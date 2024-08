AXIAN Energy et Fortis font l'acquisition d'actifs solaires

Le Rwanda a inauguré en février, dans le district de Rwamagana, le plus grand parc photovoltaïque d’Afrique de l’Est, avec 28 000 panneaux sur 21 hectares.

Avec l'acquisition d’une participation dans Gigawatt Global Rwanda Ltd, une centrale solaire basée à Rwamagana, au Rwanda, AXIAN Energy et Fortis Green Renewables Investment Management s'allient pour dynamiser le secteur énergétique du pays d’Afrique de l’Est.

AXIAN Energy, cluster du groupe panafricain AXIAN et Fortis Green Renewables Investment Management ont annoncé le 30 juillet l’acquisition d'une participation dans la centrale solaire de Gigawatt Global Rwanda Ltd, à Rwamagana, à 60 km de Kigali. Cette centrale qui fournit une énergie fiable à près de 140 000 bénéficiaires, représente un investissement stratégique pour Axian Energy et marque ainsi son entrée sur le marché rwandais.

Les discussions entre Fortis, Axian Energy et le groupe vendeur, composé de Scatec ASA, de Norfund et de KLP Norfund, ont débouché, en décembre 2023 et en février 2024, sur la signature des accords d'achat, puis le 30 juillet, sur l’acquisition de la participation à la centrale solaire.

Vers l'inclusion énergétique en Afrique

Benjamin Memmi, CEO d’Axian Energy s’est réjoui de cette opération qui permet à l’entreprise de diversifier et d’accroître son portefeuille d’actifs en énergies renouvelables sur le continent africain, avec un objectif en tête : renforcer l’engagement d’AXIAN en faveur de l'inclusion énergétique en Afrique. Depuis son lancement en 2014, la centrale solaire Gigawatt Global Rwanda Ltd, d’une capacité de 8.5 MW DC fournit de l'énergie fiable à près de 140 000 bénéficiaires, via un contrat d’achat d'électricité avec le Rwanda Energy Group. Première centrale solaire à l'échelle du réseau connecté au réseau électrique de la région, ce projet illustre la transition énergétique du Rwanda, désireux de réussir le virage vert de son économie.

Le continent africain fait face aujourd’hui à de nombreux défis en matière d’accès à l’électricité. Les énergies renouvelables font figure de solution pour pallier ces difficultés et favoriser l’inclusion énergétique en Afrique. En ce sens, les initiatives de groupes tels qu'AXIAN, dirigé par l’entrepreneur Hassanein Hiridjee, s'inscrivent dans une dynamique de soutien à la transition et à l’inclusion énergétique du continent. Présent dans 17 pays africains, AXIAN a récemment renforcé ses investissements, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, obtenant un financement de l'Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) pour développer des nouveaux projets à travers l’Afrique.

Un exemple emblématique de l'engagement du groupe dans ce domaine est le projet de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar. En partenariat avec Africa50, cette centrale disposera d'une capacité de 120 MW et devrait permettre à environ 2 millions de personnes d'accéder à une électricité décarbonée et abordable. De plus, en février 2024, AXIAN a fait l’acquisition des actifs solaires du français GreenYellow renforçant ainsi sa présence dans le domaine du photovoltaïque à Madagascar et au Burkina Faso.