Rawbank dévoile sa nouvelle identité de marque pour accompagner la transformation du Congo

Rawbank, banque leader en République démocratique du Congo (RDC), présente sa nouvelle identité de marque, une évolution stratégique qui refète l’ambition renouvelée de la banque : accompagner les Congolais dans la transformation de leur avenir, avec audace, confance et proximité. Cette transformation dépasse le simple changement de logo : elle traduit une dynamique profonde, celle d’une banque née du Congo, ancrée dans son époque, tournée vers le progrès et plus que jamais au service des Congolais et de l’Afrique.

Le Congo a besoin de plus qu’une banque

Dans un monde en mutation accélérée – bouleversé par les révolutions technologiques, les défs climatiques, les aspirations de la jeunesse et les transitions économiques – les Congolais ont besoin d’acteurs de confance, solides, humains, engagés.

Depuis 2002, Rawbank a grandi avec cette conviction : nous ne sommes pas là uniquement pour gérer de l’argent. Nous sommes là pour accompagner, écouter, bâtir. Pour transformer.

Cette nouvelle identité est le fruit d’un travail collectif et d’une introspection stratégique menée en 2024, marque une nouvelle étape dans l’histoire de Rawbank. Elle s’incarne dans un nouveau logo, dans une nouvelle narration, mais surtout dans une promesse renouvelée : aller toujours au-delà d’une banque.

Un cap stratégique affrmé

À travers ce nouveau chapitre, Rawbank annonce des orientations fortes pour répondre aux défs contemporains :

● Accélérer la digitalisation : déployer des services bancaires accessibles, rapides et innovants, même dans les zones les plus reculées.

● Renforcer l’engagement ESG : accompagner une croissance économique plus verte, plus inclusive, plus équitable.

● Soutenir les forces vives du pays : femmes, jeunes, entrepreneurs, PME.

● Innover sans perdre son ADN : continuer à incarner la proximité, la fabilité et la passion du service.

Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank, déclare : « Ce jour marque un moment important, à la fois dans l’histoire de Rawbank et dans son avenir. Depuis notre création, nous avons toujours cru que le rôle d’une banque allait bien au-delà de la fnance. Aujourd’hui plus que jamais, le Congo a besoin d’institutions solides, humaines, visionnaires. Des institutions capables de créer de la confance, de l’impact et de l’espoir. Avec cette nouvelle identité, nous réaffrmons notre ambition : être plus qu’une banque. Être un acteur de transformation, au service des Congolais et de l’Afrique. Je suis fer de ce que nous avons construit avec nos équipes, et fer de voir notre communauté se rassembler autour de ce nouveau chapitre. Cette nouvelle identité est une étape-clé. Il refète notre maturité, notre audace, et notre volonté d’aller toujours plus loin pour accompagner celles et ceux qui bâtissent l’avenir. Je suis convaincu que cette nouvelle dynamique nous permettra de continuer à grandir, tout en restant fdèles à notre mission : servir le Congo. »

Un nouveau logo, symbole de notre transformation

Notre nouveau logo est bien plus qu’un changement esthétique. Il incarne une vision, une ambition, un mouvement. Il raconte qui nous sommes, d’où nous venons, et vers quoi nous allons. Il est composé de deux éléments : notre nom de marque, “Rawbank”, qui est ancré, clair et affrmé. Ainsi que le symbole des griffes, inspiré du léopard congolais, un animal emblématique de notre territoire, connu pour sa souplesse, sa puissance, sa vitesse et sa résilience.

Les griffes jaunes stylisées ne sont pas là par hasard. Elles représentent ce qui fait notre identité depuis plus de deux décennies

● La force, dans un environnement souvent incertain,

● La résilience, face aux crises comme aux défs et surtout -,

● L’innovation, notre volonté constante d’ouvrir la voie, de faire bouger les lignes, de répondre aux besoins de demain.

Le jaune est une couleur d’espoir, de vitalité et de prospérité. Il refète l’optimisme qui nous anime, cette foi inébranlable dans le potentiel du Congo et dans la capacité de ses femmes et de ses hommes à bâtir un avenir meilleur.

Mais notre nouvelle identité de marque va au-delà de ce logo.

Notre nouvelle identité de marque s’inscrit dans un projet global de transformation. Un repositionnement stratégique qui nous pousse à être encore plus proches de nos clients, plus exigeants dans nos standards, plus clairs dans notre discours et plus agiles dans nos actions.

Ce nouveau visage visuel accompagnera tous nos points de contact — de nos agences aux supports digitaux — pour offrir une expérience bancaire unifée, fuide et moderne. Une expérience pensée pour chaque client, chaque besoin, chaque ambition. Car au fond, cette identité ne nous appartient pas uniquement. Elle appartient à celles et ceux qui aiment le Congo. Elle est faite pour eux. Pour tous ceux qui voient en Rawbank plus qu’une banque.

Regarder ensemble vers l’avenir : une gouvernance ancrée au Congo, tournée vers l’Afrique

Depuis 23 ans, Rawbank s’est construite au cœur du Congo, portée par une conviction forte : le développement d’une banque de référence passe d’abord par l’investissement dans le capital humain congolais. Sans jamais perdre de vue ses racines, Rawbank projette vers l’espace panafricain, avec l’ambition de contribuer à une fnance plus intégrée, plus inclusive et plus ambitieuse à l’échelle du continent. L’objectif est clair : porter la voix du Congo dans les grandes discussions sur l’avenir du secteur bancaire africain, en incarnant une vision crédible, sérieuse et profondément connectée aux enjeux du terrain.

À propos de Rawbank

Depuis 23 ans, avec un total d'actifs de 5 milliards de dollars, Rawbank soutient le développement de l'économie congolaise. Première banque de la RDC depuis 12 ans, Rawbank offre les produits et services les plus modernes à ses 500 000+ clients Corporate, PMEs et Particuliers à travers un réseau de plus de 100 agences dans 19 provinces du pays, une offre digitale avec Illicocash, la banque par internet et plus de 250 guichets automatiques.

Son action est récompensée par l’African Bankers Award 2022 et 2024 de la meilleure banque régionale d’Afrique centrale, une note Moody’s CAA 1, des certifcations ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001. Les partenaires qui font confance à RAWBANK sont entre autres : IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa, AGF, etc.