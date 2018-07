Mali: Election présidentielle - Le candidat Soumaïla Cissé a présenté son programme « Ensemble, restaurons l'espoir »

communiqué de presse

Bamako, le 11 juillet 2018 – Le candidat à l’élection présidentielle et chef de file de l’opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a présenté officiellement son programme « Ensemble, restaurons l’espoir », au cours d’une cérémonie à Bamako.

Ce programme (ci-dessous) repose sur cinq piliers : Restaurer la paix, la sécurité du pays et l’autorité de l’État ; Instaurer un véritable dialogue entre tous les Maliens ; Mettre l’État au service des populations ; Donner aux jeunes et aux femmes la place qui leur est due dans la société malienne ; Construire une économie performante et solidaire.

« Notre pays est à présent devant un choix majeur, continuer sur le chemin actuel qui conduit à l’échec ou bien se redresser pour redevenir ce que le Mali a toujours été : un pays stable et fier », a déclaré le candidat. Avant d’ajouter : « Le Mali va finir par triompher. Les Maliens vont se retrouver tels qu’ils sont et tels qu’ils ont toujours été : des femmes et des hommes de paix et de dialogue. La situation actuelle de notre pays n’est pas une fatalité, elle n’est que l’enchaînement d’un cycle catastrophique de lâchetés et de calculs de petite politique. La reconstruction du Mali et le redressement de la Nation malienne reposent sur nous-mêmes. Soyons patriotes, soyons responsables et déterminés dans nos actions et nos décisions. »

« Je m’engage à instaurer une gouvernance vertueuse en luttant énergiquement contre la corruption, les abus de biens sociaux et les surfacturations, a poursuivi Soumaïla Cissé. Les réformes institutionnelles que j’engagerai nous conduiront vers une véritable refondation de l’État. Elles nous mettront à l’abri des ravages du culte de la personnalité et du pouvoir personnel qu’il nous a été donné d’observer ces dernières années. Je m’engage à lutter énergiquement contre le clientélisme et à promouvoir l’intérêt général.

Si les Maliens m’accordent leur confiance, aucun membre de ma famille n’aura de fonctions officielles. J’en fais ici le serment. Les réflexes claniques seront combattus. J’exigerai de tous ceux qui servent la Nation une probité exemplaire tant la corruption s’est accrue ces dernières années pour devenir un véritable fléau. Je propose aujourd’hui un projet pour réparer un pays abîmé par cinq années de mauvaise gouvernance. »

Soumaïla Cissé a ensuite présenté et détaillé le contenu des 5 piliers de son programme « Ensemble, restaurons l’espoir ». Pour rétablir la paix et la sécurité (Pilier 1) dans le nord et le centre du pays, le candidat a notamment insisté sur la mise en œuvre de bonne foi de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale (Accords d’Alger), la réforme de l’armée, la création de Brigades d’intervention rapide, l’augmentation du budget militaire et une décentralisation effective.

Concernant le dialogue (Pilier 2), en cas de victoire, le candidat s’est engagé à organiser très vite des Assises Nationales sur les grands problèmes de la Nation et à mettre en place un cadre pour favoriser le dialogue intercommunautaire et interreligieux afin de lutter contre l’extrémisme et la radicalisation. Il a par ailleurs insisté sur la révision du statut de la télévision et radio publique (ORTM) pour lui assurer une plus grande indépendance.

Pour que l’État soit véritablement au service des populations (Pilier 3), les mesures prioritaires concernent la santé, dont la part dans le budget national passera à 15 %, le lancement d’un programme national pour l’accès à l’eau, l’éducation avec notamment le recrutement systématique des diplômés des écoles de formation et la construction d’écoles, une meilleure protection sociale et le lancement d’un programme de construction de logements sociaux.

Le Pilier 4 prévoit notamment l’instauration de quotas à l’Assemblée Nationale : 20 % pour les jeunes et 30 % pour les femmes ainsi qu’une série de mesures pour favoriser l’accès à l’emploi (Guichets Uniques Jeunesse...) ainsi que l’organisation des Assises de la condition féminine.

Pour construire une économie performante et solidaire (Pilier 5), Soumaïla Cissé insiste sur la promotion du secteur privé et de l’entrepreneuriat (réduction à 5 jours du délai pour créer une entreprise, accès au financement...), la maîtrise et une meilleure gestion des finances publiques pour garantir des marges de manœuvre en termes d’investissement public, la modernisation de l’agriculture, la réforme du secteur minier, le transport et la construction de 2 000 kilomètres de routes, le développement des énergies renouvelables (solaire et éolien). Le candidat a par ailleurs présenté le projet de création d’une nouvelle ville, entre Koulikoro et Ségou, pour désengorger la capitale Bamako.

Ce programme est chiffré à 7 310,1 milliards de francs CFA (11 milliards d’euros) soit 82,4 % du PIB de 2017 (8 868, 4 milliards de francs CFA). En comparaison avec d’autres pays de la sous-région (178% au Benin, 227% au Burkina Faso, 178% au Niger, 185% au Togo et 99 % au Sénégal), « ce programme est donc sérieux et rigoureux, réaliste et réalisable », a conclu Soumaïla Cissé.

Député et chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé a participé au second tour des élections présidentielles de 2002 et 2013. Entre ces deux scrutins, il a été le Président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), après avoir été successivement Secrétaire Général de la Présidence et Ministre des Finances et du Commerce puis en charge du portefeuille de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme sous la Présidence d’Alpha Oumar Konaré.

Le premier tour de l’élection présidentielle est fixé au 29 juillet 2018.

