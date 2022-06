Afrique: Victoire des Barea U23 face au Club M Maurice

La sélection espoirs s'est imposée par 2 buts à 1 face à l'équipe nationale mauricienne, hier, au Stade d'Elgeco.

Première victoire

Le match aller opposant les Barea U23 au Club M dans le cadre du derby de l'Océan Indien s'est soldé sur le score de 2 buts à 1, hier, au Stade Elgeco, By-Pass. Cette première sortie des Barea dans le cadre du premier regroupement réunissant les joueurs expatriés et locaux a permis au technicien franco-algérien, Boualem Mankour, de rectifier le tir pour le match retour de demain samedi, au Stade Mahamasina. Le manque d'automatisme et de connexion entre les joueurs sur le terrain s'est encore fait sentir durant ce match.

Les Barea espoirs ont bien démarré la rencontre et dès la 6e mn, sur un coup franc, Avizara aurait dû ouvrir le score, mais le portier mauricien était là pour dévier son tir. La réplique des Mauriciens ne s'est pas fait attendre et a pris les commandes de la rencontre. Par deux occasions, le capitaine du club M, Yannick Aristide, a failli creuser l'écart et a malmené les défenseurs malgaches sur le terrain. Les Malgaches ont souvent perdu le ballon et ne sont plus arrivés à imposer le rythme lancé en début de rencontre. Les deux formations ont quitté le terrain sur le score nul et vierge à la pause.

Mainmise

À la reprise, les Mauriciens ont poursuivi leur belle lancée. Les nombreuses tentatives mauriciennes ont fini par être payées sur l'erreur du gardien Tsanta qui a lâché le ballon à la 51e mn. Yvan Amie l'a récupéré pour finalement le ramener dans les buts. Les visiteurs ont mené par 1 but à 0. Une situation qui a ravivé la rage de vaincre des Barea espoirs, poussés par un public en quête de victoire.

Et la libération est venue cinq minutes plus tard. Mamisoa, le joueur d'Elgeco Plus est parvenu à égaliser le score à la 56e mn. Sur le terrain, les Kalvin, Marwane appuyés par les Avizara et Vévé sont bien rentrés dans le jeu. Les Malgaches ont pris la mainmise sur les dernières minutes du match en étouffant les Mauriciens. Dans les arrêts de jeu, Elisco a marqué le second but malgache et offre la victoire à son équipe. Le capitaine des Barea U23, Kalvin Paul, était convaincant tout au long de la rencontre et a livré une très belle prestation. Le joueur de 20 ans évoluant au DEOLS en France a fait un travail énorme.

Les onze de départ malgaches

Tsanta, Niaina, Mathias, Haja, Kalvin (Capitaine), Veve, Mamisoa, Enzo, Marwane, Dolin.

Ils ont dit

Jérôme Thomas, coach Club M Maurice : " C'est notre première sortie officielle. Tout est à refaire et les joueurs pourront mieux faire samedi. Comme il s'agit d'un match de préparation, on donnera la chance à tout le monde et on tournera l'effectif ".

Boualem Mankour, coach des Barea : " Il y a la pression de jouer à domicile et ce n'était pas facile de gérer ça, surtout pour un premier match officiel international du groupe. Nous avons eu des difficultés sur les pressions hautes. Il y a le manque d'engagement et d'agressivité des joueurs ".

Hery Rabeharisoa, coach adjoint des Barea : " Nous avons de l'espoir pour ce groupe malgré la courte durée de préparation. Nous avons encore constaté le manque d'automatisme entre les joueurs sur le terrain ".Kalvin Paul, capitaine des Barea U23 : " La première mi-temps, on manquait de rythme. On est rentré aux vestiaires et le coach nous a dit d'aller chercher plus haut et de mettre plus de rythme. C'est ce qu'on a fait en deuxième période et ça a payé. On a réussi à marquer deux buts et à obtenir la victoire. On espère ramener la deuxième victoire pour le peuple et ça va le faire".