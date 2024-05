En marge du GITEX Africa 2024, le média Cio Mag organise la première édition des African CIO Awards

Le 30 mai 2024, à l’occasion du GITEX Africa 2024 qui se tiendra à Marrakech (Maroc), le média tech panafricain Cio Mag lancera la première édition des African CIO Awards. Ces prix mettront à l’honneur les Directeurs des Systèmes d'Information (DSI) africains, tous secteurs d’activité confondus (privé et public), ayant démontré un leadership remarquable, une capacité d’innovation et une contribution significative au développement du continent. Les trophées sont également ouverts à la diaspora africaine à l’échelle internationale.

Organisé sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Maroc, ce concours vise à mettre en valeur le rôle stratégique des DSI dans le développement du continent. Les DSI et Directeurs des Agences du numérique des Etats sont responsables de la mise en œuvre et de la gestion des systèmes d'information d'une organisation. Ils jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique des entreprises, des organisations publiques et des organisations non gouvernementales. L’objectif est de mettre en lumière les meilleures innovations dans les entreprises, les administrations publiques et les collectivités territoriales, notamment autour des projets de Smart Cities. Au-delà de la reconnaissance de l’excellence dans les projets IT et numériques à impact, cette initiative permet de :

Créer de l’émulation dans les projets de modernisation grâce à la digitalisation comme facteur de compétitivité opérationnelle pour les entreprises privées, d’inclusion sociale pour les administrations mais aussi de gouvernance participative pour les collectivités territoriales suivant un prisme africain.

Favoriser le partage d’expérience à travers des Use case de haut niveau.

Organisés en partenariat avec le GITEX Africa, l’Agence du Développement du Digital (ADD), Smart Africa, la Fédération marocaine des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring (Apebi) et l’Association Des Utilisateurs Des Systèmes D'Information Au Maroc (Ausim), les African CIO Awards sont une initiative importante qui vise à reconnaître et récompenser les DSI africains ayant un impact significatif sur leur organisation et sur le développement du continent. Les critères de sélection sont conçus pour distinguer le leadership, l’innovation et la contribution des DSI au développement social ou économique du continent. « Les African CIO Awards contribuent au développement du secteur des technologies de l'information en Afrique. Ils mettent en évidence le rôle important que jouent les CIO dans l'économie africaine et ils peuvent contribuer à attirer des investissements et des talents dans le secteur », a déclaré Mohamadou DIALLO, Fondateur de Cio Mag.

En présence de Ghita MEZZOUR, Ministre Déléguée Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en marge du GITEX Africa,offrira aux lauréats de nombreux avantages, notamment une visibilité accrue, des opportunités de réseautage, un partage d'expérience et une promotion de l'excellence. Quelque 300 convives de haut rang seront réunis dans un grand hôtel pour un dîner de gala, le 30 mai à Marrakech, dont 150 DSI des Clubs DSI partenaires. Cette soirée sera l’occasion de présenter les lauréats et d’organiser des pitch partenaires avant la remise finale des trophées. La diaspora africaine, qui représente une population importante et dynamique, est éligible à la catégorie internationale du concours, ce qui fait l’originalité de ces African Cio Awards.

« Les African CIO Awards recherchent le leadership et le progrès technologique en Afrique. Ils mettent en lumière les initiatives innovantes menées par les CIO africains, ce qui peut inspirer d'autres dirigeants informatiques et contribuer à stimuler la contribution du continent dans les TIC. », a affirmé Dr. Hamadoun TOURE, ancien Secrétaire Général de l’Union International des Télécommunications (UIT) et Président du Jury.

Un jury international de 10 experts de haut niveau se rassemblera pour élire les meilleurs projets de l’année. Il est composé de :

Hamadoun TOURE, Ancien secrétaire général de l’Union Internationale des Télécommunications – Président du jury

Elisabeth MORENO, Ancienne Ministre, Présidente de Ring Africa, Leia Partners et Femmes@Numerique

Lacina KONE, CEO de l’alliance Smart Africa

Chakib ACHOUR, Country Chief Representative - Gitex Africa Morocco - Dubai World Trade Centre

Birago Diene Moctar BEYE, Ancien CIO de Sonatel-Orange et ancien CEO d’Orange Services Group

Abdul-Hakeem AJIJOLA, Chairperson of the African Union Cybersecurity Expert Group

Frederic RAJAOKARIVONY, Chairman Regulatory Authority for Communication Technologies of Madagascar

Francis MESTON, Chairman of the Board of Claranova, Strategy Consultant in Technology and former Executive of Global Technology firms

Omar SEGHROUCHNI, Président de la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel du Maroc

Freddy MPINDA, Conseiller du ministre du Numérique de la République Démocratique du Congo

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 avril 2024.

Pour candidater, veuillez remplir le formulaire d’inscription suivant : https://awards.events-ciomag.com/

A propos de Cio Mag

Crée en 2008, Cio Mag est le média des “Chiefs Information Officers” africains, consulté par les lecteurs des pays francophones d’Afrique et d’Europe. Avec une ligne éditoriale axée sur l’innovation numérique comme facteur d’inclusivité économique et sociale, Cio Mag donne la parole aux acteurs qui font avancer l’écosystème numérique. Cio Mag a reçu de nombreuses distinctions. En 2023, le média a ainsi été à la 3e édition du Cyber Africa Forum (CAF) pour ses actions de promotion de la cybersécurité. Son fondateur, Mohamadou Diallo, a également été récompensé par la Fondation Calebasse d’Or 2023 à Dakar. Enfin, Cio Mag a été désigné « Meilleur digital magazine » en Afrique par le Ministère ivoirien de la Communication, des Médias et de la Francophonie, en 2020.

Depuis sa fondation, il y a une quinzaine d’années, Cio Mag a initié la création de plusieurs Associations de DSI, appelées Club DSI, notamment au Sénégal, au Gabon, en RDC, République du Congo, au Burkina Faso, en Tunisie, en Algérie, au Cameroun, au Mali, au Bénin, au Togo et à l’Ile de la Réunion. A l’international, Cio Mag entretient d’étroites relations avec les réseaux allemands Ciomove et français CIGREF (Club informatique des Grandes entreprises de France), EuroCio, le réseau européen des CIO.

Cio Mag est aussi l’organisateur d’événements phares dédiés au digital en Afrique, le Digital African Tour, un roadshow numérique dans les pays africains, ainsi que les Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) avec des éditions en France, au Maroc, à Madagascar ou encore en Suisse. Plusieurs initiatives sont à l’actif de Cio Mag comme la participation au jury de Women Challenge IA avec l’Université de Berkeley, ou encore le Challenge App organisé par Radio France International.