeya, réunira créateurs, développeurs et innovateurs autour de projets de musique, de vidéo et de jeu vidéo, avec des outils numériques conçus en Afrique, du mentorat, des ressources de calcul et une dotation de 50 000 dollars US.

Cinéma, sport, mode, gastronomie et édition

La programmation cinéma et télévision explorera à la fois l'art de raconter des histoires et l'infrastructure commerciale nécessaire pour porter les contenus africains vers de plus larges publics. Parmi les sessions : « Stories Without Borders: Africa, Hollywood & the Global Diaspora », avec l'ancien président d'Afreximbank, le professeur Benedict Oramah, et « Made in Africa, Watched in Africa », qui présentera une étude sur la distribution, les publics et le financement du cinéma en Égypte, au Kenya, au Nigéria, au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud.

Le sport constituera un autre axe majeur. Les échanges porteront sur la formation des athlètes, leur gestion, la commercialisation et les liens entre le sport et l'économie créative au sens large. Didier Drogba et Jay-Jay Okocha doivent participer à « When Giants Speak: The Business of the Game », et le week-end s'achèvera par un match de légendes (Legends Football Match) au stade d'Onikan, le 8 novembre. Côté mode, des masterclasses traiteront de la construction de marques africaines rentables, des chaînes de valeur textiles, de l'accès aux marchés et de la propriété intellectuelle, en plus du CANEX Fashion Show et de la soirée de remise des prix.

En gastronomie, le CANEX Junior Chefs Competition, l'Africa Jollof Wars Competition, ainsi que des démonstrations et des conversations en direct montreront comment la cuisine, les produits et les traditions culinaires africaines peuvent devenir des offres commerciales plus fortes sur les marchés nationaux, continentaux et mondiaux. L'édition et la littérature seront à l'honneur avec le CANEX Book Factory, le Salon du livre, des ateliers d'écriture, des sessions de présentation de manuscrits et le CANEX Prize for Publishing. Les arts visuels réuniront expositions, rencontres avec les collectionneurs et sessions pratiques pour les artistes qui évoluent dans un écosystème artistique africain en plein essor.

Rendez-vous à retenir

Le 7 novembre, le CANEX WKND 2026 accueillera un grand concert rassemblant des artistes d'Afrique et de la diaspora. Le programme se poursuivra le 8 novembre, dernier jour, avec des excursions culturelles, des activités gastronomiques, le CANEX Music Factory Songwriting Camp et le Legends Football Game.

Inscriptions et programme complet : wknd.canex.africa

À propos d'Afreximbank

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine chargée de financer et de promouvoir le commerce intra et extra-africain. Depuis plus de 30 ans, la banque déploie des structures innovantes pour apporter des solutions de financement qui soutiennent la transformation de la structure du commerce africain, accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, et favorisent ainsi l'expansion économique de l'Afrique. Fervent soutien de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), adopté par l'Union africaine comme plateforme de paiement et de règlement au service de la mise en œuvre de la ZLECAf. Avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'Union africaine, la banque a créé un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays qui participent activement à la ZLECAf. Fin décembre 2025, le total des actifs et engagements de caution d'Afreximbank dépassait 48,5 milliards de dollars US et ses fonds propres s'élevaient à 8,4 milliards de dollars US. Afreximbank bénéficie de notations de qualité investissement attribuées par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA), GCR (A), Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-), Moody's (Baa2) et S&P Global Ratings (BBB+). Son siège est au Caire, en Égypte.

Pour plus d'informations : www.afreximbank.com