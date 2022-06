Sénégal: BRVM - Le marché obligataire toujours orienté à la baisse

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), observée depuis le jeudi 16 juin 2022, s'est maintenue au terme de la séance de cotation de ce mardi 21 juin 2022.

De 7799,579 milliards de FCFA jeudi 16 juin, cette capitalisation est passée à 7741,025 milliards de FCFA ce 21 juin 2022, soit une baisse de 58,554 milliards de FCFA.

Celle du marché des actions, est également en baisse de 18,399 milliards, passant de 6331,364 milliards de FCFA la veille à 6312,965 milliards de FCFA ce 21 juin 2022.

La valeur totale des transactions est aussi en baisse, s'élevant à 274,705 millions de FCFA contre 751,063 millions de FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a encore cédé 0,29% à 209,72 points contre 210,33 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi cédé de 0,02% à 162,20 points contre 162,23 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 900 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 1 150 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,40% à 1 520 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 1,43% à 7 100 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (plus 0,81% à 6 250 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 5,14% à 3 600 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 4,48% à 1 280 FCFA), BOA Mali (moins 4,01% à 1 315 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,89% à 865 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 2,65% à 7 150 FCFA).