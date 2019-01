Sénégal: Danone Communities effectue un nouvel investissement dans les kiosques à eau décentralisés

communiqué de presse

Cet investissement traduit l’ambition continue de Danone Communities de soutenir un modèle innovant d’approvisionnement décentralisé en eau potable, à fort impact social

Paris, le 23 janvier 2019 – Danone Communities, fonds d’investissement et incubateur d’entreprises sociales de Danone à destination des populations à faibles revenus, annonce un nouvel investissement visant à développer l’accès à l’eau potable en Afrique, en commençant par le Sénégal. Danone Communities continue de soutenir un modèle innovant d’approvisionnement en eau potable décentralisé via des kiosques à eau, contribuant ainsi au 6e objectif de développement durable des Nations Unies.

Alors qu’on estime que 4 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable, Danone Communities annonce un nouvel investissement dans une entreprise sociale dont la mission consiste à développer une offre d’eau potable à prix accessible. Ce nouvel investissement du fonds est Oshun, qui opère au Sénégal et a vocation à se développer en Afrique.

Fidèle à la mission de Danone d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, notamment via des modèles et des partenariats innovants, cet investissement renforce l’ambition du fonds d’investissement d’encourager le développement d’un modèle novateur d’approvisionnement en eau.

Amaury de Roujoux, directeur du business development « accès à l’eau » chez Danone Communities, commente : « Cet investissement dans Oshun nous permet d’agrandir notre portefeuille d’entreprises sociales axées sur l’accès à l’eau potable. Grâce à Oshun, nous pouvons démontrer que des équipements de qualité, très complets techniquement et très abordables constituent une solution pérenne en zone rurale, lorsqu’ils sont couplés à un modèle économique inclusif. Cette solution technique et l’expertise d’Oshun sur les zones rurales permettent d’atteindre des populations nouvelles. »

Danone Communities a joué un rôle de catalyseur dans la diffusion du modèle des kiosques à eau – également connus sous le nom de Safe Water Entreprises (SWE) – un modèle rentable permettant de fournir de l’eau potable aux communautés défavorisées. 3 millions de personnes bénéficient déjà de ce modèle à travers le monde.

Une étude menée par Danone Communities avec Aqua for All, la Fondation Hilton, la Fondation Osprey et The Family Stone Foundation, a récemment mis en lumière le potentiel de ces kiosques à eau qui pourraient apporter une solution pérenne d’accès à l’eau potable à 200 millions de personnes.

Pour atteindre cet objectif, Danone Communities appelle à une adoption plus large du modèle SWE et à une collaboration accrue pour faire progresser significativement le nombre de bénéficiaires.

Oshun : un nouvel investissement dans une entreprise sociale particulièrement innovante, contribuant au 6e objectif de développement durable des Nations Unies.

Danone Communities a déjà investi dans 10 entreprises sociales présentes dans 14 pays bénéficiant à 1 million de personnes chaque jour.

Oshun a été créée en 2017 par trois entreprises françaises :

- la Société du Canal de Provence, opérateur hydraulique, propose en France et dans les pays du Sud une offre d’ingénierie et de service dans le domaine de l’eau rurale

- la société UV GERMI, l’un des leaders français en matière de traitement de l’eau par UVc, basée en Corrèze

- l’entreprise MIOS, spécialisée dans les produits et les solutions matérielles de communication « Machine to Machine », basée à Aix-en-Provence.

Oshun a pour vocation de développer en Afrique et dès à présent au Sénégal, avec 30 kiosques déjà actifs, un service d’eau potable autour de la gamme Providence, appareils mobiles de traitement de l’eau conçus pour répondre aux besoins des populations rurales. Cette solution est autonome en énergie via des panneaux solaires, facile à transporter et entretenir, communique intelligemment et permet aux utilisateurs un paiement dématérialisé par SMS. L’équipement Providence est également disponible à la vente ou à la location.

L’eau « OSHUN » touche déjà 20.000 personnes habitant des zones rurales au Sénégal.

Le modèle économique d’Oshun s’articule autour du développement d’un entrepreneuriat local permettant de concilier accès à l’eau potable et création d’emploi, notamment des femmes.

À propos de Danone Communities (http://www.danonecommunities.com/)

Danone Communities est un incubateur de social business ciblant des populations à faibles revenus vivant avec 1 à 5 dollars par jour. Ces entreprises fournissent des produits qui répondent à la malnutrition et au manque d'accès à l'eau potable. Fruit de la rencontre entre Franck Riboud et le lauréat du prix Nobel de la paix Mohammad Yunus, l’histoire de Danone Communties a démarré au Bangladesh avec la création de Grameen Danone. Elle s’est poursuivie à travers le monde grâce à d’autres investissements dans divers pays, notamment au Sénégal et au Mexique.

À ce jour, le portefeuille comprend 10 investissements réalisés dans 12 pays bénéficiant à un million de personnes.

Danone Communities est un catalyseur dans la diffusion du modèle Safe Water Enterprises, également connu sous le nom de kiosques à eau avec 5 investissements couvrant 8 pays dans lesquels le modèle est répliqué.

À propos de Safe Water Enterprise (SWE)

Danone Communities est depuis longtemps convaincu de l’impact social et de la solidité du modèle économique des kiosques à eau. Danone Communities a uni ses forces avec des partenaires clés, tels qu’Aqua for All, la Fondation Hilton, la Fondation Osprey et The Family Stone Foundation pour conduire l’étude « le potentiel inexploité des entreprises de distribution d'eau potable décentralisées ».

Cette étude montre que les SWE - ces « solutions alternatives qui fournissent une approche modulaire et décentralisée pour fournir de l'eau potable traitée de manière sûre » - peuvent potentiellement « constituer un rôle

significatif dans la solution de distribution d'eau potable à l'échelle mondiale, mécanisme rentable et efficace pour servir les plus démunis ».