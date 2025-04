Rendez-vous annuel dédié à la transition énergétique et au climat, la deuxième édition du CAP GREEN, organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) en partenariat avec le cabinet Africa Energy Transition Services (AETS) réunira près de 200 décideurs publics, chefs d'entreprise, scientifiques et experts à la Maison de l'Entreprise (Abidjan) les 22 et 23 avril prochains, autour du thème "Le secteur privé, catalyseur des CDN pour une Afrique résiliente : de l'ambition à l'impact" .

Face à des aléas climatiques de plus en plus coûteux, une baisse de la productivité agricole et une dégradation des écosystèmes, le continent africain doit mobiliser près de 3 000 milliards USD d'ici à 2030 pour atténuer les effets du changement climatique. Dans ce contexte, la révision des Contributions Déterminées au niveau National (CDN), qui constituent un des piliers de l'Accord de Paris, s'impose comme une priorité stratégique à l'approche de la COP 30. Un processus dans lequel s'est engagée la Côte d'Ivoire, pays hôte du CAP GREEN, qui vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41 % d'ici 2030, correspondant à une diminution de 37 millions de tonnes d'équivalent CO₂.

C'est dans ce contexte que le CAP GREEN, fort du succès de sa première édition, entend offrir, cette année encore, à Abidjan, un espace de dialogue constructif et inclusif, réunissant l'ensemble des parties prenantes du secteur (décideurs institutionnels, experts et scientifiques, entreprises et partenaires techniques et financiers) avec pour objectif de co-construire des solutions opérationnelles capables d'accélérer la transition bas-carbone et de consolider la résilience économique et environnementale du continent.

Ahmed Cissé, Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) a déclaré : "Le CAP GREEN 2025 est une plateforme stratégique de haut niveau qui permet de fédérer autour d'une vision commune visant à transformer les défis climatiques en opportunités d'investissement durable. Ce faisant, nous renforçons le rôle du secteur privé - qui contribue déjà à hauteur de 14% aux financements climatiques du continent - dans la transition bas-carbone en Afrique, aux côtés des acteurs institutionnels et de la société civile."

L'expertise au service de l'action : un cadre structuré pour les acteurs du climat

Pour cette deuxième édition, le CAP GREEN propose une structure diversifiée comprenant une conférence inaugurale pour cadrer les discussions, des sessions plénières dédiées aux enjeux principaux, un atelier général pour approfondir certaines thématiques spécifiques, ainsi que des ateliers sectoriels et des sessions de travail ciblées. Ces activités permettent d'explorer des défis et opportunités liés à des sujets tels que la finance climatique, les énergies renouvelables, le bio-carburant, la capture du CO 2 et du méthane, la biodiversité ou encore les villes durables.

Cet évènement bénéficie du soutien de partenaires de premier plan. Parmi eux, le co-host TotalEnergies et le sponsor platinium Atlantic Group. L'événement est également rendu possible grâce à la collaboration de partenaires techniques et scientifiques comme aDryada, l'École des Mines de Paris, Environment for Developement (EfD), GO2Markets ou encore Koffi&Diabaté qui apportent leur expertise.

Par ailleurs, des intervenants prestigieux, tels que Sylvie Kanimba, directrice générale d'Engie Energy Access Côte d'Ivoire, Alexandre Dufour, CEO d'Erium, ou encore Patrice Adaye, PDG d'Agromap, prendront la parole pour partager leurs expériences et visions offrant ainsi aux participants des perspectives uniques et inspirantes.

Christian Fassinou, Senior Partner du cabinet Africa Energy Transition Services (AETS) a conclu : "Nous sommes fiers de la qualité du programme, qui reflète l'importance accordée à la transition énergétique comme levier de croissance et d'innovation en Afrique. À travers le CAP GREEN, nous voulons démontrer - une fois de plus - qu'une expertise issue du secteur privé, couplée à des partenariats publics et internationaux, peut contribuer à relever les défis climatiques, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives de développement durable pour l'ensemble du continent."

Consultez le programme du CAP GREEN 2025 et réservez votre place pour participer activement à la construction d'une Afrique résiliente et compétitive face aux défis climatiques : https://www.capgreen.co/fr/about-the-event