YouScribe se lance au Ghana en partenariat avec Digital Virgo et renforce sa présence en Afrique anglophone

YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique de lecture sur le continent africain avec plus d’un million d’abonnés, annonce le lancement de ses services au Ghana en partenariat avec l’expert en paiement mobile et en monétisation Digital Virgo et MTN. Cette ouverture marque un tournant significatif dans le développement de l’entreprise qui renforce sa présence sur le marché anglophone africain, soulignant son engagement à rendre la culture accessible dans toutes les régions du continent.

Le lancement de YouScribe au Ghana est une étape importante pour la bibliothèque. Le pays devient le 14ème à accueillir YouScribe, le 2ème anglophone après l'Afrique du Sud, illustrant ainsi son évolution dans l'espace anglophone du continent. Les futurs lecteurs pourront souscrire à un abonnement journalier pour 0,75 GH₵, soit moins de 0,06$, leur permettant d’accéder à un vaste catalogue numérique comprenant près de 200 000 ebooks en anglais, de nombreux titres de presse, des milliers de livres audio, de bandes dessinées, dont les titres de Wiley, Princeton, PanMacmillan, Canongate, de Gruyter, Elsevier, Springer, Panini (licences Marvels) . Digital Virgo, le spécialiste du paiement mobile et de la monétisativia les solutions de facturation des opérateurs télécoms soutiendra la croissance grâce à ses technologies digitales et à ses stratégies d’acquisition.

Le fondateur et Président de YouScribe, Juan Pirlot de Corbion a déclaré : « Le lancement de YouScribe au Ghana est une étape importante et ambitieuse dans notre aspiration à relier les cultures à travers une bibliothèque numérique multilingue qui propose des auteurs venus de tout le continent. Nous sommes très fiers de pouvoir valoriser la culture ghanéenne sur notre bibliothèque ». Cette valorisation se concrétise par une collaboration active de YouScribe avec des éditeurs ghanéens de premier plan tels que Adaex Edu, Subsaharan Publishers, et le distributeur African Books Collective, permettant d'enrichir le catalogue avec une sélection de contenus locaux spécialement adaptés au public ghanéen.

En adéquation avec cette vision, Renaud Ganascia, Directeur Commercial Afrique chez Digital Virgo a affirmé : « Nous sommes fiers de collaborer, dans trois pays déjà, avec un opérateur historique du continent africain tel que MTN. Nous aspirons à poursuivre cette collaboration avec MTN et YouScribe afin d'atteindre un large public de clients mobiles sur le continent. Un service qui, au-delà de l’engagement qu’il permet de générer, nous tient particulièrement à cœur pour son impact social et sociétal. »

En l'espace de quatre ans seulement, le nombre de ses lecteurs abonnés à la bibliothèque YouScribe a été multiplié par vingt, dépassant les 1,5 million de lecteurs à travers le monde. Plus de 95% de ces lecteurs se situent en Afrique. Cette nouvelle étape au Ghana souligne l'engagement de YouScribe à rendre la culture et l'éducation plus accessibles à tous pour que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche à un prix accessible. De plus, le secteur de l'édition numérique au Ghana connaît une croissance exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires qui a quintuplé depuis 2018, atteignant plus de 35 millions de dollars américains en 2024. Ce dynamisme est principalement porté par les journaux électroniques, devant les livres et magazines numériques. Avec une projection de 6,1 millions d'utilisateurs d'ici 2027, le Ghana représente un marché en pleine expansion pour YouScribe, qui aspire à jouer un rôle clé dans cette évolution grâce à la diffusion de contenus en langues locales et à sa stratégie d'accessibilité.

À propos de YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, et plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique francophone. Une croissance qui a permis à YouScribe d’atteindre, en 2023, 11M€ de chiffres d’affaires. Plus de 3 000 éditeurs africains et internationaux ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe est soutenue par des actionnaires historiques (Thierry Dassault, Iris Capital, Philippe van der Wees (Sodival), Charles Adriaenssen (Oaks), et en décembre 2021, par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) dans le cadre du programme France 2030.

Pour plus d’informations : www.youscribe.com

À propos de Digital Virgo

Digital Virgo est un partenaire clé pour les opérateurs de télécommunications, spécialisé dans les paiements et la monétisation. Notre gamme de solutions comprend une plateforme de gestion des paiements solide ainsi qu'un portefeuille de services à forte valeur ajoutée dans divers secteurs tels que le divertissement, l'éducation, la vidéo à la demande, la musique, l'eSport et le gaming. Notre offre comprend des produits autonomes, des distributions en marque blanche, des packs, des hubs thématiques, des programmes de fidélisation et de gamification, ainsi que des solutions spécifiques pour promouvoir l'utilisation de la facturation opérateur avec des billets numériques, des dons par SMS et des programmes d'interactivité. La valeur ajoutée de Digital Virgo réside dans sa capacité à aborder les paiements et la monétisation de manière globale, en tenant compte d'aspects stratégiques tels que le parcours client, l'adaptation locale, l'acquisition d'utilisateurs, la gestion des données, ainsi que le cadre réglementaire et de conformité. Avec des opérations dans plus de 40 pays et un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros en 2022, notre équipe spécialisée de 860 professionnels répartis dans plus de 30 bureaux à travers le monde reflète notre engagement envers l'efficacité opérationnelle. Digital Virgo entretient des partenariats avec plus de 140 opérateurs de télécommunications et plus de 300 marchands, soulignant ainsi notre portée et notre impact considérables.

Plus d’informations sur www.digitalvirgo.com