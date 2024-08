Lancement officiel de FlyGabon - Une nouvelle ère pour le transport aérien gabonais

FlyGabon, pavillon national, débutera ses opérations avec un premier vol commercial prévu le 31 août 2024. En desservant à terme toutes les provinces du Gabon et en introduisant une gamme tarifaire attractive, FlyGabon s’inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à revitaliser le secteur du transport aérien gabonais, ainsi qu’à renforcer la connectivité à travers le pays.

L’émergence du pavillon national FlyGabon vient reconfigurer le paysage du transport aérien au Gabon. La République Gabonaise s’est porté acquéreur au travers de la société de participation Fly Gabon Holding de la majorité du capital de la compagnie aérienne Afrijet. Afrijet opère désormais sous deux marques distinctes : FlyGabon pour les liaisons domestiques et Afrijet pour les vols régionaux.

FlyGabon, qui proposera des voyages vers l’ensemble des provinces nationales afin de désenclaver l’intérieur du pays, d’améliorer la mobilité des citoyens et de stimuler les échanges économiques, effectuera son premier vol le samedi 31 août 2024. Pour atteindre ces objectifs, FlyGabon propose une nouvelle gamme tarifaire attractive, ciblant particulièrement les familles, les étudiants et les seniors.

Nouvelle gamme tarifaire et tarifs promotionnels

FlyGabon introduit une nouvelle gamme tarifaire avec des réductions spéciales pour différentes catégories de voyageurs :

Familles : réduction de 10% sur les allers-retours pour les familles d’au moins 5 personnes dont 2 adultes et 3 enfants, avec une remise supplémentaire de 20% pour les enfants.

: réduction de 10% sur les allers-retours pour les familles d’au moins 5 personnes dont 2 adultes et 3 enfants, avec une remise supplémentaire de 20% pour les enfants. Étudiants et lycéens : remise de 15% sur les billets aller-retour.

: remise de 15% sur les billets aller-retour. Seniors : réduction de 20% sur les billets aller-retour.

Des prix de lancement promotionnels en aller simple sont également proposés pour les liaisons intérieures vers Port-Gentil (70 800 FCFA TTC), Oyem (79 800 FCFA TTC) et Franceville (97 800 FCFA TTC). Les nouveaux billets FlyGabon sont disponibles à l'achat dès la mise en ligne du site web marchand le samedi 17 août ainsi que dans les agences Afrijet et FlyGabon, pour une première date de voyage, le 31 Août 2024.

FlyGabon et la promesse du développement

“Après la disparition d’Air Gabon il y a quelques années, la création de FlyGabon est une véritable fierté pour notre nation”, a affirmé Nyl Moret-Mba, Directeur Général d’Afrijet. “Ce lancement marque un renouveau significatif dans le secteur aérien gabonais et offre une opportunité de relancer et de dynamiser le transport aérien. Avec FlyGabon, nous allons desservir les 9 provinces du pays, sitôt que les infrastructures aéroportuaires seront modernisées et au standard du transport commercial et ainsi participer significativement aux efforts de désenclavement tout en ayant une politique tarifaire contribuant à la lutte contre la vie chère.”

Si FlyGabon se concentrera d’abord sur le marché domestique, le pavillon national s'étendra au-delà des frontières gabonaises avec pour objectif le lancement d’une liaison à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud, en Airbus A320, d’ici fin 2024.

Pour garantir un service de qualité, FlyGabon mettra en service deux ATR 72-600. Le second de ces deux appareils sera intégré à la flotte d'ici fin septembre. Ces avions, d’une capacité de 72 passagers, sont réputés pour leur fiabilité et leur performance, particulièrement adaptées aux conditions locales. Ce choix stratégique permettra d'assurer un service régulier et ponctuel sur toutes les liaisons proposées.