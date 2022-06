Afrique: "Le monde, l'Afrique en particulier, a faim, nous devons dépasser la logique de l'égoïsme" - le président du SCEAM dans son message de Pentecôte

Rome — " Cette année, nous célébrons la Pentecôte au milieu de nombreux défis. L'année 2022 se caractérise par une ampleur sans précédent de la faim dans le monde, en raison des effets de la pandémie de Covid-19, du changement climatique, des guerres prolongées et en particulier de la guerre en Ukraine", déclare le Cardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Archevêque de Ouagadougou (Burkina Faso), dans son message de Pentecôte en tant que président du SECAM/SCEAM (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar).

"Selon les conclusions du rapport mondial sur les crises alimentaires (GRFC) 2022, quelque 193 millions de personnes ont été touchées par une insécurité alimentaire grave et ont eu besoin d'une aide urgente dans 53 pays/territoires en 2021, et les perspectives d'insécurité alimentaire aiguë mondiale en 2022 devraient encore s'aggraver par rapport à 2021", rappelle le Cardinal. "La plupart des pays touchés par la famine se trouvent en Afrique", souligne-t-il. "En effet, selon la FAO, les niveaux d'insécurité alimentaire extrême en Afrique ont "presque quadruplé entre 2019 et 2022", avec plus de 281 millions de personnes souffrant de la faim en 2021."

Le président du SCEAM rappelle aux fidèles qu'en tant que "disciples de Jésus aujourd'hui, nous sommes invités à rompre la logique de l'accumulation égoïste des biens et à apprendre à partager avec les autres". "Les biens, en effet, sont un don de Dieu pour tous les hommes et appartiennent à tous", souligne le Cardinal Ouédraogo, rappelant le Concile Vatican II : "Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, et les biens créés doivent donc être partagés également par tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité" ((GS 69).

Le président du SCEAM lance un appel "aux gouvernements et aux organisations humanitaires pour qu'ils fassent tout leur possible afin que personne ne meure par manque de nourriture. Nous encourageons également le développement de politiques et de programmes efficaces qui valorisent la production alimentaire locale et combattent le gaspillage alimentaire, protègent les terres agricoles et garantissent l'accès des agriculteurs. La solution au problème de la faim ne sera pas obtenue par la seule aide alimentaire. L'aide alimentaire doit être considérée comme une solution temporaire et dans le but de permettre à une population donnée de survivre dans une situation de crise".

Le Cardinal Ouédraogo conclut en rappelant que "la Pentecôte est aussi la fête de la paix. C'est avec le souffle de l'Esprit Saint que Jésus a dit : "La paix soit avec vous" (Jn 20,21). Prions donc pour la paix dans le monde et surtout sur notre continent. Que l'Esprit de Pentecôte nous fasse prendre conscience que "l'édification de la paix sociale dans un pays n'est jamais achevée, mais c'est une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous. Nous pouvons tous être des instruments de paix et œuvrer pour la paix !".