Afrique: Gbêkê - Les autorités mettent en garde les éventuels fraudeurs au BEPC

Après les tout-petits du primaire, 27 840 candidats ont entamé le lundi 13 juin, les phases écrites du BEPC et du test d'orientation dans les 45 centres que compte le Gbêkê.

Le lancement des épreuves a eu lieu successivement aux collèges Yamoussoukro Marie Thérèse et Saint Jacques pour les DRENA Bouaké 2 et 1. Après avoir donné le top départ, le préfet de région Tuo Fozié a invité les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de décrocher le précieux sésame qui va leur ouvrir les portes du second cycle. " Nous voulons des cadres de demain, nous voulons des hommes pour assurer la relève.

Il faut donc qu'il y ait des hommes bien formés pour assurer la relève ", a indiqué l'autorité préfectorale. Tour à tour, M'Bassidjé Augoud Roger et Mme Coffie Angèle, respectivement DRENA Bouaké 1 et 2, ont exhorté les candidats à s'abstenir de toute forme de fraude et de tricherie, au risque des sanctions en la matière. Ils ont également rappelé le souhait de la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation de voir les résultats, refléter effectivement le niveau intellectuel des élèves. Ils n'ont pas manqué d'exprimer le soutien de Pr Mariatou Koné aux candidats.

Après le lancement, la délégation a sillonné plusieurs centres pour se rendre compte de la bonne tenue de l'examen. Au moment où nous mettions sous presse, aucun incident n'avait été signalé.