FOCAC 2024 - Plus de 4,3 milliards USD d'investissements mobilisés lors du Forum GABON-CHINE

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et la Délégation Gabonaise annoncent la mobilisation de plus de 4,3 milliards USD d’investissements en PPP et privés lors du Forum GABON-CHINE.

Le Forum Gabon-Chine, placé sous le Haut patronage de Son Excellence, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a été organisé le 3 septembre à Beijing, en marge du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) qui se déroule du 4 au 6 septembre 2024. Il a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards USD d’investissements en PPP et privés au bénéfice du Gabon.

Co-organisé par la Vice-Primature, Ministère de la Planification et de la Prospective, le Ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de l'Économie et des Participations ainsi que l’Ambassade du Gabon auprès de la République Populaire de Chine et l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon), ce Forum a réuni des représentants politiques et plus de 1 000 entrepreneurs et chefs d’entreprises des deux pays.

Dans le cadre de la 9ème édition du FOCAC, le point d’orgue de la participation gabonaise a été le Forum GABON-CHINE, qui s’est déroulé le 3 septembre 2024 sur le thème “UN NOUVEAU PARTENARIAT ÉCONOMIQUE”. Cet événement a réuni des représentants des Gouvernements gabonais et chinois, de la municipalité de Pékin, d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs des deux pays. À travers des tables rondes thématiques, le Forum a exploré divers secteurs d’investissement tels que les mines, les infrastructures, les hydrocarbures, l'énergie, les forêts, l’agriculture et le numérique.

Le Forum GABON-CHINE a ainsi représenté une plateforme stratégique pour aborder les opportunités d'investissement au Gabon et les défis à surmonter afin d’amorcer la dynamique du nouveau partenariat dans les relations économiques séculaires entre le Gabon et la Chine.

Alexandre BARRO CHAMBRIER, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Planification et de la Prospective, a souligné que “Le Forum Gabon-Chine a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards USD d’investissements privés principalement pour des projets d'envergure tels que la construction du barrage hydroélectrique de Booué (600 MW), ainsi que l’aménagement d’une ville moderne au Gabon et l’exploration du minerai de fer des Monts Mbilan dans le Woleu Ntem.”

Il a également noté qu’à l’occasion de l’audience accordée par son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, plusieurs entreprises d'État chinoises ont exprimé des manifestations d’intérêt pour 12,35 milliards USD, sur des projets structurants que sont la construction du chemin de fer Belinga-Mayumba et du port de Mayumba et l’aménagement de 3 000 kilomètres de routes bitumées.

Mays MOUISSI, Ministre de l'Économie et des Participations, a notamment rappelé l'importance du développement des PPP, la promotion des opportunités d'investissement par le biais de campagnes ciblées et de missions commerciales, ainsi que le renforcement des relations bilatérales pour faciliter les échanges économiques entre les deux Pays. Il a notamment souligné que “Ces initiatives permettront non seulement d'attirer des capitaux étrangers, mais aussi de créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance durable au Gabon.”

Ghislain MOANDZA MBOMA, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements du Gabon, a également déclaré que “Le Forum économique Gabon-Chine représente un événement incontournable en 2024. Cet espace de rencontres et d'échanges permet de tisser des liens stratégiques, de partager les meilleures pratiques et d'identifier de nouvelles opportunités d'affaires.” Il a également exposé 10 raisons d’investir au Gabon, en mettant en avant les ressources naturelles abondantes, le plan d’infrastructures gabonais et les incitations fiscales et financières attractives, mettant en exergue « Le rôle central du Ministère des Affaires Étrangères qui déploie avec efficacité une intense diplomatie économique du Gabon, avec l’appui opérationnel de l’ANPI-Gabon». Le Directeur Général souligne également : « Le forum Gabon-Chine va jouer un rôle fédérateur en faveur de l'essor entrepreneurial et de l'innovation dans des secteurs porteurs. Nous sommes fiers que l’ANPI-Gabon remplisse pleinement son rôle de porte d’entrée des investissements au Gabon. »

L’organisation du Forum GABON-CHINE et la participation de l’ANPI au FOCAC 2024 permettent ainsi de renforcer la visibilité de la marque "Invest in Gabon" auprès d’interlocuteurs clés et des médias internationaux, panafricains et sino-africains.