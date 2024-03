YouScribe lance un appel à l'action avec la publication de son Livre Blanc - "États des lieux et perspectives de l'édition en Afrique"

YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique en streaming sur le continent africain avec plus de 1,3 million d’abonnés, annonce la publication de son premier Livre Blanc sur le secteur du livre et de l’édition en Afrique. Ce Livre Blanc, présenté à la veille de la troisième édition du Salon du Livre Africain de Paris, rassemble différents points de vue et des retours d’expériences d'éditeurs africains face à un secteur de l'édition en pleine mutation. En présentant une diversité de points de vue, YouScribe souhaitait éclairer les enjeux et les opportunités en donnant la parole aux acteurs de l’écosystème car, en dialoguant ensemble, collectivement, des actions concrètes pourront être mise en œuvre. Les principales préconisations des professionnels sont exprimées dans ce livre blanc.

Avec une présence déjà affirmée dans 14 pays africains, YouScribe soutient le développement de de la lecture et veut apporter des solutions aux difficultés que l’accès au livre peut représenter. Ce livre blanc incarne l’engagement que YouScribe prend depuis sa création, celui de démocratiser l’accès à la lecture et de contribuer à l’essor, par la mise en avant des auteurs notamment, du secteur du livre sur le continent. Le modèle de bibliothèque numérique permet en effet de faire connaître la production éditoriale africaine dans le monde, à des coûts de distribution abordables.

Lors de la soirée de présentation du livre blanc, Juan Pirlot de Corbion, fondateur et Président de YouScribe,a déclaré : “ L'édition africaine se trouve à la croisée des chemins, elle est en pleine transformation. Ce livre blanc voudrait être un appel à l'action. Nous espérons ouvrir de nouvelles perspectives, susciter des débats constructifs et contribuer à l'émergence d'une industrie du livre africaine florissante et résolument tournée vers l'avenir. C'est avec cet espoir et cette détermination que YouScribe s'engage à poursuivre son action en faveur de l'édition en Afrique, aux côtés de tous ceux qui partagent notre passion pour les mots, les idées et les histoires qui nous rassemblent et nous enrichissent.”

En identifiant les défis spécifiques à ce marché, YouScribe propose, par la collaboration entre les différents acteurs du secteur, les éditeurs, les distributeurs, les auteurs mais aussi les lecteurs, des stratégies adaptées pour surmonter certains obstacles identifiés de la distribution traditionnelle.

Le livre blanc identifie quatre grandes voies stratégiques pour le renforcement de l'édition africaine :

La reconnaissance indispensable de la diversité littéraire, qui enrichit le paysage culturel et intellectuel.

Le soutien financier et technique, pierres angulaires de la viabilité et de l'innovation dans le secteur.

La protection rigoureuse des droits d'auteur, avec un engagement renforcé dans la lutte contre le plagiat, assurant ainsi que les créateurs jouissent pleinement des retombées de leur œuvre.

L'accès équitable aux plateformes mondiales de distribution, permettant aux voix africaines de résonner sur la scène internationale.

À travers ce Livre Blanc, YouScribe renouvelle son engagement en faveur du secteur de l'édition et des auteurs africains. L’ambition est claire : contribuer au développement d’un secteur africain de l’édition inclusif et porteur d'espoir pour les générations futures.

À propos de YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, et plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique francophone. Une croissance qui a permis à YouScribe d’atteindre, en 2023, 11M€ de chiffres d’affaires. Plus de 3 000 éditeurs africains et internationaux ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe est soutenue par des actionnaires historiques (Thierry Dassault, Iris Capital, Philippe van der Wees (Sodival), Charles Adriaenssen (Oaks), et en décembre 2021, par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) dans le cadre du programme France 2030.

