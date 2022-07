Afrique: [CAN 2022] - La finale de l'édition de 2022 en chiffres

C'est l'heure de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2022 entre le Maroc, pays hôte, et la Banyana Banyana de l'Afrique du Sud au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Avant le grand match de ce soir, CAF Online a examiné la finale de la CAN Féminine en chiffres.

0 - La finale 2018 est la seule édition à se terminer sur un 0-0 et à se départager aux tirs au but. Le Nigeria a remporté un 9e titre en battant l'Afrique du Sud sur penaltys.

1 - La victoire du Maroc ou de l'Afrique du Sud leur offrira leur premier titre CAN féminine.

2 - Les pays hôtes ont déjà perdu deux fois en finale, l'Afrique du Sud en 2000 et le Cameroun en 2016, tous deux face au Nigeria. La victoire de l'une ou l'autre nation les verra devenir le deuxième pays avec le Nigeria à voir leurs équipes masculines et féminines couronnées championnes continentales. Le Maroc a été vainqueur de la CAN en 1976 et l'Afrique du Sud en 1996.

3 - Le vainqueur deviendra la troisième nation à remporter le titre CAN féminine, après la Guinée équatoriale qui compte deux titres et le Nigeria avec 9. Ils seront également le premier nouveau vainqueur du tournoi depuis la Guinée équatoriale en 2008.

4 - L'Afrique du Sud a remporté quatre matchs du tournoi en cours par un seul but, elle a remporté ses trois derniers matchs 1-0. Ils n'ont remporté qu'un match au Maroc par une plus grande marge contre le Burundi 3-1 en phase de groupes.

5 - L'Afrique du Sud participe à sa cinquième finale CAN féminine. Ils ont maintenant atteint une finale en Afrique centrale, occidentale, du nord et australe et sont la première équipe à atteindre les finales WAFCON dans quatre hémisphères du continent. C'est la première fois qu'ils atteignent des finales consécutives.

6 - La victoire du Maroc verra le pays hôte remporter le titre CAN Féminine pour la 6ème fois. Le Nigeria en 1998, 2002 et 2006 ainsi que la Guinée équatoriale en 2008 et 2012 ont déjà gagné à domicile.

7 - Il s'agit de la 7e confrontation de l'Afrique du Sud avec un hôte CAN Féminine. Ils ont perdu toutes leurs six rencontres précédentes contre les hôtes. Le Maroc est le quatrième pays hôte auquel ils seront confrontés avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Nigeria. C'est leur troisième rencontre en finale avec un hôte. Ils ont perdu contre la Guinée équatoriale en 2008 et 2012.

8- Ce sera la 8e fois que les hôtes atteindront la finale avec le Cameroun (2016), la Guinée équatoriale (2008 & 2012), le Nigeria (1998, 2002 & 2006) et l'Afrique du Sud (2000).

9 - Le Nigeria est le pays le plus titré de la compétition, remportant le titre à 9 reprises, le plus grand nombre de titres continentaux en football féminin avec la Chine (AFC) et les États-Unis (CONCACAF).

10 - Si la nation gagnante parvient à garder une feuille blanche, ce sera la 10e fois dans l'histoire de la finale CAN Féminine que la défense des vainqueurs n'a pas été violée. Seulement deux fois auparavant en 2008 (EQG 2 RSA 1) et 2010 (NGA 4 EQG 2) les deux équipes ont marqué en finale.

100 - Le pourcentage de victoires du Nigeria lors de la finale de la CAN Féminine, remportant les 9 matchs de championnat qu'il a disputés lors des finales du CAN féminine.