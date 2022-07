Afrique: [CAN 2022] - Safietou Sagna - " Nous avons perdu avec les armes à la main "

interview

Le Sénégal a perdu ce soir son dernier match face au Maroc en CAN de football féminin. A en croire à Safietou Sagna, la capitaine des Lionnes de la Teranga, les joueuses n'ont pas démérité.

ATS- Journaliste : Safietou Sagna vous enregistrez votre première défaite dans cette compétition est-ce une déception?

Safietou Sagna : C'est une déception ça nous motive plus parce qu'on était déjà qualifié. On voulait terminer par une victoire mais avec la volonté de Dieu on a pris notre première défaite on va se ressaisir et préparer les quarts de finales

ATS- Journaliste : Votre coach a parlé des cas de covids qui vous ont impacté

Safietou Sagna : Ah non ça nous a plus motivé, parce que ce matin lorsqu'on s'était levé on nous a dit qu'il y a six cas covid. Mais cette situation nos l'avons attendu depuis le début. Ce n'était pas une surprise pour nous, ça nous a motivé nous nous sommes battues. Nous avons perdu avec les armes à la main.

ATS-Journaliste : Quels sont les enseignements que vous tirez dans ce match qui pourront vous aider à l'avenir?

Safietou Sagna : On va se préparer. Les coaches feront les analyses et après on fera un débriefing et travailler sur ça.

ATS- Journaliste : Le sacre de l'équipe masculine peut aussi vous amener plus loin vers la finale?

Safietou Sagna : Ah oui bien sûr pourquoi pas. Aujourd'hui le Sénégal fait partie des meilleures équipes en Afrique et dans le monde? Cette euphorie nous pousse encore on envie d'écrire notre propre histoire aussi.

A Rabat pour Africatopsports