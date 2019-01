Afrique: CFAO renouvelle son soutien à l'AMREF et son partenariat avec le Club Santé Afrique

communiqué de presse

Le 15 janvier 2019 - CFAO, acteur majeur de la distribution en Afrique, renouvelle son partenariat avec l’AMREF, première ONG de santé publique en Afrique, dans le cadre d’un engagement signé pour une durée de trois ans. Le partenariat est réalisé au travers du Club Santé Afrique, fonds de dotation de l’AMREF qui a pour objectif de mutualiser et optimiser les ressources des entreprises et fondations impliquées sur le continent.

En Afrique subsaharienne, l’AMREF se concentre sur quatre priorités : la santé de la mère et de l’enfant, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’assistance médico-chirurgicale et la formation des personnels de santé. Le Club Santé Afrique oriente son action dans des programmes de formation des personnels soignants et des sages-femmes au Sénégal et en Côte d’Ivoire et équipe des camps mobiles de chirurgie dans la sous-région. En 2017, 125 000 personnels soignants ont ainsi été formés par l’AMREF en Afrique.

Cécile DESREZ, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociale et Environnementale du groupe CFAO explique : « Fortement engagés en Afrique par nos implantations, nos métiers et nos projets, ce partenariat renforce nos initiatives menées au profit de la promotion de la santé sur le continent. Il nous permet de nous investir dans des programmes très concrets qui contribuent au développement du continent. La force de l’AMREF est d’avoir à la fois un fort ancrage auprès des communautés et une réelle capacité d’innovation. Cette approche rejoint bien celle de CFAO dans ses activités en matière de santé. »

Henri LEBLANC, Directeur Général de l’AMREF et du Club Santé Afrique, ajoute : « CFAO est un partenaire de longue date de notre association. Nous sommes très heureux de ce renouvellement de confiance. Ce type de partenariat sur la durée permet à l’AMREF de bénéficier d’un soutien financier pour mener à bien ses programmes et des actions pérennes sur le continent, mais également d’orienter le choix des projets à déployer. Ce partenariat apporte de la valeur à l’AMREF, à ses partenaires et à ses bénéficiaires. »

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation, des technologies et de l’énergie. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 49 des 54 marchés du continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie plus de 15 000 personnes.

Au 31 mars 2018, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4 206 millions d’euros.

CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon).

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com



À propos du Club Santé Afrique

Fonds de dotation créé en 2011, le CSA est une initiative unique et innovante qui regroupe, autour de l’Amref, des entreprises et des fondations qui souhaitent mutualiser leurs actions en Afrique pour améliorer la santé des populations. Les membres sont parties prenantes des programmes développés et participent à leur conception et à leur mise en œuvre. Ils participent également aux actions de plaidoyers menées auprès des institutions françaises et africaines. Reconnu par les acteurs publics, le CSA a reçu le soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international ainsi que du secrétariat général adjoint de l’ONU en charge des financements innovants. Actuellement, le CSA est composé de deux membres réunis autour de l’Amref : L’Institut Cerba et le groupe CFAO.



Contacts Presse

Agence de presse 35°Nord

Romain Grandjean - rg@35nord.com

+33 6 73 47 53 99

CFAO Direction des ressources humaines, de la communication et de la RSE Groupe

Cécile Desrez

Directrice des ressources humaines, de la communication et de la RSE Groupe

cdesrez@cfao.com

CFAO Direction des ressources humaines, de la communication et de la RSE Groupe

Bénédicte Guillien

Responsable de la communication externe

bguillien@cfao.com

+33 1 46 23 59 91