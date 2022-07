Afrique: CAN 2022 - Ces joueuses à suivre dans cette finale Maroc vs Afrique du Sud

L'équipe nationale féminine du Maroc défie celle de l'Afrique du Sud ce samedi en finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN féminine 2022. Un duel entre une éternelle habituée très expérimentée et une hôte impressionnante, qui s'annonce intéressante. Actrices clés du parcours de leur équipe respective dans ce tournoi, quelques joueuses seront à suivre dans cet ultime combat vers le sacre.

La partie a lieu à 20H GMT au Stade Moulay Abdallah de Rabat au Maroc. Les deux équipes présentent des effectifs relativement jeunes mais aussi expérimentées avec des joueuses qui évoluent dans des championnats de haut niveau hors de l'Afrique. Si le Maroc est à sa première finale en trois participations sans jamais dépasser les phases de groupes (1998, 2000), l'Afrique du Sud se présente à sa cinquième finale après avoir perdu les précédentes (2000, 2008, 2012, 2018).

Le Maroc :

Ghizlane Chebbak

Impossible d'évoquer les Libawat de l'Atlas sans parler de Chebbak. La milieu de terrain est le métronome du jeu des Marocaines mais aussi la joueuse la plus prolifique de l'effectif. Les 3 buts et une passe décisive de la capitaine marocaine font d'elle l'un des plus grands dangers pour la défense sud-africaine.

Sanaâ Mssoudy

Titularisée, Mssoudy peut se montrer très très dangereuse sur le côté et même en tant que Trequartista. Ce n'est pour rien que l'attaquante est à l'une des meilleures buteuses marocaines du tournoi avec ses 2 réalisations.

Fatima Tagnaout

L'autre milieu de terrain de cet effectif de Reynald Pedros a surveiller est Tagnaout. Du haut de ses 2 passes décisives dans cette CAN féminine 2022, elle sait prendre de vitesse les défenses adverses dans les contre-attaques pour servir l'attaque de façon clinique.

Yasmin Mrabet

La milieu défensive de Levante en première division espagnole est utilisée comme défenseuse centrale en équipe nationale. Mrabet l'assume plutôt bien et représente une pièce maîtresse dans la défense marocaine. Mais cela ne lui évite pas de s'impliquer offensivement. D'ailleurs, elle compte un but sur cette édition de la CAN féminine. Dommage qu'un but contre son camp ait terni quelque peu sa prestation remarquable dans cette compétition.

Khadija Er-Rmichi

L'équipe marocaine est avant tout en finale parce qu'elle se montre peu imperméable en défense. Mais, sa gardienne expérimentée Er-Rmichi aussi a joué un rôle crucial, n'ayant encaissé que 3 buts en 5 matchs. Plus encore, elle a prouvé que les séances de tirs au but seront une épreuve difficile pour les Sud-Africaines après avoir stoppé un pénalty lors des demi-finales contre les tenantes du titre du Nigéria.

Salma Amani

Avec 18 d'expérience en Europe, la milieu de terrain de l'US Saint Malo en France n'est pas souvent titularisée. Mais l'expérience de Amani au milieu de terrain sera toujours importante dans un rôle de remplaçante pour contourner une défense sud-africaine en fin d'une partie tendue.

L'Afrique du Sud :

Jermaine Seoposenwe

Seoposenwe fait partie de cette jeune expérience de l'équipe dirigée par Desiree Ellis. L'attaquante du SC Braga au Portugal sait être dangereuse en un contre un. Elle est capable de tirer dans des conditions délicates et l'a déjà prouvé sur cette édition de la CAN contre la Tunisie en quart de finale. Avec 2 buts signés depuis le début du tournoi, elle sera à l'origine de véritables troubles dans la défense marocaine.Linda Motlhalo

Motlhalo est le poumon des Banyana Banyana. La milieu de terrain aux 2 buts sur ce tournoi, est capable de jouer de longue balle entre la défense adverse mais se montre aussi très offensive souvent. L'expérience de la joueuse du Djurgardens IF a travers le monde (USA, Chine et maintenant Suède) parlera forcément dans cette finale.

Refiloe Jane

Jane est la capitaine des finalistes de 2018 au Ghana, après que Janine van Wyk ait été mise au banc à cause de son âge (35 ans) au profit de jeunes défenseuses. La milieu de terrain de l'AC Milan en Italie est l'un des deux poumons de cette équipe sud-africaine et compte une offrande dans cette compétition. Avec des passes cliniques et chirurgicales, Jane fera parler son expérience acquise avec les Rossoneri en Ligue des champions féminine de l'UEFA.

Noxolo Cesane

Cesane est l'une des jeunes sud-africaine qui ont prouvé que Ellis a gagné son pari d'avoir fait confiance aux talents de la jeunesse. Avec deux passes décisives dans cette CAN féminine 2022, la milieu de terrain de 21 ans est à suivre pour ses gestes techniques mais aussi son engagement défensif. Avec un but chacun, Hildah Magaia et Masego Motau pourront encore apporter de la surprise dans cette finale en tant que remplaçante.