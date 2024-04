Atos accompagne l'Institut Pasteur de Dakar dans la diversification de ses activités à travers un système informatique intégré

Atos annonce avoir été choisi par l'institut Pasteur de Dakar dans le cadre d'un projet de grande ampleur visant à encourager la diversification des activités industrielles de l'Institut. Il consiste en la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des processus et de gestion de maintenance assistée par ordinateur.

Ce contrat s'inscrit dans la stratégie de développement de l'institution, visant à diversifier ses activités industrielles, notamment dans la fabrication de produits pharmaceutiques innovants tels que des vaccins et des tests de diagnostic rapide, ainsi que leur distribution à l'échelle mondiale.

La mise en place du progiciel de gestion intégrée SAP, ainsi que d'une production et d'une maintenance assistées par ordinateur, joueront un rôle clé dans la réalisation des objectifs fixés par l'Institut Pasteur de Dakar. Ils permettront de renforcer la transversalité dans le fonctionnement de l'organisation et l'exécution des processus, de mettre en œuvre une solution unique partagée entre le siège et les unités opérationnelles, ainsi que d'accroître la productivité et l'autonomisation de certaines tâches, tout en optimisant le suivi budgétaire et l'expérience des collaborateurs.

Ce projet illustre l'expertise du Global Delivery Center (GDC) d'Atos au Sénégal dans le déploiement du progiciel SAP et sa capacité à répondre aux exigences de qualité spécifiques au secteur pharmaceutique. Le GDC est outillé pour prendre en charge des projets ERP de grande envergure et les délivrer dans des délais optimaux. Ce projet complexe devra être livré dans un délai de 15 mois.

DR Amadou SALL, Administrateur Général, Institut Pasteur de Dakar a souligné : « Il s'agit d'un projet stratégique pour l'Institut Pasteur de Dakar et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expérience et l'expertise d'une entreprise telle qu'Atos pour proposer des solutions innovantes et de qualité dans un secteur aussi spécifique que l'industrie pharmaceutique. »

Momadou NDOYE, Directeur Général d'Atos au Sénégal a déclaré : « Cette collaboration renforce notre position en tant que contributeur actif du processus de transformation digitale à l'œuvre au Sénégal. Nous sommes déterminés à dépasser les attentes de l'Institut Pasteur de Dakar et à contribuer de manière significative au succès de ce grand projet de modernisation ».

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

À propos de l'Institut Pasteur de Dakar

Créé en 1924, l'Institut Pasteur de Dakar IPD) œuvre pour accélérer l'accès équitable, durable et abordable à la santé en Afrique. Fondation sénégalaise à but non lucratif reconnue d'utilité publique, l'IPD fournit aux communautés des solutions de santé et des services de laboratoire, s'engage dans la recherche biomédicale de pointe et l'innovation, fabrique des vaccins et des diagnostics essentiels pour les populations africaines, développe le capital humain et s'engage dans des activités de santé publique telles que la veille épidémique, la réponse aux épidémies et la surveillance.