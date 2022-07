Afrique: [CAN 2022] - Mame Moussa Cissé (coach Sénégal) - " Tout était contre nous ce soir "

interview

La défaite du Sénégal ce soir face au Maroc n'a pas affecté autant l'entraîneur. Mame Moussa Cissé félicite ses joueuses. Pour lui les Lionnes de la Teranga ont livré ce soir leur meilleur match de la compétition, cela malgré quelques problèmes notés avant ce match et les cas de covid déclarés dans la tanière.

ATS- Journaliste : Le Sénégal n'a pas pu faire carton plein avec cette défaite, quelle analyse faites-vous sur ce match?

Mame Moussa Cissé : D'abord je dis félicitations ) mes filles pour ce match référence. On a pris sur nous la décision de faire tourner l'effectif permettre aux joueuses qui n'ont pas eu le temps de jouer d'avoir un temps de jeu. Elles n'ont pas été ridicules, ce soir je ne vais pas retenir le résultat je vais retenir le contenu, tout était contre nous. Je ne suis pas dans la complainte, mais il y a des choses qui choquent se réveiller des cas de covid, comme par hasard après l'Ouganda c'est le Sénégal. A 48h du match tout es changé. On a joué deux matches on avait pas eu de cas de covid et contre le Maroc par pur hasard on nous détecte des cas de covid. Lors des tests notre médecin s'est plains parce qu'effectivement on vu que celui qui devait faire les tests a pris exprès un échantillon de joueuses qu'elle amis dans son flacon. Il fallu qu'il soit interpellé pour dire c'est le chauffeur. Il y a eu beaucoup de choses et ce soir on avait pas notre meilleure équipe, il fallait tourner l'effectif. On mis une équipe jeune, moi je pensais sur le match on méritait plus. Sur le penalty, il faut revoir les images. Ce qui me choque est l'action est passée, le corner était joué c'est là où la VAR revient. Nous on a eu un penalty c'est ce que je crois. Mais ce soir je ne vais pas retenir le résultat, il fallait un match référence devant le Maroc et les filles l'ont fait, même s'il y a la défaite, moi je retiens le contenu. Je les félicite pour l'ensemble des efforts qui ont été fait. Elles n'ont pas été ridicules, elles ont mêmes par moment bousculer cette équipe marocaine c'est ça que je retiendrai. Tous les autres ne sont que enseignements pour nous permettre de grandir dans ces compétitions.

ATS-Journaliste : Coach que direz-vous à vos joueuses

Mame Moussa Cissé: Je vais les féliciter heureusement que ce n'était pas le match qualificatif. On a une jeune équipe qui avait en face d'elle une équipe très expérimentée du Maroc, une bonne équipe. Le Maroc a mis son meilleur équipe, il était venu pour gagner devant son public et mes filles ont répondu sur les plans physiques, tactiques techniques et sur le plan mental. Je dirai que ce match est une référence pour nous. Elles n'ont pas l'habitude de jouer dans un environnement pareil. Aujourd'hui elles ont appris quelques choses mais c'est vrai qu'elles vont avoir beaucoup de déception en rentrant ce soir. L'équipe est en train de monter en puissance. Ce match sur le contenu, pour moi est meilleur que nos deux matches déjà gagnées. Je vais leur dire de continuer à se battre on est 2e. Maintenant on va attendre notre adversaire et on va essayer de les jouer. L'objectif reste véritablement de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y'a un match qui nous reste et on va le jouer comme une grande finale. Ce soir vous avez que volontairement j'ai laissé certaines filles sur la touche. Toutes les filles qui avaient un carton jaune, je n'ai pris aucun risque, toutes les filles qui étaient blessées je les ai laisser se reposer surtout celle qui a beaucoup joué sur les deux premiers matches. Aujourd'hui il y a un nivellement dans le groupe et cela nous permettra d'aller de l'avant. Je les félicite véritablement pour ce match, elles ont été héroïques.

ATS-Journaliste : En quart de finale, vous pourriez tomber sur le Cameroun, la Tunisie ou la Zambie, quelle adversaire souhaiteriez-vous rencontrer?

Mame Moussa Cissé : (Rires). A ce niveau de la compétition quelque puisse être notre adversaire c'est à nous d'élever notre niveau de jeu. Nous avons un groupe qui a de la confiance qui est motivé, il y a du potentiel. Quelque soit l'adversaires les filles sont prêtes à se battre. Aujourd'hui elles ne pensent qu'à la Coupe du monde et je pense que l'équipe qu'on aura, devra passer par nos cadavres. Nous allons préparer ce match là. Aujourd'hui si on fait certains réaménagement c'est que nous voulons être au top pour le prochain match. On donnerait le meilleur de nous-mêmes. On ne voudrait pas regarder la Coupe de monde à la télé, mais c'est un match de football. Il faut penser à se reposer et préparer le prochain match, récupérer nos joueuses celles qui sont covidées. La gestion des émotions et du mental est très important on va parler aux filles. On fera l'évaluation de ce premier tour pour aborder sereinement notre prochain match.