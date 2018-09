Par ailleurs, un second projet sur la désalinisation de l'eau de mer sur le littoral de la région de l'Androy prévoit une production quotidienne de 10 000m3. L’eau désalinisée sera stockée, gérée, et distribuée dans des zones de production de l’Androy. Cela permettra la plantation de bambou afin de régénérer l'écosystème de la région. Cette production se fera avec l'appui de l'INBAR (International Network for Bamboo and Rattan).

Six projets structurants pour Madagascar sont envisagés à l’horizon 2025, dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture, de la lutte contre la pêche illégale, des chantiers navals et de centres de loisirs, ainsi que d’un centre de formation. Sur dix ans, le montant de l’investissement prévu par le consortium est de 2,7 milliards d’USD.

Pékin (République Populaire de Chine), le 5 septembre 2018 - Un accord cadre entre l’Agence Malagasy de Développement Economique et de Promotion des Entreprises (AMDP) et le consortium TAIHE CENTURY INVESTMENTS DEVELOPMENTS CO.LTD a été signé ce jour à Pékin, en présence de S.E.M Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar.

Copyright © 2018 35° Nord. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.