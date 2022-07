Afrique: [CAN 2022] - Hazel Nali (Gardienne de la Zambie) - " Le moral est bon dans le groupe. Nous sommes prêtes face au Togo "

interview

Après sa victoire contre la Tunisie, la Zambie disputera son dernier match du groupe B face au Togo demain. En conférence de presse, le coach Bruce Mwape et la gardienne Hazel Nali déclarent qu'ils sont déjà prêts pour cette rencontre.

ATS-Journaliste : Coach pouvez nous nous dire comment se passe votre préparation pour ce dernier match face au Togo dans ce groupe B?

Coach : Nous avons tout préparé et sommes prêts pour demain. Nous avons joué deux matches, celui de demain sera notre dernier dans cette poule, nous sommes déjà prêtes.

ATS-Journaliste : Comment est le moral dans le groupe?

Hazel Nali : Le moral est bon dans le groupe. Tout le monde est prêt et on est tous excités pour ce match. Nous souhaitons les battre.

ATS-Journaliste : Coach vos joueuses ont fait un match fantastique face à la Tunisie, comment jugez leur dernière prestation?

Coach : Nous avons fait un grand match on a dominé le jeu avec beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas pu marquer au bon moment. Mais on marqué à la dernière minute. On se demandait comment allons nous faire pour remporter ce match. Mais avons continuer notre jeu et multiplier les chances , finalement on a pu remporté ce match.

ATS-Journaliste : Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre adversaire le Togo?

Coach : On a regardé l'équipe du Togo c'est un bon groupe très technique et très tactique. Si elles reproduisent le même jeu, je pense que demain nous allons assister à un beau match. Je suis sûr qu'elles vont se battre

ATS-Journaliste : Qu'est-ce que ça dit de la force mentale de vos joueurs d'être capable de dépasser tout ce qui vous écrit et parlé surtout sur le cas de Barbara Banda?

Coach : On est une équipe. Nous attendons de tout ceux qui sont là qu'elles soient performantes, donc même cette fois-ci, je suis sûr qu'elles le sont. Elles sont juste concentrées. Elles savent que c'est bon. Donc elles sont toutes concentrées et nous parlons aussi de la même chose pour être sûrs qu'elles oublient ce qui vient de l'extérieur ou ce qui est là, ce qui est là en lisant les médias et tout ça. Des choses comme ça. Oui, ça ne devrait pas vraiment affecter les joueurs. Et c'est en fait un bon côté.

ATS- Journaliste : Vous devrez faire face à une entraîneuse femme demain, et il y a peu de femmes entraîneuses dans la compétition, que pensez-vous de cette situation en tant qu'entraîneur principal masculin ?

Coach : Oui, je pense que c'est bien qu'il y ait une femme entraîneur parce que là où nous partageons avec elles cette passion et ce métier. En tant qu'entraîneur masculin, j'aimerais encourager les entraîneuses féminines à prendre la relève. Nous voulons nous assurer que le football dans notre pays est dirigé par une femme entraîneur.