Afrique: INVISIBLES - La première série Canal+ Original en Afrique

communiqué de presse

22 octobre 2018 - CANAL+INTERNATIONAL lance le 29 octobre 2018 sa première série CANAL+ ORIGINAL en Afrique de 10x52 min en exclusivité sur l’antenne de CANAL+ : INVISIBLES.

Co-produite par CANAL+ INTERNATIONAL et produite par TSK STUDIOS, INVISIBLES est une production de grande envergure, ayant également bénéficié du soutien du Fonds Image de la Francophonie (OIF) et de l’accompagnement de l’Agence Française de Développement Médias (CFI).

Réalisée et créée par Alex Ogou, acteur, scénariste, directeur de production et réalisateur ivoirien, la série INVISIBLES retrace le parcours initiatique de Chaka et de sa grande sœur Hadjara qui du jour au lendemain décident de quitter leurs parents endettés.

La jeune fille trouve un travail mais Chaka, trop jeune pour travailler, se laisse initier par son ami Timo à rejoindre une bande où vandalisme et violence sont les maîtres mots de leur quotidien. Alors qu’Hadjara tente de sauver son frère de la délinquance, une lutte impitoyable est lancée entre Chaka et son chef de bande.

La série plonge alors le téléspectateur dans un thriller de société où des enfants délinquants s’organisent en bande ultraviolente pour survivre. Captivante, émouvante et poignante, INVISIBLES met en perspective un phénomène social à échelle mondiale autour d’une jeunesse désorientée qui lutte pour une vie meilleure.

Série ambitieuse par son thème et sa production de grande ampleur 100% africaine, INVISIBLES marque ainsi le lancement de CANAL+ ORIGINAL, label désignant des fictions innovantes et audacieuses, réalisées et interprétées par de grands talents africains de demain..

INVISIBLES a déjà été saluée par les critiques en remportant le Prix de la Meilleure Fiction Francophone Etrangère lors du 20ème Festival de la Fiction de la Rochelle, en septembre dernier. INVISIBLES est ainsi la première série africaine francophone de 52 minutes primée hors des frontières du continent africain.

À travers INVISIBLES, CANAL+ INTERNATIONAL est fier d’accompagner et de participer à la révélation de l’ensemble des talents africains de la chaîne de création de cette série tout en faisant la promotion de la production artistique du continent.

À PROPOS D’INVISIBLES



FORMAT : 10 épisodes x 52 min

10 épisodes x 52 min Co-Production : CANAL+ INTERNATIONAL

CANAL+ INTERNATIONAL PRODUCTION : TSK STUDIOS - KARAMOKO TOURÉ

TSK STUDIOS - KARAMOKO TOURÉ Créateur et RÉALISATEUR : ALEX OGOU

ALEX OGOU AuteurS : AKA ASSIE et ALEX OGOU

AKA ASSIE et ALEX OGOU Musique originale : ARNAUD DE BUCHY

ARNAUD DE BUCHY AUTEUR ET INTERPRETE : AWA DIABATE

AWA DIABATE CASTING : Ali CISSE, Marie Josée NENE, Alexis KOUAME, LancinE DIABY, Ahmed SOUANE, Prudence Maidou, Fatou Tamba, Sylvain Gbaka, Harry Bile, Mahoula KANE, Abdoul Karim KONATE et Lassina COULIBALY

Ali CISSE, Marie Josée NENE, Alexis KOUAME, LancinE DIABY, Ahmed SOUANE, Prudence Maidou, Fatou Tamba, Sylvain Gbaka, Harry Bile, Mahoula KANE, Abdoul Karim KONATE et Lassina COULIBALY Diffusion : À partir du lundi 29 octobre 2018 à 20H30 sur CANAL+ en Afrique

2 épisodes par soirée

À propos de Canal+

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone.

CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaines NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV.

Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...)



CONTACTS PRESSE

Joanne Stacy EYANGO

jse@35nord.com