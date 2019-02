Bénin: Canal+ organise et finance une formation au jeu d'acteur pour participer à la professionnalisation du secteur du cinéma

communiqué de presse

Cotonou, le 11 février 2019 - Dix jeunes acteurs béninois en herbe ont été sélectionnés parmi une centaine de candidatures pour participer à une formation au jeu d’acteur, organisée et financée par Canal+ à Cotonou. Du 5 au 8 février 2019, le célèbre réalisateur et acteur béninois, Sylvestre Amoussou, primé en 2017 au Festival Panaficain du Cinéma et de la télévision de Ouagadou (FESPACO) pour son film « L’orage africain », a dispensé des cours tout au long de la semaine. Ce professionnel du secteur, qui a su exporter son talent à l’international a décidé de revenir dans son pays natal pour participer à la formation de la prochaine génération d’acteurs africains.

Les dix acteurs sélectionnés, tous âgés de moins de 30 ans, pourront ainsi apprendre à analyser un script et un scénario ; créer, développer et incarner un personnage et acquérir des compétences pour faire de l’improvisation. Ils ont été mis en situation et ont pu tourner des séquences filmées en conditions réelles de tournage.

« Cette formation nous a vraiment donné les clés pour perfectionner notre jeu d’acteur. Nous avons appris à contrôler notre corps et nos émotions et à travailler sur notre articulation. Ce sont ces détails qui font toute la différence, et passer une semaine avec Sylvestre Amoussou a été vraiment bénéfique pour chacun de nous », affirme Nadjibatou Ibrahim, participante à la formation.

Après Abidjan en décembre dernier, Bamako en janvier, c’est à Cotonou que Canal+ a choisi de lancer ces formations sur mesure. Le groupe souhaite en 2019 répliquer ce format dans plusieurs capitales africaines pour en faire profiter le maximum de professionnels.

« Nous sommes engagés auprès des acteurs locaux du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique. Avec ces formations, l’objectif est d’opérer un transfert de compétences et participer activement au développement du secteur. Canal+ International est un partenaire des talents africains, et nous mettons tout en œuvre pour leur offrir le plus d’opportunités possibles » déclare Grace Loubassou, Responsable Relations Institutionnelles, qui pilote le projet pour Canal+ International.

