Afrique: CAN 2023 - Patrice Neveu et le Gabon à Kinshasa pour prendre des points

Les Panthères du Gabon sont attendus à Kinshasa tard dans la soirée du 1er juin, en provenance de France où ils ont été en stage pendant six jours avant leur opposition avec les Léopards de la RDC. Sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu a déclaré son but de prendre des points à Kinshasa.

Les Panthères du Gabon sont en route pour Kinshasa pour défier les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le samedi 4 juin 2022, en première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023. L'équipe gabonaise s'est rassemblée en France pendant six jours sous la supervision du sélectionneur français des Panthères, Patrice Neveu. La délégation gabonaise quitte Chantilly en France par un vol spécial le mercredi 1er juin en direction de Kinshasa. L'équipe gabonaise est privée de deux joueurs importants, Aubameyang du FC Barcelone en Espagne, en retraite internationale, et de Mario Lemina de l'Ogc Nice en France.

Patrice Neveu ne comptera pas non plus sur Jimmy Allevinah de Clermont Foot. Comme son coéquipier Vital N'Simba de la RDC, l'attaquant international gabonais est blessé au pied et ne jouera pas non plus contre la Mauritanie en deuxième journée des éliminatoires quelques jours après le match contre la RDC. L'autre inquiétude de Patrice Neveu, c'est le patron de sa défense, Bruno Ecuélé Manga de Dijon en L2 France. " Bruno souffre d'une douleur musculaire à la cuisse. Il est en soins à raison de deux séances par jour. Notre kiné y travaille. Et dans les prochaines heures, il rencontre l'ancien kinésithérapeute de l'équipe de France Philippe Boixel pour faire le point ", a indiqué le sélectionneur du Gabon à la presse gabonaise.

Parlant de l'esprit de son groupe après le stage, il a fait savoir : " Comme vous le savez bien, après la dernière Can, nous ne nous sommes plus revus. Je n'avais donc pas une idée précise de l'état d'esprit et de forme de mes joueurs. Or, ce stage, qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions m'a permis d'apprécier et corriger ce qui avait à corriger. J'ai été agréablement surpris par l'ambiance au sein de la tanière. Elle est excellente. L'état d'esprit est quasiment le même que lors des matchs de la dernière Can au Cameroun. Et physiquement, ils sont au point ". Lors du stage, a-t-on révélé, il a testé différends schémas tactiques pour le match contre la RDC, et aura le choix entre le 4-2-3-1 et le 3-5-2.

Patrice Neveu n'a pas changé son équipe qui a pris part à la phase finale de la Can 2021 (reporté à 2022) au Cameroun, la même équipe (en dehors d'Aubameyang et Lemina) qui avait imposé sa loi contre la RDC à Franceville en avant-dernière journée des éliminatoires par trois buts à zéro, après nul vierge de zéro but partout à Kinshasa. Les Panthères arrivent donc à Kinshasa pour prendre des points face aux Léopards de la RDC un peu new look avec les absences des cadres comme Chancel Mbemba, Mbokani, Bakambu, Kakuta, Masuaku, etc.

Connaissant l'équipe congolaise pour avoir été sélectionneur des Léopards par le passé, Patrice Neveu a dévoilé son objectif pour ce match, même privé d'Aubameyang et Lemina : " Nous n'allons pas nous emballer du fait de ces absences. La RDC, malgré tout, demeure une grande nation avec un réservoir de joueurs de qualité. Nous restons concentrés sur ce match face au Congo. Nous avons un objectif qui est celui de prendre des points au Congo. C'est cela ma préoccupation ".